 ألمانيا: قيود أقوى على الأشخاص غير المطعمين | DW الأخبار | DW | 02.12.2021

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ألمانيا: قيود أقوى على الأشخاص غير المطعمين

قررت الحكومة الألمانية وحكومات الولايات فرض قيود مشددة تؤثر في المقام الأول على أولئك الذين لم يتم تطعيمهم. لم يعد الوصول إلى متاجر البيع بالتجزئة ودور السينما والمسارح والمطاعم ممكنًا بالنسبة لهم. ولكن هناك أيضًا قيود جديدة على من تم تطعيمهم.

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