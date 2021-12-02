ألمانيا: قيود أقوى على الأشخاص غير المطعمين

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قررت الحكومة الألمانية وحكومات الولايات فرض قيود مشددة تؤثر في المقام الأول على أولئك الذين لم يتم تطعيمهم. لم يعد الوصول إلى متاجر البيع بالتجزئة ودور السينما والمسارح والمطاعم ممكنًا بالنسبة لهم. ولكن هناك أيضًا قيود جديدة على من تم تطعيمهم.
بعد أن أعلنت جنوب إفريقيا عن اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا - والذي سمي لاحقا أوميكرون- انتاب العالم خوف شديد، خاصة مع تأكيد العلماء أنه أكثر نسخ كورونا تحوراً، ما قد يؤدي لاحتمال فشل اللقاحات الحالية في مواجهته.
سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لطمأنة الأمريكيين بأن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، متعهدا بالإسراع في تطوير لقاحات للوقاية منه إذا لزم الأمر.
رغم التطعيم الكبير الذي اقترب من نسبة 70 % من السكان في ألمانيا، إلّا أن معد الإصابات سجل ارتفاع قياسيا. وفيما يخشى القطاع الطبي من تضاعف الحالات في العناية المركزة، ناشدت السلطات غير المطعمين بالإسراع لتلقي اللقاح.
لايزال منشأ فيروس كورونا لغزاً للعالم ومصدراً للتوتر بين أمريكا والصين. في دراسة حديثة رجح عالم بارز بأن يكون سوق الحيوانات بمدينة ووهان الصينية هو منشأ الفيروس، مشيراً إلى أن أول إصابة سجلت لدى بائعة سمك في السوق!
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