 ألمانيا .. قيود أشد صرامة لكبح متغير أوميكرون | DW الأخبار | DW | 22.12.2021

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DW الأخبار

ألمانيا .. قيود أشد صرامة لكبح متغير أوميكرون

توصلت الحكومة الألمانية وحكومات الولايات أمس إلى اتفاق بشأن القيود التى ستفرض على المقابلات بين الأشخاص. وستدخل حيز التنفيذ قريبا وتشمل الجميع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو تعافوا من كورونا.

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