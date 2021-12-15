ألمانيا .. قيود أشد صرامة لكبح متغير أوميكرون

ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال وسط انخفاض طفيف لمعدل الإصابة الأسبوعي

ستبدأ ألمانيا حملة تلقيح واسعة للأطفال ضد كورونا في وقت تشهد فيه عدد من مدن البلاد احتجاجات ضد إجراءات الحكومة ضد تفشي الجائحة، فيما سجلت البلاد انخفاضا طفيفا في المعدل الأسبوعي لإصابات الفيروس الجديدة.