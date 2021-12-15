ألمانيا .. قيود أشد صرامة لكبح متغير أوميكرون

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توصلت الحكومة الألمانية وحكومات الولايات أمس إلى اتفاق بشأن القيود التى ستفرض على المقابلات بين الأشخاص. وستدخل حيز التنفيذ قريبا وتشمل الجميع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو تعافوا من كورونا.
بدأت حكومات بلدان العالم باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة انتشار سلاسة أوميكرون من فيروس كورونا من ضمنها تشديد قيود التباعد الاجتماعي، فيما ستبدأ إسرائيل بتقديم جرعة تطعيم رابعة للسكان الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.
بعد قرار الحكومة بمنع الجماهير من حضور المباريات في الملاعب في منافسات الدوري والأحداث الكبرى، ذكرت رابطة الدوري الألماني أن القيود المؤقتة المفروضة على الجماهير مؤسفة، ولكنها مفهومة.
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمواجهة "أقلية من المتطرفين" المناهضين للقاحات المضادة لكوفيد-19، بعد تهديدات بالقتل استهدفت زعيمًا إقليميًا. كما وجه تحذيراً لروسيا من مغبة اجتياج أوكرانيا
ستبدأ ألمانيا حملة تلقيح واسعة للأطفال ضد كورونا في وقت تشهد فيه عدد من مدن البلاد احتجاجات ضد إجراءات الحكومة ضد تفشي الجائحة، فيما سجلت البلاد انخفاضا طفيفا في المعدل الأسبوعي لإصابات الفيروس الجديدة.
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