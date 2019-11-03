 ألمانيا.. قوائم ″أعداء″ اليمين المتطرف تبث الهلع | سياسة واقتصاد | DW | 10.11.2019

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سياسة واقتصاد

ألمانيا.. قوائم "أعداء" اليمين المتطرف تبث الهلع

آلاف الأشخاص في ألمانيا، على رأسهم ساسة بارزون، مدرجون على ما يُسمى قوائم الأعداء والموت التي تصدرها جهات يمينية متطرفة. السلطات المختصة لا تقوم دوماً بإخطار الأشخاص المعنيين. فما هو حجم الخطر المحدق؟

Razzien bei Rechtsextremen Fahnen, Masken und Waffen (picture-alliance/dpa/M. Christians)

صورة من الأرشيف

التهديدات ضد القادة البارزين في حزب الخضر، جيم أوزدمير وكلاوديا روت، ليست إلا الحلقة الأحدث في سلسلة التهديدات الطويلة الصادرة عن اليمين المتطرف. صحف مجموعة فونكه الإعلامية ذكرت أن مجموعة باسم "وحدة الأسلحة النووية الألمانية" هددت في رسالة إلكترونية السياسيين بالقتل. ويقول متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية إن المجموعة اليمينية المتطرفة تنحدر في الأصل من الولايات المتحدة الأمريكية وتتحمل هناك مسؤولية تنفيذ خمس جرائم قتل. لفتت "وحدة الأسلحة النووية الألمانية" نظر السلطات الألمانية للمرة الأولى في حزيران/يونيو 2018.

في ألمانيا أصبحت تهديدات القتل بالنسبة لبعض الشخصيات العامة أمراً اعتيادياً. وروبن نويغباور واحد منهم، إنه يعمل لصالح منظمة "سي ووتش" التي تنقذ اللاجئين من الغرق في البحر الأبيض المتوسط وتجلبهم إلى أوروبا. نشاطه هذا صنع له أعداء. "نتلقى منذ سنوات تهديدات بالقتل وكذلك تهديدات ملموسة، وهي شيء نتعايش معه"، قال نويغباور لـ DW في آب/أغسطس الماضي. ومن هنا فوجود اسمه على قوائم أعداء اليمين المتطرف لم يثر استغرابه.

ويبدو أن مارك هاينريش(اسم مستعار) صُدم عندما علم أن اسمه موجود على نفس القائمة مثل روبن نويغباور. ولم يعلم بذلك من الشرطة، بل من DW. ومارك هاينريش الذي يعمل معلماً لم يكن له أي علاقة باليمينيين المتطرفين. لكن في مدونته كان يتخذ مواقف واضحة ضد "حزب البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي، وإثر ذلك وصلته رسائل كراهية. وقد يكون هذا هو السبب وراء وجود اسمه على قائمة الأعداء، كما يفترض هاينريش. ولا يرغب في الكشف عن اسمه الحقيقي خوفا من أن يتم استهدافه.

Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

السياسي المغدور فالتر لوبكه كان مدرجاً على قائمة قتل

الهدف بث الخوف والفزع

خبير الشؤون السياسية هايو فونكه يقوم ببحوث علمية منذ سنوات في موضوع اليمين المتطرف. واضعو هذا النوع من القوائم يهدفون لتحقيق عدة غايات: "ما يقومون به بالطبع هو نشر الخوف والفزع، وعلى الأقل النية توحي بذلك" كما يقول فونكه، الذي أشار إلى أن السياسي فالتر لوبكه، مدرجاً على قائمة أعداء اليمين المتطرف، وتم إطلاق النار عليه من طرف يميني متطرف مفترض. وقد تكون تلك القوائم، حسب فونكه استعداداً لما يُسمى "يوم التنفيذ" الذي يأمل فيه اليمينيون المتطرفون السيطرة على السلطة.

مختارات

والقائمة التي يوجد عليها اسم مارك هاينريش وروبن نويغباور تحمل عنوان "سنتمكن منكم كلكم" وتتضمن بيانات لنحو 200 شخص. واضع القائمة غير معروف وظلت القائمة في الإنترنيت فقط متاحة لبضع ساعات. DW لديها هذه القائمة التي لا تتضمن فقط أسماء، بل أيضاً عناوين وكذلك تعليقات وإهانات. وغالبية الأشخاص المذكورين في القائمة هم من النشطاء والصحفيين واليساريين وساسة من الخضر.

ويوجد العديد من هذه القوائم. ويوجد منذ مدة موقع على الإنترنيت يستهدف على وجه الخصوص أتباع الديانة اليهودية على منصة .judas.watch

تفاوت في ردود فعل الولايات الألمانية

وإلى حد الآن تتولى الشرطة الجنائية في الولايات الألمانية القضية، ولكن دون سياسة موحدة على مستوى ألمانيا. فبعد العثور على قائمة أعداء لمجموعة يمينية متطرفة في هامبورغ في آب/أغسطس لم ترغب الشرطة الجنائية هناك بإبلاغ المعنيين بالأمر من المستهدفين. لكن الشرطة الجنائية خصصت خطاً هاتفياً للأشخاص الذين يرغبون في الاستفسار حول ما إذا كان يرد اسمهم على القائمة. إقدام الشرطة على الاتصال بالمعنين وإبلاغهم بوجود أسمائهم على القائمة سيخدم استراتيجية أصحاب القائمة، كما ذكر وزير الداخلية في ولاية هامبورغ، أندي غروته، الذي أوضح أن هؤلاء يريدون "نشر انعدام الأمن وبث الخوف". لكن في ولايتي راينلاند-بفالس ومكلنبورغ-فوربومرن وجهت السلطات رسائل للأشخاص المعنيين.

Ruben Neugebauer, Seawatch (seawatch.org)

روبن نويغباور من منظمة "سي ووتش" يتلقى منذ زمن تهديدات بالقتل

ما هي خطورة القوائم؟

خبير الشؤون السياسية، هايو فونكه، اعتبر أن الخطر مختلف من قائمة إلى أخرى ومن شخص لآخر. ففيما قائمة تحوي أسماء 25.000 شخص تم السطو عليها خلال عملية قرصنة لموقع يساري تكشف أنه ليست كل الأسماء موضع تهديد. لكن بالنسبة إلى القوائم الصغيرة التي تضم أسماء الأشخاص وعناوينهم كتلك التي تحمل عنوان "سنتمكن منكم كلكم" يكون التهديد أكبر. ويشعر الأشخاص الموجودين على تلك القوائم بالخوف وخيبة الأمل والغضب. روبن نويغباور قال في آب/أغسطس: "تخلت عنا السلطات. فوزارة الداخلية لم تدرك البتة الخطر الناجم عن هذه القوائم". يتواصل روبن نويغباور مع آخرين مدرجين على قوائم تهديد اليمين المتطرف لدعم بعضهم بعضاً.

روث كراوزه/ م.أ.م

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

شهدت كيمنتس تحولا كبيرا منذ إعادة توحيد ألمانيا بدءًا بعودة اسمها الأصلي إلا أنها أمست رمزا للخوف على ديمقراطية ألمانيا وانقسام المجتمع بعدما وقعت جريمة قتل لرجل ألماني، يشتبه أن مرتكبيها هما اثنان من طالبي اللجوء العرب. (31.08.2018)  

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