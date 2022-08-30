 ألمانيا- قلق وتحذيرات من مواقع زائفة تنشر أخبارًا مضللة لصالح روسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.08.2022

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ألمانيا- قلق وتحذيرات من مواقع زائفة تنشر أخبارًا مضللة لصالح روسيا

بعد الكشف عن حملة تضليل إعلامية روسية، عبرت وزارة الداخلية الألمانية عن قلقها بشأن مواقع تبدو حقيقية ولكنها زائفة، تنشر معلومات مضللة ومؤيدة لروسيا. ونقابة الصحفيين تقول إن الهدف هو "زعزعة استقرار المجتمع الألماني".

صفحة زائفة تنشر أخبارًا كاذبة ومؤيدة لروسيا حول الحرب في أوكرانيا (17 آذار/مارس 2022)

وسائل إعلام ألمانية حذرت من مواقع زائفة تنشر أخبارًا مضللة ومؤيدة لروسيا حول الحرب في أوكرانيا

أبدت وزارة الداخلية الألمانية قلقها حيال وجود مواقع إعلامية زائفة تبدو أنها حقيقية وتحتوي على معلومات مضللة مؤيدة لروسيا عن حرب أوكرانيا.

مختارات

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الوزارة اليوم الثلاثاء (30 أغسطس/ آب 2022) ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "تلقينا بقلق معلومات حول وجود مواقع إلكترونية تبدو حقيقية لكنها مزيفة (في الواقع) ويجري ربطها بمواقع إخبارية راسخة عن طريق حسابات مزيفة في منصات تواصل اجتماعي بعينها".

وأوضح أن هذه المواقع يتم عليها اختلاق أخبار ونشر مقاطع فيديو مزيفة "وتهدف هذه الأعمال إلى تقويض الثقة في الساسة والمجتمع والمؤسسات الحكومية"، مشيرًا إلى أن ذلك مثال على "حجم الدعاية المؤيدة لروسيا والمعلومات المضللة في ألمانيا".

من جانبها، تحدثت منصة "تي-أونلاين" الإخبارية والقناة الثانية بالتلفزيون الألماني عن وجود حملة تضليل روسية في وسائل التواصل الاجتماعي. وساقت "تي-أونلاين" العديد من الأمثلة على مواقع إخبارية تبدو زيفًا أنها حقيقية، وقالت إن مجلة "دير شبيغل" كانت من بين وسائل الإعلام التي تم استهدافها من قبل هذه الحملة.

وردًا على سؤال من (د.ب.أ) عن هذا الموضوع، قالت مجموعة النشر "شبيغل": "للأسف تتعرض علاماتنا بشكل متكرر لأعمال من هذا القبيل، ونحن ندرس بشكل منتظم الإمكانيات القانونية والتقنية التي يمكن اتخاذها وسنتصدى لهذا النوع من الاستغلال في الحالات الفردية".

هكذا نتعرف على الأخبار المزيفة!

نقابة الصحفيين تحذر من أخبار كاذبة غزيرة

ومن جهتها حذرت نقابة الصحفيين الألمانية (DJV) من انتشار الأخبار المزيفة على الإنترنت. وأعلنت النقابة اليوم الثلاثاء، أن هناك حملة واسعة النطاق في ألمانيا تهدف إلى التضليل والكراهية.

وفي السابق، أبلغت القناة الثانية للتلفزيون الألماني "ZDF" وبوابة "T-Online" الأخبارية عن العديد من المواقع الأخبارية المزيفة، التي بدت وكأنها حقيقية بشكل مخادع وتقوم بنشر "أخبار مزيفة" (Fake News). ولذلك، فإن محتوى تلك الأخبار غالبا ما يكون مؤيدا لروسيا ومعاديا لأوكرانيا، ولا يزال من يقف وراء تلك المواقع مجهولين.

وقال فرانك إيبرالّ ، رئيس مجلس إدارة النقابة: "هدف الحملة واضح. إنها تريد زعزعة استقرار المجتمع الألماني من خلال تشويه سمعة وسائل الإعلام الجادة". وأضاف: "يمكن التعرف على المواقع الإخبارية الوهمية من خلال العنوان (URL)، الذي لا يتطابق مع العنوان الأصلي" (للمواقع الألمانية الأصيلة).

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ، ك ن أ)

  • رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ـ مثال على الزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    أطراف الوجه - أول الخيط

    وجود ثنية في ياقة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته كانت أمرا مثيرا للاهتمام. وجود تناقضات في أطراف الوجه دائما ما تَظهر في الغالب عندما تكون قريبة من الملابس أو شعر الرأس أو المجوهرات، لذا قد يكون ذلك أول الخيط لاكتشاف "التزييف العميق". انظر إلى الصورة، يمكنك اكتشاف الاختلاف؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    أقراط الأذن- دليل آخر

    التدقيق في أقراط الأذن يساعد في اكتشاف أي اختلاف بينهما خاصة وأن تقنية "شبكة الخصومة التوليدية " المستخدمة في التزييف العميق تجد من الصعوبة في نسخ أدق التفاصيل الخاصة بالمجوهرات. وقد تصنع أقراط أذن مختلفين. انظر على النقطة التي تربط الأقراط بالأذن فبالتأكيد يمكنك تحديد ما إذا كانت الصورة مزيفة أم لا. هل تستطيع اكتشاف الأمر؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    النظارة - أنظر جيدا

    النظر بعناية وبقدر كبير من التركيز في النظارات قد يكون دليلا على وجود تلاعب واستخدام لتقنية "التزييف العميق"، لذا ألقي نظرة ثاقبة على النظارة خاصة على الجانب الأيسر والأيمن فسوف تجد اختلافا بينهما، فإحدى العدسات ذات شكل بيضاوي وأخرى على شكل زاوية. هل تستطيع اكتشاف الأمر؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    خلفية الصورة

    يتعين النظر بشكل أدق في خلفيات الصور أو ما يطلق عليه "عمق التركيز". بلا أي شك سيفيد إذ لا يجب التهاون بين أي اختلاف مهما كان بسيطا، وأسال نفسك دائما ماذا حدث؟ لماذا يوجد هذا الاختلاف؟ هل يمكن أن يكون طبيعيا؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    الأسنان - دليل واضح يمكن اتباعه

    تعد الأسنان من أجزاء الصورة التي تجد تقنية "شبكة الخصومة التوليدية " صعوبة في استنساخها، لذا ففي الغالب يكون من السهل اكتشاف أن الأسنان غير متطابقة وليس لها حواف واضحة، هل لاحظت ذلك في الصورة؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    الملابس - لا تستهين بها

    الملابس هي محض اختيار شخصي، لذا فإننا على الدوام نرى ملابس غريبة الشكل. لكن هل ترى أن هناك اختلافا في هذه الصورة ـ هل يمكن تصديق أن شعر الرقبة قد تجاوز القميص؟ هل ترى هذا مقبولا؟

  • صورة رمزية للتزييف العميق

    صور مفبركة! ـ كيف يمكن اكتشاف "التزييف العميق"؟

    الشعر.. دقق النظر

    تعد مناطق الشعر من أصعب مناطق التزييف العميق التي يمكن اكتشافها. لكن هل يمكن أن تتوقع ظهور بعض الشعر على الجبهة في هذه الصورة؟ هل يكون هذا دليلا على التلاعب وأن الأمر ليس حقيقيا؟ جوليا باير وروبن بوميستر / م ع


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