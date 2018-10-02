ألمانيا.. قلق كبير من ازدياد عدد الأطفال اللاجئين المفقودين

قالت المنظمة الألمانية لمساعدة الأطفال اليوم الجمعة (12 تشرين الأول/أكتوبر) إن عدد الأطفال اللاجئين المفقودين في ازدياد، مؤكدة على ضرورة إجراء عمليات بحث دقيقة عنهم.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد الأطفال اللاجئين المفقودين المسجلين في نظام المعلومات الخاص بالشرطة يبلغ 902 طفلا (تحت 13 عاماً)، فيما يبلغ عدد اليافعين المفقودين 2566 شخصا (بين 14 و17 عاماً)، وذلك حسب إحصائيات المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة.

وأضافت المنظمة أنه في الوقت الذي انخفض فيه عدد المفقودين من اللاجئين اليافعين، ازداد في المقابل عدد الأطفال منهم، ما اعتبرته المنظمة أمراً "مثيراً للغرابة"، وذلك بسبب انخفاض عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا بشكل ملحوظ.

وأكد رئيس المنظمة الألمانية لمساعدة الأطفال هولكر هوفمان، على ضرورة تحسين الأنظمة الوطنية لحماية الأطفال الذين يعبرون الحدود، مشيراً إلى أنه يجب التعامل مع مثل هذه الحالات على افتراض وجود خطر على حياة أولئك الأطفال.

وشدّد هوفمان على ضرورة إجراء بحث أكثر دقة عن الأطفال اللاجئين المفقودين.

م.ع.ح/ع.ج (ك ن أ)- مهاجر نيوز

