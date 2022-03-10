ألمانيا: قلق على الأقارب في أوكرانيا

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في بلدان كثيرة حول العالم خرجت مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب في أوكرانيا. المتظاهرة الأوكرانية فلادا شاركت في احتجاجات بألمانيا. وهي تشعر بالقلق على أهلها وأصدقائها في أوكرانيا.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
تظاهر آلاف الألمان في العاصمة الألمانية وعدد من المدن الأخرى احتجاجا على الهجوم الروسي على أوكرانيا. ودعا حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض، حزب المستشارة السابقة ميركل لوقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية في برلين.
تظاهر آلاف الأشخاص لليوم الثاني على التوالي في بروكسل وتولوز ومدريد وبرشلونة وبلغراد وسكوبيه للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا. كما نزل روس في عدة مدن روسية وأوكرانيون في بلدات تسيطر عليها القوات الروسية إلى الشارع.
الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟
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