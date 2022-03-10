 ألمانيا: قلق على الأقارب في أوكرانيا | مراسلون حول العالم | DW | 11.03.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: قلق على الأقارب في أوكرانيا

في بلدان كثيرة حول العالم خرجت مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب في أوكرانيا. المتظاهرة الأوكرانية فلادا شاركت في احتجاجات بألمانيا. وهي تشعر بالقلق على أهلها وأصدقائها في أوكرانيا.

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