ألمانيا: قرية تتحول في مجال الطاقة

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تعتبر قرية فيلدهايم الألمانية من المناطق القليلة المكتفية ذاتياً في ألمانيا. هنا تتوفر التدفئة والكهرباء من محطات الرياح والغاز الحيوي، مما يبقي السكان مطمئنين، رغم تلميحات بوتين بوقف إمدادات الغاز بحلول فصل الشتاء.
تعصف بأوروبا أزمة طاقة جراء خفض روسيا لإمداداتها من الغاز والنفط ما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان التأهب لتزويد القارة الأوروبية بالغاز الطبيعي المسال، بيد أن قدرة أمريكا على توفير الغاز محدودة ولا تسد كل حاجة أوروبا.
في ضوء المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي بسبب حرب أوكرانيا، وقع وزير الاقتصاد الألماني ونظيره التشيكي إعلان نوايا لإبرام اتفاقية تضامن في مجال الغاز. والمستشار شولتس أجرى محادثات مع رؤساء شركات ألمانية حول الطاقة.
ستفقد ألمانيا نصف القدرة النووية المتبقية لديها بعد قرار السلطات الألمانية وقف ثلاثة مفاعلات نووية من أصل 6 عن العمل. يأتي القرار في خضم أزمة طاقة أوروبية تغذيها التوترات الجيوسياسية مع روسيا المزود الرئيسي للغاز.
دخلت ألمانيا مستوى الإنذار من النقص في الغاز، ومع عزمها على إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي، يحتدم الجدل بشأن تأجيل التخلص التدريجي من الطاقة النووية. خبراء يحذرون من عقبات هذا التوجه على أكبر اقتصاد أوروبي.
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