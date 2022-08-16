 ألمانيا: قرية تتحول في مجال الطاقة | مراسلون حول العالم | DW | 10.09.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: قرية تتحول في مجال الطاقة

تعتبر قرية فيلدهايم الألمانية من المناطق القليلة المكتفية ذاتياً في ألمانيا. هنا تتوفر التدفئة والكهرباء من محطات الرياح والغاز الحيوي، مما يبقي السكان مطمئنين، رغم تلميحات بوتين بوقف إمدادات الغاز بحلول فصل الشتاء.

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قرية فيلدهايم، كنموذج للتحول بالطاقة. الكهرباء والتدفئة توفرهما عنفات الرياح والغاز الحيوي غير المكلفة والمحايدة مناخيا.

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