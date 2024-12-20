ألمانيا: قتيلان وعشرات الجرحى باعتداء دهس في ماغديبورغ

صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ وسط ألمانيا. وقالت مصادر بالحكومة المحلية إن الشرطة اعتقلت السائق. فيما تعيش المدينة حالة صدمة كبيرة.

قال ماتياس شوب، المتحدث باسم حكومة ولاية ساكسونيا أنهالت، إن السلطات الألمانية تتعامل مع حادث اصطدام سيارة بمجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ، وقع مساء الجمعة (20 كانون الأول/ديسمبر 2024)، باعتباره هجوما مشتبها به. وأضاف ماتياس شوب بأن ما حدث "ربما كان هجوما". ووصف المتحدث باسم مدينة ماغديبورغ، مايكل ريف، الحادث أيضا بأنه "هجوم على سوق عيد الميلاد".

وقال عمدة مدينة ماغديبورغ الألمانية إن شخصين اثنين قتلا وأصيب 68 آخرون. ومن بين المصابين 15 شخصا "جروحهم خطيرة، والآخرون أصيبوا بجروح وُصفت بالمتوسطة والخفيفة"، بحسب ما أكدت البلدية، موضحة أن "سيارة اصطدمت بسرعة عالية بحشد في سوق عيد الميلاد".

وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته. وقال شولتس في منشور على منصة إكس "المعلومات الواردة من ماغديبورغ تثير أسوأ المخاوف. كل التعاطف مع الضحايا وأحبائهم، نحن إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماغديبورغ. أشكر فرق الإنقاذ العاملة".

وأعلن حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية أن رجلا سعوديا أوقف بعد "الهجوم". وقال راينر هازيلوف للصحافيين في مكان الواقعة "لقد أوقفنا المنفذ، وهو رجل من المملكة العربية السعودية... طبيب يقيم في ألمانيا منذ عام 2006"، وأضاف "من خلال ما نعرفه حتى الآن، كان مهاجما منفردا، لذا لا نعتقد أن هناك أي خطر آخر على المدينة".

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سوق عيد الميلاد، الواقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين.

ويذكر أن ماغديبورغ هي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 237 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 150 كيلومترا غرب برلين.

خ.س/ف.ي (د ب أ، ا ف ب، رويترز)