ألمانيا.. قتيلان في إطلاق نار والدوافع غير معروفة

قُتل رجل وامرأة اليوم الخميس (17 حزيران/يونيو 2021) في إطلاق نار في بلدة إسبلكمب في ولاية شمال الراين-ويستفاليا شمال غرب ألمانيا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية في واقعة لم تتّضح دوافعها بعد.

وأوضح متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أن قوات الأمن تجهل أيضاً ما إذا كان مطلق النار هو أحد القتيلين أو أنه لاذ بالفرار. وأوردت صحيفتا فيستفالن بلات وبيلد أن الشرطة أطلقت حملة مطاردة في المنطقة وأن مطلق النار الهارب مسلّح، وهو ما رفضت الشرطة الإدلاء بأي تعليق بشأنه.

وأفادت صحيفة محلية أن أحد الشخصين قتل في مبنى فيما الآخر قتل في الشارع، علماً بأن الشرطة أشارت إلى وجود "موقعي جريمة". وتشهد البلدة البالغ تعداد سكانها 25 ألف نسمة والواقعة شمال مدينة بيليفيلد انتشاراً كثيفاً للشرطة.

وأفادت بيلد أن إطلاق النار حصل بداعي "الغيرة"، من دون أن تورد مصدراً لمعلوماتها، لكن المتحدث باسم الشرطة لم يؤكد ذلك.



م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب)