ألمانيا قامت بترحيل حوالي 9500 شخص من بداية العام حتى سبتمبر

قامت السلطات الألمانية خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى أيلول/سبتمبر هذا العام بترحيل 9567 شخصاً إلى خارج البلاد، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية في رد على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، كارلا بونجر، والتي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية في برلين.

وعلى سبيل المقارنة، رحلت السلطات الألمانية خلال العام الماضي بأكمله 11982 شخصاً.

وبحسب البيانات، كانت عمليات الترحيل هذا العام موجهة بشكل أساسي إلى دول البلقان - مقدونيا الشمالية وألبانيا وصربيا - حيث رحلت السلطات الألمانية أكثر من 600 شخص إلى كل منها. كما تم ترحيل ما يقرب من 600 شخص إلى جورجيا.

وقامت ألمانيا بترحيل أشخاص إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وهي إسبانيا وفرنسا وبولندا والنمسا وإيطاليا.

وتتعلق كثير من هذه الحالات بأشخاص تقدموا بطلبات لجوء في هذه البلدان قبل القدوم إلى ألمانيا. واحتلت تركيا المركز العاشر بين الدول التي رحلت إليها ألمانيا أفرادا هذا العام.

وشكت بونجر، وهي المتحدثة باسم كتلتها البرلمانية في شؤون سياسة اللاجئين، قائلة: "يتم ترحيل الأشخاص بشكل متكرر إلى بلدان مهددين فيها بالاضطهاد السياسي واسع النطاق، والسجن التعسفي والتعذيب".

وأضافت أن هذا ينطبق مثلاً على تركيا، حيث يتعرض أعضاء المعارضة اليسارية والأكراد للاضطهاد بلا هوادة، وقالت: "لا ينبغي تسليم لاجئين فعليا إلى دولهم التي تلاحقهم!".

ع.ح./ع.أ.ج. (د ب أ)