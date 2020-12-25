 ألمانيا في 2021: بقاء أزمة كورونا.. ومغادرة ″مستشارة الأزمات″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 31.12.2020

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سياسة واقتصاد

ألمانيا في 2021: بقاء أزمة كورونا.. ومغادرة "مستشارة الأزمات"

تستقبل ألمانيا عاما مختلفا عن سابقيه، فجائحة كورونا ستبقى في عام 2021 الموضوع الأبرز، لكن البلاد مقبلة أيضا على انتخابات إقليمية جزئية، وانتخابات عامة ستغادر من خلالها المستشارة ميركل الساحة السياسية. فكيف سيبدو المشهد؟

في عام 2021 ستنسحب المستشارة ميركل من العمل السياسي

في عام 2021 ستنسحب المستشارة ميركل من العمل السياسي

ليس هناك حاليا أي موضوع آخر يشغل الساسة والراي العام في ألمانيا أهم من جائحة كورونا، والوضع بدو أنه سيبقى كذلك في العام الجديد. فالوباء يخيم على البلاد منذ مارس الماضي بشكل تام، وهذا الأمر لن يتغير كثيرا وسريعا من خلال التطعيم.

مختارات

فيما بدت أوروبا مشغولة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، وعدت حكومة المستشارة ميركل بتوزيع لقاحات كورونا في البلاد على نحو سريع. ويبدو أن وزارة الصحة الألمانية تتوفر على مخزون كاف من اللقاحات.

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يتخذ العنف المنزلي أشكالا عديدة أبرزها الاعتداءات الجنسية والجسدية، "تكثر في فترة عيد الميلاد"، حسب وزيرة الصحة الألمانية. وتتوقع الوزيرة زيادة الأمر سوءً بسبب كورونا، ولذلك زادت عدد الموظفين والماليات لمواجهة المشكلة.

مع نهاية السنة أقرت السلطات قيودا جديدة مشددة على الحركة في البلاد، وقالت ميركل في خطاب عاطفي تحذيري للشعب"إذا كنا نقوم بالاختلاط على نحو كبير قبل عيد الميلاد، واتضح لاحقا أن ذلك كان آخر عيد ميلاد مع الأجداد، فسنكون حينها قد تهاونا في شيء ما. لا ينبغي لنا فعل ذلك"، حسب تعبرها المستشارة في الـ 9 ديسمبر/كانون الأول أمام البرلمان عقب وفاة حوالي 600 من الموتى بسبب كورونا في يوم واحد.

على الجانب الآخر تشتد المقاومة ضد تقييد الحريات الفردية، لاسيما من خلال ما يُسمى بمظاهرات "التفكير الجانبي". وهي "حركة اجتماعية تتبلور ويجتمع فيها متطرفون من اليمين واليسار يمينيون، وكذلك من أناس لا يعترفون بالعلم"، كما يقول خبير الشؤون السياسية فلوريان هارتليب لـ dw.

ميركل: "مستشارة الأزمات"

والتوفيق بين حماية الصحة العامة والحقوق والحريات المدنية سينعكس على الاستحقاقات الانتخابية سيكون من متطلبات العام 2012، الذي سيشهد انتخابات إقليمية في ست ولايات ألمانية، لكن الانتخابات الأهم ستكون في أيلول/سبتمبر وهي الانتخابات البرلمانية الاتحادية، والتي ستطوي فترة حكم المستشارة ميركل، فبعد 16 عاما ورئاسة أربع حكومات أعلنت أنها لا ترغب في  الترشح مرة أخرى، وتريد الانسحاب من الحياة السياسية. يذكر أن ميركل بقيت في منصب المستشارية ما يقارب نفس الفترة التي قضا المستشار الأسبق هيلموت كول. 

ويبقى السؤال ماذا سيفتقد الألمان بعد انسحاب ميركل من الحياة السياسية؟ فلوريان هارتليب يعتقد أنهم سيفتقدون"إرادتها في المثابرة، وعملها الدؤوب، والانضباط الداخلي، وعنصر العلم في السياسية". أما الجوانب السلبية في قترة حكمها فيرى هارتليب أنها تتمثل في "لغتها الغامضة الفضفاضة" و"اتباعها سياسة لجوء عنيدة، مصحوبة بثقافة ترحيب ساذجة" ساهمت في جعل حزب البديل الشعبوي يكبر.

على الصعيد الخارجي اعتبرت ميركل كـ"مستشارة الأزمات" وصخرة صلبة في أوقات الشدة مثل أزمة الديون الأوروبية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، وعهد ترامب، وحاليا التعامل مع جائحة كورونا.

من سيكون خليفة ميركل؟

المتنافسون على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي: من اليسار: نوربيرت روتيغن، أرمين لاشيت، وفريدريش مارس.

المتنافسون على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي: من اليسار: نوربيرت روتيغن، أرمين لاشيت، وفريدريش مارس.

ولذلك ستتمثل أهم القضايا في هذه السنة في مسألة من سيخلفها. وبما أن الحزب المسيحي الديمقراطي في استطلاعات الرأي يحقق نحو 35 في المائة من الأصوات ويبقى مستقرا أمام الأحزاب الأخرى، فإن الرئيس المقبل للحزب المسيحي الديمقراطي له فرص جيدة ليصبح أيضا المستشار القادم. ورسميا هناك ثلاثة مرشحين يعتزمون تقديم أنفسهم للحزب الذي سيعقد مؤتمرا افتراضيا في منتصف يناير/كانون الثاني القادم: فهناك الرئيس السابق لكتلة الاتحاد المسيحي، فريدريش ميرتس، ورئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا، أرمين لاشيت، والخبير في الشؤون الخارجية نوربيرت روتغن.

وفقا لاستطلاعات الرأي الحالية، فإن غالبية نسبية من الألمان تفضل رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر من الحزب الاجتماعي المسيحي، كمستشار للبلاد. وفي حالة تولي منصب المستشار شخص من الحزب الاجتماعي المسيحي، فهذه ستكون سابقة في ألمانيا.

تحالفات ممكنة

وبغض النظر، سيكون الاتحاد المسيحي بعد الانتخابات بحاجة في كل الأحوال إلى شريك ثالث على الأقل لتشكيل ائتلاف معه. والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحالي، تتراجع شعبيته وفق استطلاعات الرأي، كما يبدو أن قد سئم من المشاركة في الحكومات عقب فترتين انتخابيتين تحت قيادة ميركل.   

وهنا تظهر أولا في المقدمة الأحزاب الصاعدة مثل الخضر، الذي كشف تحت القيادة الثنائية المحبوبة لرئيسي الحزب أنالينا بيربوك وروبرت هابيك عن مواقف مبدئية ويرغب في المشاركة في الحكم. وهابيك قال في نهاية نوفمبر في مؤتمر وطني:"بتفاؤل نعمل من أجل إيجاد حلول. ومن أجل هذه الحلول نكافح من أجل السلطة". لكن زودر يحذر أنصار الاتحاد المسيحي ويقول ليس بديهيا الانطلاق من حكومة اتحادية يقودها المسيحيون والخضر.

كورونا يبقى الموضوع الأهم في 2021

كورونا يبقى الموضوع الأهم في 2021

حزب "البديل من أجل المانيا" الشعبوي، إلى كان حد الآن أقوى حزب معارض في البرلمان، يخسر نفوذه. لكن قيود كورونا يمكن أن تأتي له بناخبين جدد، "نعايش مجتمعا منقسما"، كما لاحظ هارتليب. "إذا ما جاء التراجع الاقتصادي بعد صدمة كورونا، فإن الاستقطاب الاجتماعي هو الذي يبقى". لكن الخبير في الشؤون السياسية، هارتليب، يعبر عن قناعته من أن وباء كورونا سيبقى في عام 2021 أهم موضوع، فـ"كورونا هي أكبر أزمة منذ 1945 تطال جميع مستويات السياسة من المحلية إلى العالمية".

كريستوف هاسلباخ/ م.أ.م

  • Lichterengel schweben über der Regent Street, London, Großbritannien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    لندن، شارع ريغينت

    إجراءات الحجر الصحي انتهت في بريطانيا. والمتاجر والمطاعم يُسمح لها بفتح أبوابها مجددا، والحياة تعود إلى الشوارع تحديدا في الوقت المناسب للتبضع لهديا أعياد الميلاد (الكريسماس). جولات التبضع تزداد متعة تحت هذه السلاسل الضوئية الجميلة.

  • Lichterbogen mit vier Adventskerzen, im Hintergrund: Rathaus mit Weihnachtsbaum, Wien, Österreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    فيينا، ساحة البلدية

    وحتى عاصمة النمسا تخفف قيود كورونا، ويبدأ بالتالي حظر التجول فيها ابتداء من الثامنة مساء. وهذا يعني أن سكان فيينا بإمكانهم استغلال ساعات المساء لجولة أمام ساحة البلدية مرورا بالقرب من شجرة الميلاد وقوس الأضواء المزين بأربع شموع.

  • Menschen vor der festlich beleuchteten Weihnachtstanne auf dem Altstädter Ring, Prag, Tschechien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    براغ، ألتشتيتير رينغ

    شجرة الميلاد في وسط العاصمة التشيكية هي التي تجذب الأنظار. وفي العادة يزدحم في الساحة الجميلة سياح من مختلف بقاع العالم، لكنها هذا العام تبقى في متناول السكان المحليين فقط. هنا وفي الأزقة المجاورة في المدينة القديمة يتهيأ سكان براغ لاحتفالات أعياد الميلاد.

  • Riesige Weihnachtstanne im Kaufhaus, Paris, Frankreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    باريس، متاجر لافاييت

    إبداع وأفكار مبتكرة! ليس هناك شيء آخر نتوقعه من الفرنسيين، لذلك يجذب ديكور عيد الميلاد في متاجر لافاييت الشهيرة هذا العام، الأنظار. ولحسن الحظ انتهى في فرنسا الحجر الصحي المتشدد بحيث يمكن للناس التوجه لأسواق الاستهلاك من أجل الشراء والمتعة.

  • drei Weihnachtsengel als Lichtinstallation , Krakau, Polen

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    كراكاو، ساحة بودغورسكي

    وحتى في بولندا يتنفس الناس الصعداء: فحالات الإصابة بكورونا تتراجع، والقيود القاسية يتم تخفيفها. وعلى هذا النحو بوسع الناس في مدينة كراكاو بالجنوب البولندي التمتع بسحر أوقات أعياد الميلاد.

  • Weihnachtstanne vor dem beleuchteten Rathaus in Brüssel, Belgien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    بروكسيل، الساحة الكبيرة

    إنها كبيرة وجميلة وإلى حد ما محلية: الساحة الكبيرة في قلب العاصمة البلجيكية تكوِن بواجهات منازلها الجميلة وبناية البلدية، الإطار الخلفي المثالي لشجرة عيد الميلاد التي يبلغ طولها 18 مترا. والساحة الكبيرة في بروكسيل تُعد منذ 1998 جزءا من الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو.

  • festlich illuminierte Basilius Kathedrale mit ihren typischen Zwiebeltürmchen, Moskau, Russland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    موسكو، كاتدرائية بازيليوس

    الهدايا في روسيا لا يأتي بها البابا نويل، بل الجليد. وهذا انطلاقا من ليلة رأس السنة في الـ 31 ديسمبر. والكنيسة الأرثودوكسية الروسية تحيي حفل عيد الميلاد في الـ 7 من يناير. وكالعادة ترتدي الشوارع والساحات في موسكو حلة احتفالية.

  • Gasse mit Menschen zwischen weihnachtlichen Verkaufsbuden, Madrid, Spanien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    مدريد، الساحة الكبيرة

    العاصمة الاسبانية تحتفل بفترة أعياد الميلاد في كل سنة بمهرجان أضواء كبير يضيئ حتى الـ 6 يناير أهم الشوارع والساحات والآثار التاريخية. ومن بينها في هذه السنة رغم كورونا سوق أعياد الميلاد في الساحة الكبيرة.

  • Weihnachtsbaum vor dem angestrahlten Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    برلين، بوابة برندنبورغ

    لا جدوى من البحث عن أسواق أعياد الميلاد الشهيرة في العاصمة الألمانية، إذ قررت الحكومة الألمانية إلغائها هذا العام بسبب جائحة كورونا. لكن مثل كل سنة تلمع على بوابة برندبورغ شجرة عيد الميلاد المزينة. م.م / ا. ف


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