 ألمانيا في حيرة بعد أن غطت الشوكولاتة شارعاً كاملاً! | عالم المنوعات | DW | 12.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

ألمانيا في حيرة بعد أن غطت الشوكولاتة شارعاً كاملاً!

شهد أحد الشوارع في غرب ألمانيا فيضاناً من النوع اللذيذ، حيث غطى سيلٌ من الشوكولاتة السائلة أحد الشوارع، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الإطفاء لجرف الشوكولاتة إلى جانب الطريق والعمل على وإزالتها. ما الذي حدث؟

Schokolade in Werl ausgelaufen (picture-alliance/dpa/Feuerwehr Werl)

استدعي رجال الإطفاء في مدينة فيرل غرب ألمانيا لمواجهة حالة طارئة استثنائية بعد أن تسربت كميات كبيرة من الشوكولاتة السائلة في أحد شوارع المدينة.

مختارات

نادرا ما نجد شخصا لا يحب الشوكولاته، وعادة ما يختار الناس نوعهم المفضل حسب الطعم الذي غالبا ما يكون حلو المذاق دون معرفة أن الداكنة المرة المذاق هي الأكثر فائدة. وتقول دراسة حديثة إن الشوكولاته الداكنة تقوي البصر أيضا. (01.05.2018)

تنضم الشوكولاتة الوردية للمملكة التي يعشقها الجميع، وردية حقاً ولكن دون ألوان صناعية، بل باللون الطبيعي. هل هي خاتمة رحلة الشوكولاتة التي بدأت بلون الكاكاو الأكثر شيوعا، ثم ظهرت الشيكولاتة السوداء، وبعدها البيضاء؟ (07.05.2018)

وقال متحدث باسم وحدة الإطفاء في المدينة إن الحادث وقع مساء أمس الاثنين (العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2018) نتيجة امتلاء أحد الخزانات بمصنع لإنتاج الشوكولاتة السائلة عن آخره حتى فاضت الشكولاته وتسربت، وأضاف المتحدث: "تسرب نحو طن من الشوكولاته إلى فناء المصنع ومنه إلى الشارع".

وطوق رجال الإطفاء الشارع وجرفوا الشوكولاتة لجانب الطريق. كما استخدموا الماء الساخن والمشاعل لإزالة ما تبقى بين الشقوق والثقوب، قبل استدعاء شركة نظافة متخصصة لإزالتها من الطريق.

وتابع المتحدث: "رغم الحادث المؤسف فإن عيد الميلاد لن يكون دون شوكولاتة في فيرل".

من جانبه، قال رئيس الشركة، ماركوس لوكي، إن المصنع عاود العمل الأربعاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2018) وإن هذا الحادث لو وقع قبيل عيد الميلاد "كان يمكن أن يكون كارثة".

ر.ض/ ي.أ

  • default

    الفوائد الصحية للشوكولاتة

    فوائد الشوكولاتة

    يبلغ معدل استهلاك الشوكولاته في ألمانيا حوالي 116 كيلو غراما لكل شخص سنويا. ويزيد معدل الاستهلاك هذا لدى السويسريين. وتتضمن الشوكولاتة الكثير من الدهون والسكر، ما يعني أن قطعة شوكولاتة صغيرة بمثابة قنبلة كبيرة من الحريرات، إلا أن مادة الكاكاو مفيدة للأوعية الدموية، فهي تحمي القلب والدورة الدموية.

  • default

    الفوائد الصحية للشوكولاتة

    الشوكولاتة وتأثيرها القوي على إرادتنا

    تحتوي الشوكولاتة على مكونات تشبه الحشيش. ولكن بجرعة منخفضة جدا، و تناول 20 غراما من الشوكولاته على الأقل يجعل المرء يشعر بالاندفاع الشديد نحوها. ولا توجد أي دراسة علمية تثبت أن الشوكولاتة تدفعنا للإدمان عليها. ورغم ذلك لا يمكن للكثيرين التخلي عن تناول الشوكولاتة ذات الماذاق الحلو.

  • default

    الفوائد الصحية للشوكولاتة

    الشعور بالسعادة والراحة

    قطعة من شوكولاتة الحليب بوزن 100 غرام، تحتوي على حوالي 30 غراما من الدهون و 50 غراما من السكر. ويضمن هذا المزيج تدفق كميات كبيرة وبسرعة من البروتين إلى الدماغ. ويقوم الجسم بتحويل البروتين إلى هرمون السيروتونين المسؤول عن السعادة في جسمنا، ما يمنحنا شعورا بالراحة .

  • default

    الفوائد الصحية للشوكولاتة

    دواء للأعصاب

    تبلغ نسبة الكاكاو في شوكولاتة الحليب 25 بالمئة، وتحتوي بداخلها على الكربوهيدات. وتعد بالنسبة للكثيرين بمثابة معدل للمزاج ووسيلة مهدئة ومغذية للأعصاب. ما يدفع البعض للإدمان ولو قليلا.

  • default

    الفوائد الصحية للشوكولاتة

    الشعور بالمتعة

    "ملك الشمس" الفرنسي لويس الرابع عشر كانت لديه قناعة بأن الشوكولاتة تحفز الرغبة. إذ كان يقسم بالكاكاو ويشرب منها عدة مرات يوميا. في الواقع تحتوي الكاكاو على مكونات تزيد من نبضات القلب وتجعل المرء أكثر حيوية. ولكن لا توجد أية أدلة على أن الشوكولاتة تزيد من المتعة.

  • default

    الفوائد الصحية للشوكولاتة

    التدليك بالشوكولاتة

    ربما اللذة هي سبب الشعور بالراحة، ومن الممكن أن يشعر المرء بالسعادة عبر جلسات تدليك الشوكولاته، بعيدا عن اكتساب الكثير من الحريرات.

  • default

    الفوائد الصحية للشوكولاتة

    أصل الشوكولاته ومنشؤها

    يعود أصل الشوكولاتة إلى المكسيك، فقبل أكثر من 3000 سنة قام سكان المكسيك القدماء بمزج الكاكاو المطحون مع الماء، لينتج بذلك شراب لزج ومرّ له تأثير منشط حسب اعتقادهم. و مادة الأزتيك هي التي تكسب الكاكاو أهميته.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

الفوائد الصحية للشوكولاتة

للشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو تأثير إيجابي على صحتنا، فتناول 7.5 غرام في اليوم الواحد منها يضمن انخفاض ضغط الدم وانخفاض خطر الاصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، المزيد عن فوائد الشوكولاتة في جولة مصورة (19.05.2013)  

إعلان
Themenbild Facebook

 