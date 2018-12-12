ألمانيا في حيرة بعد أن غطت الشوكولاتة شارعاً كاملاً!

استدعي رجال الإطفاء في مدينة فيرل غرب ألمانيا لمواجهة حالة طارئة استثنائية بعد أن تسربت كميات كبيرة من الشوكولاتة السائلة في أحد شوارع المدينة.

وقال متحدث باسم وحدة الإطفاء في المدينة إن الحادث وقع مساء أمس الاثنين (العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2018) نتيجة امتلاء أحد الخزانات بمصنع لإنتاج الشوكولاتة السائلة عن آخره حتى فاضت الشكولاته وتسربت، وأضاف المتحدث: "تسرب نحو طن من الشوكولاته إلى فناء المصنع ومنه إلى الشارع".

وطوق رجال الإطفاء الشارع وجرفوا الشوكولاتة لجانب الطريق. كما استخدموا الماء الساخن والمشاعل لإزالة ما تبقى بين الشقوق والثقوب، قبل استدعاء شركة نظافة متخصصة لإزالتها من الطريق.

وتابع المتحدث: "رغم الحادث المؤسف فإن عيد الميلاد لن يكون دون شوكولاتة في فيرل".

من جانبه، قال رئيس الشركة، ماركوس لوكي، إن المصنع عاود العمل الأربعاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2018) وإن هذا الحادث لو وقع قبيل عيد الميلاد "كان يمكن أن يكون كارثة".

ر.ض/ ي.أ