200 عام من الهجرة الألمانية إلى البرازيل - الجزء الأول

200 عام من الهجرة الألمانية إلى البرازيل: كيف أثّر القادمون الجدد على جنوب البلاد؟ ما هي الأحلام وما هي الصدمات المرتبطة بذلك؟ في بحثنا العميق في الجزء الأول نحاول ربط تاريخ العائلات المهاجرة بمجريات التاريخ العالمي.

صورة من: Museu Visconde de São Leopoldo

في 25 يوليو 1824، وصل 39 مهاجرًا ألمانيًا إلى ساو ليوبولدو في جنوب البرازيل وأسسوا مستوطنة هناك. بعد 200 عام، يذهب مراسل دي دبليو غيليرمه بيكر، الذي هاجر أجداده إلى ريو غراندي دو سول، في رحلة بحث شخصية للغاية.

صورة من: DW

في الجزء الأول من تقريره، يكتشف غيليرمه سبب مغادرة الكثير من الناس، بما في ذلك أجداده وجدّاته، ألمانيا في القرنين التاسع عشر والعشرين لبناء حياة جديدة في البرازيل.

يكتشف لماذا كانت الحكومة البرازيلية آنذاك تجند المهاجرين وما علاقة إلغاء العبودية بذلك، وما هي التأثيرات التي تركتها الهجرة الجماعية من أوروبا على السكان الأفروبرازيليين وما زالت حتى اليوم.

صورة من: DW

في ساو باولو، يتوقف في المأوى السابق للمهاجرين، الذي أصبح اليوم متحفًا، حيث لا تزال أحلام وصدمات القادمين الجدد ملموسة. يزور متحف فيسكوندي دا ساو ليوبولدو، حيث تم جمع الممتلكات التي كانت لا غنى عنها للمهاجرين قبل 200 عام، والتي تضررت بشدة من الفيضانات في ريو غراندي دو سول بعد زيارتنا بوقت قصير.

صورة من: DW



في بوميرودي، في ولاية سانتا كاتارينا، يلتقي بأحفاد المهاجرين الألمان الذين يعيشون تقريبًا كما كان يعيش أجدادهم قبل 200 عام وحافظوا على اللغة الألمانية.