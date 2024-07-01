  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الاتحاد الأوروبي .. تحديات المستقبلالهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
الهجرةالبرازيل

200 عام من الهجرة الألمانية إلى البرازيل - الجزء الأول

٢١ يوليو ٢٠٢٤

200 عام من الهجرة الألمانية إلى البرازيل: كيف أثّر القادمون الجدد على جنوب البلاد؟ ما هي الأحلام وما هي الصدمات المرتبطة بذلك؟ في بحثنا العميق في الجزء الأول نحاول ربط تاريخ العائلات المهاجرة بمجريات التاريخ العالمي.

https://p.dw.com/p/4iWJh
Eintreffende Einwanderer in Brasilien
صورة من: Museu Visconde de São Leopoldo

في 25 يوليو 1824، وصل 39 مهاجرًا ألمانيًا إلى ساو ليوبولدو في جنوب البرازيل وأسسوا مستوطنة هناك. بعد 200 عام، يذهب مراسل دي دبليو غيليرمه بيكر، الذي هاجر أجداده إلى ريو غراندي دو سول، في رحلة بحث شخصية للغاية.

 

 

Brasilien - Bundestaat Santa Catarina
صورة من: DW

 

في الجزء الأول من تقريره، يكتشف غيليرمه سبب مغادرة الكثير من الناس، بما في ذلك أجداده وجدّاته، ألمانيا في القرنين التاسع عشر والعشرين لبناء حياة جديدة في البرازيل.
يكتشف لماذا كانت الحكومة البرازيلية آنذاك تجند المهاجرين وما علاقة إلغاء العبودية بذلك، وما هي التأثيرات التي تركتها الهجرة الجماعية من أوروبا على السكان الأفروبرازيليين وما زالت حتى اليوم.

 

Brasilien Bevölkerung
صورة من: DW

في ساو باولو، يتوقف في المأوى السابق للمهاجرين، الذي أصبح اليوم متحفًا، حيث لا تزال أحلام وصدمات القادمين الجدد ملموسة. يزور متحف فيسكوندي دا ساو ليوبولدو، حيث تم جمع الممتلكات التي كانت لا غنى عنها للمهاجرين قبل 200 عام، والتي تضررت بشدة من الفيضانات في ريو غراندي دو سول بعد زيارتنا بوقت قصير.

 

Brasilien - Bundestaat Santa Catarina
صورة من: DW


في بوميرودي، في ولاية سانتا كاتارينا، يلتقي بأحفاد المهاجرين الألمان الذين يعيشون تقريبًا كما كان يعيش أجدادهم  قبل 200 عام وحافظوا على اللغة الألمانية.

تخطي إلى الجزء التالي قصص مشابهة من البرازيل

قصص مشابهة من البرازيل

Global Ideas | Amazonien | indigenes Volk der Karipuna

البرازيل: مستقبل السكان الأصليين في خطر

مجتمعات السكان الأصليين هي حراس غابات الأمازون. على الرغم من أن أراضيهم محمية بموجب القانون، إلا أنه ومنذ تولى الرئيس بولسونارو منصبه، لم يعد حتى القانون يساعدهم. فعمال مناجم الذهب وقطع الأشجار يأخذون ما يريدون وسط ازدياد للعنف. السكان الأصليون يرفضون هذا الواقع.
اقتصاد١٥ أكتوبر ٢٠٢٢13:24 دقيقة
Global 3000 | Brasilien Wohnungen

أزمة سكن في ريو: من مشردين إلى عمال مهرة

أدت جائحة كورونا إلى تفاقم أزمة السكن في ريو دي جانيرو وضواحيها. ما أدى إلى تشرد عدد متزايد من الناس أو انتقالهم إلى الأحياء الفقيرة. والآن أصبح هناك مشروع إسكان مستدام، يوفر للأشخاص المحتاجين فرصة لبناء منازلهم الخاصة.
المساواة٦ سبتمبر ٢٠٢١07:24 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي المزيد من حلقات هذا البرنامج

المزيد من حلقات هذا البرنامج

Oz 05 Ausstellung Cao Fei

أخطبوطات في الميتافيرس

الفنانة الصينية تساو في ولعبها العميق مع الصور الرمزية.
ثقافة٣٠ يونيو ٢٠٢٤05:17 دقيقة
Ruth Weiß Aktivistin und Schriftstellerin

روت فايس: شاهدة على القرن

روت فايس ستبلغ مائة عام: حياة في محاربة معاداة السامية والفصل العنصري والعنصرية.
ثقافة٣٠ يونيو ٢٠٢٤09:07 دقيقة
DW Sendung Euromaxx | Romakunst

مواجهة الكليشيهات حول السنتي والروما بالفن

المنسوجات التي تصممها ماوغورجاتا ميرغا-تاس تحتفل بهوية شعب الروما بطريقة فريدة.
ثقافة٣٠ يونيو ٢٠٢٤04:33 دقيقة
المزيد
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة — المجلة الثقافية

واحة الثقافة تتيح لكم فرصة الإطلاع على الجوانب الثقافية في ألمانيا. التي أصبحت محورا لحركة الإبداع في القرن الواحد والعشرين، .

الانتقال إلى برنامج واحة الثقافة