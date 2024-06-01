ألمانيا- فيضانات وأمطار في الجنوب وبدء عمليات إخلاء لسكان

تعرضت عدة ولايات ألمانية إلى عواصف مطيرة نتجت عنها فيضانات عارمة وانقطاعات كبيرة لخطوط المواصلات. ففي مدينة أوغسبرغ بولاية بافاريا انهار حاجز صخري وسد فيما تم إخلاء أشخاص بمروحيات.

ضربت عواصف مطيرة أجزاء شاسعة من جنوبي ألمانيا أمس الجمعة واليوم السبت (الأول من يونيو/ حزيران 2024)، مما تسبب في فيضانات عارمة وانقطاعات كبيرة لخطوط المواصلات وجرت عمليات لإجلاء السكان بمروحية من إحدى بلدات غرب ميونخ .

وذكرت السلطات في مدينة أوغسبرغ بولاية بافاريا أن حاجزاً صخرياً وسداً انهارا تحت وطأة الفيضانات، الأمر الذي تطلب عمليات إخلاء منفصلة.

وتم إلغاء خدمات القطارات بين العاصمة البافارية ميونخ وبريغينتس في النمسا وزيورخ السويسرية بسبب الفيضانات. وتضرر الطريق بين أولم وأوغسبرغ أيضاً وتم تحويل مسار رحلات القطارات الطويلة بين شتوتغارت وميونخ.

وأعلنت شركة "دويتشه بان" أن حركة القطارات تعطلت في هذه المناطق حيث لم يتم تسيير رحلات على خط ميونخ-بريغينز-زيورخ وعلى خط شتوتغارت-أولم-أوغسبورغ-ميونخ.

وتم استخدام مروحية في بلدة فيشاخ البافارية غرب ميونخ لإنقاذ أشخاص من منازلهم بعدما فاض نهر شموتر على ضفتيه.

وبحسب الشرطة، توجهت قوارب وخدمات طوارئ في طريقها لنقل أشخاص من منازل غمرتها المياه. وأعلنت عدة أحياء مجاورة حالة الطوارئ فيما تواصل هطول الأمطار وتواصل ارتفاع منسوب المياه.

توجهت قوارب وخدمات طوارئ في طريقها لنقل أشخاص من منازل غمرتها المياه. صورة من: Armin Weigel/dpa/picture alliance

قوات إغاثة إضافية

أعلنت وكالة الإغاثة الفنية في مدينة بون الألمانية في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم أن عدد الأفراد الذين نشرتهم في بافاريا وبادن فورتمبيرغ بسبب الفيضانات وصل حتى الآن إلى نحو 400 فرد.

وأوضحت الوكالة أن هؤلاء الأفراد قاموا بضخ المياه وتأمين السدود ونقل أشخاص احترازياً إلى أماكن آمنة. وأضافت الوكالة: "بسبب استمرار الأمطار وبعضها أمطار غزيرة، فإن الوكالة مستعدة لتوجيه قوات إغاثة إضافية بشكل مستهدف حسب الحاجة".

وأفادت الوكالة بأنه سيتم أيضاً تثبيت أجهزة نقالة لقياس الفيضانات ومراقبتها في المناطق المتضررة. وأضافت: "نظراً لتوقعات الطقس السيء مستقبلاً والتهديد بحدوث فيضانات محتملة في الساعات القادمة، فإن الوكالة مستعدة لتحريك المزيد من قوات الإغاثة إلى المناطق المتأثرة."

وأكدت أن مجموعاتها مستعدة للتدخل على مستوى البلاد. وأوضحت الوكالة أن كل وحدة متخصصة من قوات الطوارئ التابعة لها تضم نحو 40 فرداً يستخدمون ثلاث مضخات للمياه العادمة ومولد كهرباء للطوارئ ومركبة استكشاف ومركز قيادة. وقالت الوكالة إن كل وحدة متخصصة يمكنها أن تضخ ما يصل إلى 30 ألف لتر في الدقيقة.

في شرق بادن فورتمبيرغ، سُجلت فيضانات ليل الجمعة إلى السبت، وفقًا لوزارة البيئة الإقليمية صورة من: Alexander Wolfa/onw-images/picture alliance

إنقاذ لأشخاص عالقين في الجبال

ونقلت إذاعة "بايريشر روندفونك" البافارية عن خدمة الإنقاذ الجبلية في غارميش-بارتنكيرشن، أن مجموعة من 26 شخصًا، كانوا يتسلقون قمة زوغسبيتزي أعلى منتجع للتزلج في ألمانيا، على الرغم من تساقط الثلوج بكثافة، ظلوا عالقين أسفل القمة. وتم إرسال العديد من فرق الإنقاذ إلى المكان.

كما تأثرت ولاية بادن فورتمبيرغ المجاورة لولاية بافاريا بشدة بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي شرق بادن فورتمبيرغ، سُجلت فيضانات ليل الجمعة إلى السبت، وفقًا لوزارة البيئة الإقليمية، كما يُتوقع حدوث فيضانات في روافد نهر الدانوب.

ومساء الجمعة، دعت بلدية ميكينبورن، في منطقة بحيرة كونستانس، حوالى 1300 شخص إلى المغادرة بسبب خطر الفيضانات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من استمرار هطول الأمطار في النصف الجنوبي من ألمانيا، ومن المنتظر أن تتراجع الأحد. وتوقعت أن تطال الأحوال الجوية السيئة ولايتي ساكسونيا وساكسونيا-أنهالت في شرق البلاد مساء السبت.

ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)