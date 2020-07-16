 ألمانيا: فرض اختبار كورونا على العائدين من ″بؤر خطرة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.07.2020

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ألمانيا: فرض اختبار كورونا على العائدين من "بؤر خطرة"

بدءا من الأسبوع المقبل سيكون على المسافرين العائدين إلى ألمانيا من دول تعتبر "بؤرا خطرة" لكورونا إجراء اختبار للفيروس. وزير الصحة الألماني ينس شبان أمر بإجراء هذه الاختبارات الإلزامية على أن تكون مجانية.

أمر وزير الصحة الألماني ينس شبان بإجراء اختبار كورونا على العائدين من بؤر خطرة.

أمر وزير الصحة الألماني ينس شبان بإجراء اختبار كورونا على العائدين من "بؤر خطرة".

قال ينس شبان، وزير الصحة الألماني، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الاثنين (27 يوليو/تموز 2020) بإنه سيأمر "بإجراء اختبار إجباري للقادمين من مناطق بؤر كورونا الخطيرة ، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيخدم كل المواطنين. 

ومن المنتظر أن يدخل المرسوم الخاص بهذه الخطوة حيز التنفيذ في الأسبوع المقبل، وأن يتم إجراء الاختبارات للعائدين مجانا.

ويأتي كلام شبان في وقت تصاعدت فيه الدعوات في ألمانيا لإجراء اختبارات إلزامية لفيروس كورونا المستجد وذلك للمسافرين العائدين من مناطق مصنفة بأنها "عالية الخطورة"، حيث تزايدت المخاوف بشأن ارتفاع عدد حالات الإصابة والتي يعزى إليها تفشي المرض محلياً خاصة مع بدء موسم العطلات الصيفية.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "يجب أن نمنع نقل العدوى من العائدين لأشخاص آخرين بشكل غير ملحوظ ومن ثم إحداث سلاسل عدوى جديدة".

وزير الصحة الألماني ينس شبان.

وزير الصحة الألماني ينس شبان.

بدوره قال رئيس ديوان المستشارية الألمانية هيلغه براون إن الولايات الألمانية الـ16 أظهرت "استعداداً كبيراً للموافقة على إجراء هذه الاختبارات الإلزامية"، مضيفاً أنه "يجب الآن دراسة مسألة كيفية تنفيذ ذلك بالتفصيل وأعتقد أننا سنتوصل إلى حل سريع نسبيًا."

مختارات

وكان رئيس الوزراء البافاري ماركوس زودر قد انضم في وقت سابق إلى الأصوات الداعية لإجراء اختبارات إلزامية للعائدين من رحلات الصيف من خارج ألمانيا. وقال زودر "سنستعد لكل شيء حتى إذا أعطت الحكومة الفدرالية الضوء الأخضر ، فيمكننا تنفيذ القرار على الفور".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المطارات الألمانية تتيح منذ مطلع الأسبوع الجاري إجراء اختبارات طوعية للكشف عن كورونا بالنسبة للعائدين من بؤر كورونا الخطيرة. ويتعين على الأشخاص الذين تثبت إصابتهم الدخول في حجر منزلي لمدة أسبوعين.

وستعد الحكومة الألمانية بالتعاون مع معهد روبرت كوخ قائمة تحدد فيها الدول التي تعد بؤرا خطيرة لكورونا ومناطق خطر للإصابة بالوباء، وسيكون المعيار المركزي في هذا هو تجاوز معدل الإصابات الجديدة في آخر سبعة أيام 50 حالة لكل مئة ألف نسمة.

وتهدف الحكومة الألمانية من خلال هذا الإجراء إلى تحجيم انتشار الفيروس في ذروة موسم الرحلات الرئيسي حيث يقوم ملايين الألمان داخل وخارج ألمانيا برحلات، كما تهدف إلى منع المسافرين المصابين القادمين من مناطق بها بؤر تفشي كبيرة للوباء، من الانتشار في ألمانيا. 

ع.ح./ا.ح. (د ب أ، ا ف ب)

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