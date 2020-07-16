ألمانيا: فرض اختبار كورونا على العائدين من "بؤر خطرة"

قال ينس شبان، وزير الصحة الألماني، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الاثنين (27 يوليو/تموز 2020) بإنه سيأمر "بإجراء اختبار إجباري للقادمين من مناطق بؤر كورونا الخطيرة ، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيخدم كل المواطنين.
ومن المنتظر أن يدخل المرسوم الخاص بهذه الخطوة حيز التنفيذ في الأسبوع المقبل، وأن يتم إجراء الاختبارات للعائدين مجانا.
ويأتي كلام شبان في وقت تصاعدت فيه الدعوات في ألمانيا لإجراء اختبارات إلزامية لفيروس كورونا المستجد وذلك للمسافرين العائدين من مناطق مصنفة بأنها "عالية الخطورة"، حيث تزايدت المخاوف بشأن ارتفاع عدد حالات الإصابة والتي يعزى إليها تفشي المرض محلياً خاصة مع بدء موسم العطلات الصيفية.
وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "يجب أن نمنع نقل العدوى من العائدين لأشخاص آخرين بشكل غير ملحوظ ومن ثم إحداث سلاسل عدوى جديدة".
وزير الصحة الألماني ينس شبان.
بدوره قال رئيس ديوان المستشارية الألمانية هيلغه براون إن الولايات الألمانية الـ16 أظهرت "استعداداً كبيراً للموافقة على إجراء هذه الاختبارات الإلزامية"، مضيفاً أنه "يجب الآن دراسة مسألة كيفية تنفيذ ذلك بالتفصيل وأعتقد أننا سنتوصل إلى حل سريع نسبيًا."
وكان رئيس الوزراء البافاري ماركوس زودر قد انضم في وقت سابق إلى الأصوات الداعية لإجراء اختبارات إلزامية للعائدين من رحلات الصيف من خارج ألمانيا. وقال زودر "سنستعد لكل شيء حتى إذا أعطت الحكومة الفدرالية الضوء الأخضر ، فيمكننا تنفيذ القرار على الفور".
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المطارات الألمانية تتيح منذ مطلع الأسبوع الجاري إجراء اختبارات طوعية للكشف عن كورونا بالنسبة للعائدين من بؤر كورونا الخطيرة. ويتعين على الأشخاص الذين تثبت إصابتهم الدخول في حجر منزلي لمدة أسبوعين.
وستعد الحكومة الألمانية بالتعاون مع معهد روبرت كوخ قائمة تحدد فيها الدول التي تعد بؤرا خطيرة لكورونا ومناطق خطر للإصابة بالوباء، وسيكون المعيار المركزي في هذا هو تجاوز معدل الإصابات الجديدة في آخر سبعة أيام 50 حالة لكل مئة ألف نسمة.
وتهدف الحكومة الألمانية من خلال هذا الإجراء إلى تحجيم انتشار الفيروس في ذروة موسم الرحلات الرئيسي حيث يقوم ملايين الألمان داخل وخارج ألمانيا برحلات، كما تهدف إلى منع المسافرين المصابين القادمين من مناطق بها بؤر تفشي كبيرة للوباء، من الانتشار في ألمانيا.
ع.ح./ا.ح. (د ب أ، ا ف ب)
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أعلى قمة في ألمانيا
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
منطقة آيفل
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ساكسونيا السويسرية
"أريد الذهاب إلى ساكسونيا السويسرية. هذه المنطقة في رأيي من أكثرالمناطق التي تزخر بمناظر طبيعية استثنائية في ألمانيا"، هذا ما تتطلع إليه إليزابيت يورك فون وارتنبورغ بعد مرور الأزمة. تمتاز ساكسونيا السويسرية الواقعة شرق ألمانيا والتي سميت بهذا الاسم نسبة لتشابه طبيعتها لجبال الألب السويسرية بالمسارات المتطورة التي تمتد بمحاذاة الصخور الغريبة ومن خلال الوديان العميقة وتطل على مناظرطبيعية خلابة.
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
شبري فالد
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
برلين
في زمن كورونا، قد تصبح مدينتك هي وجتهك التي تحلم بزيارتها، كما هو الحال مع يينس فريتسه:“ أحلم بصيف برلين! لا يزال من الممكن الخروج من المنزل، لكني أفتقد الزحام والضجيج في الشوارع. أفتقد المقاهي وحدائق البيرة المليئة بالناس عندما تخرج أشعة الشمس الأولى، كما كانت الأجواء في منطقة Kollwitzplatz في برلين. مدينتي برلين القريبة البعيدة!“.
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
بحيرة مكلنبورغ
"الخروج من برلين إلى منطقة بحيرة مكلنبورغ والاستمتاع بالبراح والغابات والمياه والقيام بنزهة على الدراجة عبر المناظر الطبيعية الصيفية وحمل ملابس السباحة داخل الحقيبة للقفز والسباحة في بحيرة من بحيرات المنطقة، وتناول السمك الطازج المدخن باليد، وقضاء الليل في مزرعة“.. هذه كانت خطة آنه ترميشه قبل أزمة كورونا، لكن ستعوضها كما تقول.
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
جزيرة روغن
اختار أندرياس كيرشوف أن يكون البحر وجتهه الأولى بعد أزمة كورونا، ويقول "كواحد من سكان برلين، لا يمكنني الذهاب إلى البحر، الذي أفتقده حقاً. لذا فإن رحلتي الأولى ستقودني إلى هناك بالضبط: إلى جزيرة روغن في بحر البلطيق. هناك مساحة كبيرة والعديد من الشواطئ في أكبر جزيرة في ألمانيا. هناك سأذهب لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة. إعداد:إليزابيث يورك من فاغتنبورغ/ إيمان ملوك