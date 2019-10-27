ألمانيا ـ يهود ومسلمون يعبرون عن قلقهم من تقدم حزب البديل في انتخابات محلية

حذرت أصوات يهودية واسلامية من انزلاق نحو التيار اليميني الشعبوي في ألمانيا، وذلك بعد أن أظهر حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة تقدما في انتخابات ولاية تورينغن أمس الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019).
رئيسة الجالية اليهودية في ميونخ وبافاريا العليا، شارلوته كنوبلاوخ: وصفتأرجعت النجاح الانتخابي لحزب البديل لـ"تآكل الثقافة الديمقراطية في ألمانيا" وقالت "حصول حزب مثل البديل من أجل ألمانيا على مثل هذه النتيجة في انتخابات محلية يدل على أن هناك شيئا ينهار في نظامنا السياسي".
ونجح "البديل الألماني" في زيادة نتائجه في الانتخابات التي جرت أمس في الولاية الواقعة وسط ألمانيا لأكثر من الضعف، ليحتل المرتبة الثانية خلف حزب "اليسار"، متفوقا على الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل.
وقالت كنوبلاوخ: "لقد دعم الكثير من الناخبين بأصواتهم حزبا يمهد الطريق للإقصاء والعنف اليميني المتطرف عبر تهوينه من الحقبة النازية وقوميته الواضحة والكراهية التي ينشرها ضد الأقليات، من بينها الجالية اليهودية أيضا".
كما اعتبرت لجنة "أوشفيتس" الدولية نتائج هذه الانتخابات "إشارة رعب"، حيث قال نائب رئيس اللجنة، كريستوف هويبنر: "بالنسبة للناجين من معسكرات الاعتقال النازية تعتبر هذه الزيادة الكبيرة في الأصوات المؤيدة لحزب البديل من أجل ألمانيا في تورينغن إشارة جديدة للرعب، تجعلنا نخشى من استمرار ترسيخ مواقف أساسية وتوجهات يمينية متطرفة في ألمانيا".
من جانبه عبر رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك في تغريدة له على موقع تويتر عن قلقه من هذه النتائج، وقال" نحن قلقون للغاية بشأن ديمقراطيتنا"، وأشار مزيك إلى أن توجه ربع أصوات الناخبين لصالح حزب يميني متطرف هو بمثابة إنذار للجميع.
ويأتي تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بعد نجاحات حققها في انتخابات في أول سبتمبر/ أيلول بولايتي سكسونيا وبراندنبورغ الشرقيتين حيث فاز فيهما أيضا بالمركز الثاني، مما يمثل نكسة للحزب الديمقراطي المسيحي.
ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا، رويترز، ك ن ا)
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
زيغبيرت درويتس
كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
سيباستيان مونزنماير
بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
ألبريشت غلاسر
غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
ماركوس فرونماير
فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
مارتن رايشاردت
الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
فيلهلم فون غوتبرغ
غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
جينز مير
في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
بياتريكس فون ستورش
نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
الكسندر غاولاند
انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
أليس فايدل
يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
فراوكه بيتري
لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م