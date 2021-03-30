ألمانيا ـ وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا لمن هم فوق 60 عاما

قرر وزراء الصحة الألمان على الصعيد الاتحادي والولايات قصر استخدام لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما اعتباراً من غد الأربعاء.

وجاء في القرار الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه أن لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا قالت إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما يمكنهم الاستمرار في أخذ اللقاح " بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة".

وأعلنت لجنة الخبراء الموجودة في معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، اليوم الثلاثاء أنها قررت هذه التوصية " بالأغلبية" بعد إجراء مشاورات مع خبراء خارجيين.

وأوضحت أن أساس القرار هو البيانات المتاحة في الوقت الراهن عن ظهور " تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية لحالات الانصمام الخثاري (جلطة دموية تتشكل ضمن الوريد)"، وقالت إن هذه التأثيرات ظهرت في غالبيتها بين أشخاص قلت أعمارهم عن 60 عاما في فترة تتراوح بين 4 إلى 16 يوما بعد التطعيم.

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة توصية بحلول نهاية نيسان/أبريل المقبل بخصوص التطعيم الثاني للأشخاص الذين تناولوا بالفعل الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا.

وذكرت اللجنة أنه بعد بدء التطعيم باللقاح في بداية شباط/فبراير وبناء على التوصية المتعلقة بتخصيص 12 أسبوعا للفصل بين الجرعتين الأولى والثانية، فإن الموعد المقرر للجرعة الثانية سيكون في بداية ايار/مايو المقبل.

مشاهدة الفيديو 02:28 شارك جدل كبير حول استخدام لقاح استرازينيكا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3qmGi ألمانيا ما بين المخاوف من آثار لقاح أسترازينيكا وبطء عملية التلقيح

غير مفضل لمن هم أقل من 50 عاماً

من جانبه، قال خبير الأوبئة السويدي اندريس تيجنيل إنه ربما من الأفضل تجنب إعطاء لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا لمن يبلغون من العمر أقل من 55 عاما، وذلك في حوار مع صحيفة داجنيس نيهتير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تيجنيل القول إنه في حال وجود صلة بين الحالات المصابة بجلطات دموية واضطرابات التخثر ولقاح استرازينيكا، سوف يكون من الأفضل إعطاء من أقل من 55 عاما لقاحات أخرى.

وأضاف" إذا كنت أقل من 55 عاما، فإن خطورة الاصابة بالفيروس ضئيلة للغاية، لذلك ربما يجب أن تفكر في التوازن بين المخاطر والمزايا".

تعليق التطعيم باللقاح في برلين

وعلقت ولاية برلين الألمانية حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح من الشركة المصنعة "آسترازينيكا" البريطانية-السويدية بالنسبة للأفراد دون سن الستين. وأعلنت وزيرة الصحة المحلية في الولاية، ديليك كالايسي، عن ذلك اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى بيانات جديدة حول الآثار الجانبية لهذا اللقاح، موضحة أن هذا "تدبير احترازي".

قررت ولاية برلين تعليق التطعيم باللقاح فيما دعا مسؤولون في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الى وقف استخدامه مؤقتا

وذكرت الوزيرة أنه سيُجرى إلغاء المواعيد التي تم تحديدها لتطعيم أفراد بهذا اللقاح، مضيفة أن الولاية تنتظر المشاورات التي ستُجرى على المستوى الاتحادي مع خبراء من معهد "باول إرليش" على سبيل المثال حول هذا الأمر.

وكان المستشفيان في العاصمة الألمانية "شاريتيه" و"فيفانتس" أوقفا حتى إشعار آخر استخدام هذا اللقاح، بالإشارة إلى حالات تجلط الأوردة الدماغية في ألمانيا التي طرأت عقب تلقي هذا اللقاح.

وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا، دعا رؤساء خمسة من المستشفيات الجامعية الست في الولاية أيضا إلى تعليق تطعيم النساء الأصغر سنا بلقاح "آسترازينيكا"، حيث ذكروا في خطاب مشترك أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية أن خطر حدوث المزيد من الوفيات جراء تلقي هذا اللقاح مرتفع للغاية.

وحدث في ألمانيا 31 حالة تجلط وريدي جيبي، حسبما ذكر معهد باول إرليش المسؤول عن سلامة اللقاحات، وأشار المعهد إلى أن تسعا من هذه الحالات انتهى بالوفاة.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة في ولاية شمال الراين ويستفاليا استمرار التلقيح باستخدام عقاري بيونتيك/فايزر وموديرنا واوضحت أنه سيتم التلقيح بأحد هذين العقارين في المواعيد التي كانت مخصصة بالأساس للقاح استرازينيكا اعتبارا من مطلع نيسان/أبريل المقبل، وأوضحت أنه سيتم تعويض مواعيد التطعيم الملغاة على الفور.

ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)