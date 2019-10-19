ألمانيا ـ هدية غير متوقعة لعاملين بمطعم شاورما عقب هجوم عنصري

عقب الهجوم الإرهابي اليميني المتطرف الذي وقع في مدينة هاله الألمانية قبل أكثر من شهر، قرر صاحب مطعم للشاورما إهداء مطعمه، الذي كان ضمن الأماكن التي شهدت الهجوم، للعاملين اللذين كانا يعملان به وقت الهجوم. وسلم عزت كاجاك، صاحب مطعم "كيتس-دونر"، اليوم السبت (16 تشرين الثاني/ نوفمبر) خلال مراسم إعادة الافتتاح الرسمية للمطعم، وثيقة الهدية والتنازل للشقيقين العاملين، عصمت ورفعت تيكين، والتي جاء فيها: "أتمنى لهما المزيد من القوة لتجاوز الحدث المفزع الذي وقع في التاسع من تشرين أول/أكتوبر عام 2019، وكثيراً من الزبائن من مختلف الثقافات والأديان".

وخلال تسليم المطعم، أكد رئيس حكومة ولاية ساكسونيا-إنهالت، راينر هازلهوف، أهمية البداية الجديدة للمطعم، موضحاً أنه يمثل للطلاب، على وجه الخصوص، جزءاً من الهوية الثقافية للمدينة.

تجدر الإشارة إلى أن المطعم يقع بالقرب من جامعة هاله. وحاول مسلح قبل خمسة أسابيع تنفيذ مذبحة داخل معبد يهودي في هاله، إلا أنه أخفق في اقتحام بوابة المعبد المغلقة، فأطلق النار أمام المعبد، ما أدى إلى مقتل امرأة تصادف مرورها، ورجل بمطعم الشاورما القريب من المعبد. وتم القبض على الجاني، الذي اعترف بعد ذلك بدوافعه اليمينية المتطرفة المعادية للسامية.

وكان الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، قد أعرب عقب الهجوم عن تضامنه مع صاحب مطعم الشاورما الصغير وعن مواساته للعاملين في المطعم.

ر.ض (د ب أ)