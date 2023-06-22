ألمانيا ـ نقابة السكك الحديدية تعتزم التصويت على إضراب مفتوح

تعتزم نقابة عمال السكك الحديدية والنقل في ألمانيا "إى في جي EVG" دعوة أعضائها للتصويت على تنظيم إضرابات مفتوحة في قطاع السكك الحديدية، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في النقابة.
وأفادت هذه المصادر بأن مجلس إدارة النقابة قرر اليوم الخميس (22 يونيو/حزيران 2022) دعوة الأعضاء للتصويت على هذه الخطوة.
وقال رئيس النقابة مارتن بوركرت: "سنمضي الآن في الإعداد للتصويت وكل ما يترتب عليه من عواقب. وسيتيح التصويت تنظيم إضرابات مفتوحة". وأكد اليوم في برلين أن الإضراب المفتوح، ينبغي أن يستمر "حوالي أربعة إلى خمسة أسابيع، معتبرا أن هذا الإجراء"، الإضرابات لأجل غير مسمى سوف هذا يجعل الأمر ممكنًا.
في الوقت نفسه، قال بوركرت: "نحن لا نزال مستعدين للتفاوض"، وطالب الشركة المشغلة لخطوط السكك الحديدية "دويتشه بان" بأن تعمل على تقديم عرض جديد " نحن لا نطالب بشيء غير ممكن. وزملاؤنا الذين يعملون على سير كل الحافلات والقطارات كل يوم رغم كل المحن التي لا يتحملون المسؤولية عنها، ينتظرون الحصول على أجر مناسب بحق".
وأعلنت النقابة أمس الأربعاء فشل المفاوضات مع "دويتشه بان" بشأن رفع الأجور. ومن الممكن أن يواجه ركاب شركة "دويتشه بان" والشركات الأخرى المنافسة أيضا أسابيع مزعجة في حال تنفيذ هذه الإضرابات، وذلك في ذروة العطلة الصيفية.
وكانت النقابة بررت قطع المفاوضات مع "دويتشه بان" بأن الزيادة التي عرضتها الشركة أقل من اللازم وجاءت بعد فوات الأوان. وتبلغ هذه الزيادة وفقا لمعلومات (د.ب.أ) 420 يورو، كما وصفت النقابة مدة التعاقد المقررة والبالغة 27 شهرا بأنها "طويلة بشكل زائد عن الحد".
من جانبها انتقدت شركة "دويتشه بان" اعتزام النقابة التصويت على إضراب مفتوح، واعتبرت ذلك إجراء "غير ضروري على الإطلاق".
وفي بيان اليوم الخميس اتهمت الشركة نقابة EVG بأنها "تريد الآن إفساد العطلة الصيفية لملايين الأشخاص"، و "لا أحد يحتاج أو يريد ذلك". وأضافت الشركة أن من غير المعقول "إزعاج المسافرين بالتهديد بالإضراب بشكل دائم".
وقالت الشركة في بيانها إن التوصل إلى نتيجة في مفاوضات الأجور كان وشيكا للغاية في مساء أمس الأربعاء، وتابعت: "كان مطروحا على الطاولة عقد أجور مكون من 140 صفحة جاهز للتوقيع. الآن ضاع كل شيء أمكن التوصل إليه في المفاوضات". وحذرت الشركة من أن "التصويت سيؤخر التوصل إلى نتيجة لشهور" وأضافت أنها " لا تزال مستعدة للحل".
وبدأت المحادثات بين النقابة والشركة المشغلة في نهاية شهر شباط/فبراير الماضي بشأن أجور العاملين في العشرات من الشركات وبصفة خاصة دويتشه بان. ونفذ العاملون في القطاع إضرابات تحذيرية عدة تسببت في شكل حركة السفر في البلاد .
ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز)
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