ألمانيا ـ منح جائزة "رائف بدوي" للصحفي التركي أليجان أولوداج

أعلنت مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية اليوم الاثنين (18 أكتوبر/تشرين الأول 2021) منح جائزة " رائف بدوي " الألمانية للصحافة الشجاعة للصحفي التركي أليجان أولوداج. وقالت إن الجائزة تكريم لعمل المراسل القضائي في وقت تتعرض فيه الصحافة المستقلة في تركيا لضغوط كبيرة.

وبحسب بيانات المؤسسة، المقربة من الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، فإن أولوداج يكشف عن الفساد في الدوائر الحكومية عبر مقالاته واستقصاءاته في عمل أجهزة إنفاذ القانون والأمن.

وجاء في بيان المؤسسة: "لقد برز كمراسل شجاع في بيئة صعبة معادية، مدافعا عن حرية الكلمة والحقيقة والاستقامة. عمله الاستقصائي يتميز بالبحث المستمر عن أدلة موثوقة".

وتمنح مؤسسة "فريدريش ناومان" الجائزة بالاشتراك مع جمعية تجارة الكتب الألمانية . وسيقام حفل توزيع الجوائز رقميا مثل العام الماضي خلال معرض فرانكفورت للكتاب.

وسميت الجائزة على اسم المدون السعودي رائف بدوي، الذي يقبع في السجن في وطنه منذ عام 2012 وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وألف جلدة وغرامة كبيرة بسبب كتاباته حول الحرية والمساواة.

ع.ج.م/ه.د (د ب أ)