ألمانيا ـ مكتب الهجرة يستعمل برمجيات لغوية لتحديد هويات اللاجئين

كشفت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا أنها بدأت في استعمال برمجية جديدة متخصصة في التعرف اللغوي كأداة من أدوات معالجة ملفات اللجوء وذلك منذ بداية يناير/ كانون الثاني من العام الجاري (2018)، وأنه وإلى غاية نهاية أكتوبر/ تشرين الأول بلغ عدد ملفات طلبات اللجوء المعالجة 2333 للتأكد من هويات أصحابها.

وفي نفس الفترة قدمت الهيئة 4696 طليا من أجل التحقيق في الهواتف النقالة وغيرها من حاملات البيانات لطالبي لجوء لا يحملون بطائق هوية تتجاوز أعمارهم 14 عاما.

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وذكرت الهيئة أن "البرمجيات الالكترونية المستعملة من أجل تحديد الهوية، ما هي إلا أنظمة مساعدة مصممة من أجل مساعدة صاحبي القرار في الهيئة من حيث توفير معطيات إضافية". غير أن الهيئة لا تعتمد على هذه المعطيات بصفة حصرية لتحديد هويات طالبي اللجوء.

وتستطيع هذه البرمجية اللغوية التعرف على ما لا يقل عن خمس "لهجات عربية كبيرة" وهي المصرية والعراقية والشامية والخليجية والمغاربية.

ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ)