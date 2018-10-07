 ألمانيا ـ مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في تحطم طائرة رياضية | عالم المنوعات | DW | 14.10.2018

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منوعات

ألمانيا ـ مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في تحطم طائرة رياضية

تحطمت طائرة رياضية بعد محاولتها الهبوط في مطار غرب ألمانيا وتسببت في مقتل ثلاثة أشخاص من المارة بينهم طفل وإصابة آخرين.

Cessna 208 Caravan (Getty Images/AFP/L. Suwanrumpha)

تحطمت طائرة رياضية من طراز سيسنا وسط حشد بولاية هسن غرب ألمانيا اليوم الأحد (14 تشرين أول/ أكتوبر). وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم طفل، من المارة على مشارف مطار، وإن عددا آخر من الأشخاص أصيب في الحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم شمالي مدينة فولدا.

ونقلت مواقع إعلامية ألمانية أن الحادث حصل بعد محاولة الطائرة الإقلاع من جديد، بعد محاولة هبوط فاشلة. ولا يعرف حتى الساعة إن كان الحادث نتيجة خطأ فني أم خطأ من قائد الطائرة.

ع.خ/ ع.ج.م (أ ف ب، DW)

  • Flugzeugunglück in Russland September 2008 (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الروسي في المقدمة

    حدث ذلك يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2008، إذ تحطمت طائرة روسية من طراز بوينغ 737-500، بالقرب من مدينة بيرم في منطقة الأورال. مات جراء ذلك 88 شخصا، ستة منهم أفراد طاقمها. الطائرة انفجرت في الجو قبل سقوطها، وكانت تديرها شركة الطيران الوطني الروسية إيروفلوت.

  • Boeing 737 der Turkish Airlines (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    تركيا تنعي طائراتها أيضا

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  • Bahia Bakari, einzige Überlebene des Flugzeugabsturzes vor den Komoren (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة يمنية إلى جزر القمر

    طفلة واحدة استطاعت النجاة في هذه الرحلة، في حين لقي 152راكبا آخرا حتفهم. الرحلة انطلقت من مطار صنعاء الدولي في 30 يونيو/ حزيران 2009، وكانت متجهة إلى مطار الأمير سعيد ابراهيم بمدينة موروني في جزر القمر. لكنها لم تتمكن من الوصول إلى وجهتها وسقطت قبل وصولها إلى المطار.

  • Trauer nach Flugzeugabsturz in Russland (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    روسيا مرة أخرى

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  • Tupolew Tu-154 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطائرة الداغستانية

    في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحطمت الطائرة الداغستانية من طراز توبوليف 154 وهي متوجهة من موسكو إلى محج قلعة (عاصمة جمهورية داغستان). راح ضحية الحادث شخصان، من بينهما شقيق رئيس جمهورية داغستان حينذاك، كما جرح العشرات من الركاب.

  • Symbolbild Malaysia Airlines Boeing 777-200 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    أعقد ألغاز حوادث الطيران في التاريخ

    انقطع الاتصال بالطائرة بعد اقلاعها بساعتين تقريبا وفقدت رحلة الطيران رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية. الطائرة من نوع بوينغ 777-200 إي أر. عرف عام 2014، بعام ألغاز حوادث الطيران في التاريخ. فالرحلة المنظمة بين كوالالمبور(ماليزيا) و بكين (الصين) لم تعرف طريق الوصول وكانت نهايتها غير معروفة لغاية الآن.

  • Absturz Germanwings-Maschine/Trümmerteile (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    انتحار أودى بالطيران الألماني

    لم يكتب للطائرة الألمانية من طراز إيرباص إيه 320 والتابعة لشركة " Germanwings" التابعة بدورها للخطوط الأم "Lufthansa"، طريق الوصول إلى وجهتها عام 2015. فقد تحطمت في جنوب فرنسا وبالتحديد في منطقة جبال الألب، مما تسبب في مقتل 150شخصا. أثبتت التحقيقات أن مساعد الطيار Andreas Lubiz أسقطها عمدا، إذ كان يعاني من مرض نفسي وقرر الانتحار وهو على متن الطائرة.

  • EgyptAir MS804 Wrackteil (picture-alliance/abaca)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة انتهت في البحر

    سقطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط يوم21 مايو/ أيار 2016، وعلى متنها 66 شخصا. الرحلة كانت قادمة من مطار شارل ديغول في باريس متوجهة نحو مطار القاهرة. ولم تعرف أسباب سقوط الطائرة حتى الحين.

  • Russland - Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    حادث في روسيا أيضا...

    تحطمت طائرة خطوط ساراتوف الروسية يوم 11 شباط/ فبراير 2018 بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو وعلى متنها 71 شخصا. الرحلة، حسب ما نقلته الأخبار المحلية، انتهت في ضواحي موسكو ولم يكتب لها الوصول إلى وجهتها. وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة المحطمة من طراز "أن148".

  • Iran Flugzeugabsturz (Farsnews)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الإيراني

    صباح الأحد (18 فبراير/ شباط 2018) تحطمت طائرة إيرانية في محافظة أصفهان وسط إيران على بعد نحو 480 كلم جنوب طهران، وكان على متنها أكثر من 50 راكبا. وتعمل فرق الإنقاذ الإيرانية منذ سقوط الطائرة على تحديد موقع حطامها، غير أن الثلوج والتضاريس الجبلية عاقت جهود البحث ولم يعثر على أي شيء لغاية الآن. إعداد: مريم مرغيش.


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