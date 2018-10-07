ألمانيا ـ مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في تحطم طائرة رياضية

تحطمت طائرة رياضية من طراز سيسنا وسط حشد بولاية هسن غرب ألمانيا اليوم الأحد (14 تشرين أول/ أكتوبر). وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم طفل، من المارة على مشارف مطار، وإن عددا آخر من الأشخاص أصيب في الحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم شمالي مدينة فولدا.

ونقلت مواقع إعلامية ألمانية أن الحادث حصل بعد محاولة الطائرة الإقلاع من جديد، بعد محاولة هبوط فاشلة. ولا يعرف حتى الساعة إن كان الحادث نتيجة خطأ فني أم خطأ من قائد الطائرة.

ع.خ/ ع.ج.م (أ ف ب، DW)