 ألمانيا ـ مفوض مكافحة معاداة السامية يدعو لارتداء ″الكيباه″ | أخبار | DW | 28.05.2019

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أخبار

ألمانيا ـ مفوض مكافحة معاداة السامية يدعو لارتداء "الكيباه"

في خطوة تضامنية مع يهود ألمانيا ضد موجة معاداة السامية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، دعا مفوض الحكومة الاتحادية لمكافحة معاداة السامية المواطنين جميعا لارتداء "الكيباه" اليهودية أو القلنسوة اليهودية يوم السبت المقبل.

Bonn: Tag der Kippa - Yitzhak Yohanan Melamed (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

ناشد مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية المواطنين الألمان ارتداء "كيباه" اليهودية (القلنسوة اليهودية) يوم السبت المقبل.

وقال المفوض الحكومي فليكس كلاين لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء(28 أيار/مايو 2019) إنه يسعى بذلك إلى إظهار التضامن مع اليهود والدفاع عن حرية العقيدة والتنوع الاجتماعي في بلاده. وأضاف كلاين "أناشد جميع المواطنات والمواطنين في برلين وفي كل مكان بألمانيا ارتداء كيباه يوم السبت المقبل، إذا تم التحريض ضد إسرائيل وضد اليهود بطريقة لا تطاق مجددا خلال 'يوم القدس' ببرلين"، حيث تنظم جماعات فلسطينية احتجاجات في ذكرى الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة عام 1967. 

وبدلا من ذلك، دعا كلاين المواطنين الألمان إلى المشاركة في مسيرات مضادة موالية لإسرائيل في برلين .

وكان كلاين قد صرح  يوم السبت الماضي بأنه يتعين على اليهود ألا يظهروا بالكيباه في كل مكان بألمانيا، وبرر ذلك بـ"تزايد انعدام ضبط النفس والفظاظة المجتمعية"، والتي تمثل تربة خصبة لمعاداة السامية. يذكر أن عدد الهجمات المعادية للسامية ارتفع بقوة على مستوى ألمانيا في عام 2018.

وقال كلاين في تصريحاته التي تم نشرها اليوم "إذا اتخذت الأوساط السياسية والمجتمع إجراء ضد معاداة السامية بقوى موحدة، سيكون لدينا فرصة حقيقية للانتصار في هذه المعركة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت قد طالب بضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بإتاحة إمكانية ارتداء الكيباه (القلنسوة اليهودية) بشكل آمن في كل مكان بألمانيا. وقال زايبرت أمس الاثنين بالعاصمة برلين: "يتعين على الدولة ضمان ممارسة العقيدة بحرية لكل شخص"، مؤكدا أنه لابد أن يتسنى لكل شخص في أي مكان بألمانيا - حتى مع ارتدائه الكيباه- أن يتحرك بأمان، وقال: "إننا نتحمل هذه المسؤولية".

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)

  • Jüdenstraße Berlin

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    مطلع القرن الثالث عشر

    عاش يهود مدينة برلين، وكان أغلبهم من التجار والصيارفة والمقرضين، خلال العصور الوسطى في الحي اليهودي. وكانت تُفرض عليهم ضرائب عالية جداً. وفي مناسبات الأفراح والمآتم، كان يُطلب منهم دفع أموال إضافية. وفي الحي الذي كان يقطن فيه اليهود في تلك الفترة، يوجد حالياً مبنى البلدية الحمراء التي يوجد بها مكتب عمدة برلين.

  • Ephraim-Palais in Berlin-Mitte

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    القرن السابع عشر

    استقبل الأمير فريدريش فيلهيلم اليهود الأغنياء في برلين. ولم يكن ذلك من باب التسامح معهم، فبعد "حرب الثلاثين عاما"، أصبح مرحباً بدافعي الضرائب من كل الديانات. وكان فايتل هاينه إيفرايم من بين اليهود الأغنياء الذين رحب الأمير بهم. ولا يزال القصر الذي تعود ملكيته لهاينه إيفرايم (قصر إيفرايم) حتى اليوم أحد أجمل الشواهد لأثرية على تاريخ برلين.

  • Epoche der Aufklärung Moses Mendelssohn Porträt von Anton Graff

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    سقراط الألماني 1729- 1786

    جاء موسى ميندلسزون إلى برلين وعمره 14 ربيعاً، وكان ميندلسزون تلميذاً مجتهداً، يتحدث لغات كثيرة ويهتم بالفلسفة. وتحول ميندلسزون إلى فيلسوف مشهور ذاع صيته عبر العالم وأصبح أحد أكثر اليهود نفوذاً في وقته. وأسس ميندلسزون في برلين حركة التنوير اليهودية (هاسكالا).

  • Rahel Varnhagen von Ense

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    صالونات برلين في القرنين 18 و19

    كانت النساء اليهوديات من ذوي النفوذ، مثل راهل فارنهاغن، يدعون ضيوفهن إلى جلسات ثقافية في بيوتهن الخاصة. وكان يدعى لهذه الجلسات التي كان يطلق عليها الصالونات البرلينية، كتاب وفنانون ومفكرون. وكان هاينريش هاينه وهومبولدت وهاينريش كلايست من بين الضيوف، الذين كانوا يترددون على هذه الصالونات، إذ شكلت آنذاك مركز الحياة الثقافية والاجتماعية في برلين.

  • Berlin - Neue Synagoge

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    التحرر والنجاح في القرن التاسع عشر

    بمرور الوقت تحولت برلين إلى مدينة أوروبية كبرى، ارتفع فيها عدد الجالية اليهودية. ولم يُمنع اليهود من ممارسة بعض المهن كما هو الحال في بعض الأقاليم النائية. وكانوا يمارسون المحاماة والتجارة والصناعة والطب، وأيضاً الصحافة. وفي عام 1866 تم بناء كنيس يهودي جديد، يتسع لثلاثة آلاف شخص، لأكثر من 35 ألف يهودي كانوا يعيشون في برلين. وحضر افتتاح الكنيس رئيس وزراء بروسيا أوتو فون بيسمارك.

  • Berlin Historisches Scheunenviertel

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    حي شوينن - حي الفقراء

    هذا الحي اليهودي يرجع إلى عهد فريدريش فيلهيلم الأول. ففي عام 1737 أمر فيلهيلم الأول اليهود الذين لم يكن لهم مساكن خاصة بهم بالانتقال إلى هذا الحي، الذي كان في بداية القرن العشرين حياً فقيراً، وكان أيضاً ملجأ ليهود أوروبا الشرقية الفارين من المذابح هناك. واليوم ينتمي هذا الحي إلى مقاطعة "وسط برلين"، و"برلين سينبيتسيرك".

  • Comedian Harmonists

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    ازدهار ثقافي

    في العقد الثاني من القرن العشرين، كانت برلين حاضرة أوروبية ثقافية تجذب الزوار، نظراً لوجود عدد كبير من المقاهي والحانات والنوادي الليلية وقاعات الرقص فيها. وكان اليهود يساهمون في الحركة الثقافية للمدينة.

  • Bücherverbrennung 1933 Berlin Platz vor der Staatsoper

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    هتلر يتسلم الحكم عام 1933

    بعد نجاح الحزب النازي في الانتخابات وتسلم أدولف هتلر السلطة، بدأت المداهمات والمضايقات ضد اليهود في حي شوينن. وفي العام نفسه تم إحراق 25 ألف كتاب أمام جامعة هومبولت، كانت من بينها كتب لموسى ميندلسزون وهاينريش هاينه وفرانتس كافكا.

  • Novemberpogrome 1938 Zerstörte jüdische Geschäfte in Magdeburg

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    مذبحة نوفمبر/ تشرين الثاني 1938

    خلال مذبحة نوفمبر/ تشرين الثاني قتل النازيون أربعمئة يهودي ودمروا أكثر من 1400 محل تجاري تعود ملكيتها ليهود ألمان، إضافة إلى المعابد والمقابر. كما طُرد آلاف الموظفين اليهود ومُنع آخرون من ممارسة بعض المهن مثل الطب والفن والصحافة.

  • Haus der Wannseekonferenz

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    مؤتمر فانزيه 1942

    خلال مؤتمر فانزيه، تباحث المسؤولون النازيون في النهج الأكثر فعالية "للتخلص من اليهود". هنا تقرر ترحيل عدد منهم إلى معسكرات الاعتقال وتمت مناقشة سبل التخطيط لذلك.

  • 2. Weltkrieg - Berlin

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    1945، بعد انتهاء الحرب

    قبل الحرب العالمية الثانية كان 160 ألف يهودي، أي قرابة ثلث يهود ألمانيا، يعيشون في برلين. هاجر منهم خلال الحرب وقبيلها قرابة 90 ألف منهم إلى خارج ألمانيا، وقضى 60 ألف في معسكرات الاعتقال أو تعرضوا للقتل، فيما تمكن ألف وخمسمائة يهودي فقط من البقاء على قيد الحياة في برلين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland Geschichte Bildergalerie Juden in Berlin Synagoge Oranienburger Straße Grundsteinlegung

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    تقسيم برلين: اليهود في برلين الشرقية

    دعا الزعيم السوفيتي السابق جوزيف ستالين عام 1952 إلى حملة معادية لليهود، قادت إلى أعمال معادية للسامية وتجسدت في اندلاع أعمال شغب في ألمانيا الشرقية آنذاك. وبعد وفاة ستالين "عاد الوضع لطبيعته"، لكن رغم ذلك تقلص عدد اليهود في برلين الشرقية من 1500 شخص إلى 200 شخص فقط.

  • Berlin 1958 - Richtfest jüdisches Gemeindehaus Fasanenstraße

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    تقسيم برلين: اليهود في برلين الغربية

    أغلب العائدين من الناجين من مراكز الاعتقال النازية كانوا يريدون مغادرة ألمانيا في أقرب وقت ممكن. لكن البعض الآخر من اليهود قرر البقاء وبدء حياة جديدة في برلين الغربية. وفي شارع "فازاننشتراسه" تم بناء كنيس يهودي جديد محل الكنيس الذي هُدم عام 1958.

  • Jüdische Schule in Berlin 2010

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    بدايات جديدة في برلين الغربية

    فيما كانت حياة الجالية اليهودية في برلين الشرقية تشهد بعض الركود، كانت مثيلتها في برلين الغربية تسجل تدريجياً بعض الازدهار، ففي 1962 تم تأسيس مدرسة يهودية ومن ثم روضة أطفال في 1971، ثم دار للعجزة 1978. واليوم، يوجد في برلين مدرسة ابتدائية يهودية وأخرى ثانوية إضافة إلى جامعة، فضلاً عن مسرح يهودي ومطاعم ومقاهي، كما أن برلين دأبت على الاحتفال بمهرجان الفيلم اليهودي.

  • Synagoge in Berlin Archivbild 2007

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    اندماج يهود برلين الغربية والشرقية

    بعد توحيد شطري ألمانيا اندمجت الجاليتان اليهوديتان في برلين الغربية والشرقية. وازداد بذلك عدد أعضاء الجالية اليهودية بشكل عام في برلين ليصل إلى 12 ألف شخص، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتوجد في برلين اليوم 11 كنيسا يهوديا.

  • Meschugge Berlin

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    ثقافة يهودية جديدة في برلين

    تجذب برلين اليوم العديد من الشباب الإسرائيليين. كثير منهم يزور برلين لجاذبيتها الفنية والثقافية وآخرون يحطون الرحال فيها لأسباب سياسية. هناك 10 آلاف إسرائيلي يعيشون في برلين، ولا تلعب خلفيتهم الدينية اليهودية أي دور هام بالنسبة للكثيرين. ومع ذلك يحملون معهم ثقافة يهودية جديدة إلى برلين. ويظهر ذلك من خلال المطاعم والمعارض الفنية أو حتى النوادي الليلية مثل مرقص „Meschugge Berlin“.

    الكاتب: نادين فويتجيك/ عادل الشروعات


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