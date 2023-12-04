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ألمانيا ـ مفاوضات "شاقة" للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة

٤ ديسمبر ٢٠٢٣

بعد حكم دستوري تاريخي، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يرى تقدما في المفاوضات "الشاقة" بين الشركاء في الائتلاف الحاكم بشأن موازنة عام 2024، ولهذا السبب قرر نائب المستشار عدم حضور كوب 28 في دبي.

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المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) وروبرت هابيك (وسط) ووزير المالية كريستيان ليندنر (يسار)
وتجري المفاوضات حاليا بين قادة أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة: المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) وروبرت هابيك (وسط) ووزير المالية كريستيان ليندنر (يسار)صورة من: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمحطة تلفزيون "إيه آر دي" مساء الأحد (الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2023) "أنا متفائل للغاية بأننا نسير على الطريق الصحيح للتوصل إلى اتفاق" في المفاوضات بين الشركاء في الائتلاف الحاكم للبلاد بشأن موازنة العام 2024.

وعند سؤاله بشأن ما إذا كان هذا يعني أنه غير متأكد من أن الائتلاف سيتوصل إلى اتفاق، قال هابيك، وهو أيضا نائب المستشار الألماني أولاف شولتس: "لا أستطيع التحدث نيابة عن الجميع. لكنني أكرر أنني أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا". وأضاف هابيك "إنها عملية شاقة، ويمكن للمرء أن يرى ذلك، لكنها تحرز تقدما".

وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية قد أصدرت حكما يقضي بعدم دستورية قيام الحكومة بإعادة تخصيص أموال بقيمة 60 مليار يورو كانت مرصودة في ميزانية 2021 لمكافحة جائحة كورونا لاستخدامها في حماية المناخ، وهو ما أدى إلى وجود فجوة كبيرة في ماليات الحكومة الاتحادية.

ويتعين الآن على الائتلاف الحكومي المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) سد ثغرات بمليارات اليورو في الميزانية بعد حكم المحكمة الدستورية الاتحادية. ولم يتبق سوى أيام قليلة لتمرير موازنة 2024 عبر البرلمان الألماني، قبل نهاية العام البرلماني.

وألغى  هابيك زيارة إلى دبي لحضورمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)كانت مقررة اليوم الاثنين بسبب أزمة الموازنة في بلاده. وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد مساء اليوم الأحد إن وجود هابيك في

برلين ضروري من أجل تحقيق مزيد من التقدم في المحادثات بشأن الموازنة. وأضافت أن إلغاء الزيارة جاء بالتنسيق مع المستشار أولاف شولتس وبناء على طلب منه.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)

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