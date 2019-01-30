ألمانيا ـ معلومات بشأن احتمال ترحيل العراقيين الثلاثة المعتقلين

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية لواسعة الانتشار اليوم الجمعة (الأول من فبراير/ شباط 2019) أن قوات محاربة الإرهاب في ألمانيا كانت تراقب اللاجئين العراقيين الثلاثة الذين تم اعتقالهم الأربعاء الماضي بشبهة الإرهاب، وأنهم قد يرحلون إلى بلدهم.

وسبق لمكتب المدعي الاتحادي الألماني أن قال إن الشرطة ألقت القبض على العراقيين الثلاثة للاشتباه في تخطيطهم لهجوم ذي دوافع إسلامية متشددة. وأضاف المكتب في بيان أن اثنين، من المشتبه بهم، قررا في أواخر 2018 التخطيط لشن هجوم في ألمانيا. وعرّف البيان الثلاثة بأنهم شاهين ف. وهيرش ف. ورؤوف ف. دون نشر كامل الأسماء.

وقال البيان "وفقاً للنتائج حتى الآن، فإن المشتبه بهم لم يكونوا قد اختاروا بعد هدفاً محدداً لهجومهم". وأُلقي القبض على الثلاثة في ولاية شليسفيش-هولشتاين بشمال البلاد.

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وذكر مكتب المدعي الاتحادي أن شاهين حمل تعليمات من الإنترنت حول كيفية صنع قنبلة وطلب جهاز تفجير من أحد معارفه في بريطانيا. ومنعت السلطات البريطانية وصول هذا الجهاز إلى ألمانيا.

من جهته أكد وزير الداخلية هورست زيهوفر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه بهم لهم صلات بأي منظمة إرهابية لكنه قال إن حقيقة أنهم كانوا يحاولون إعداد قنبلة تكفي لاعتبارهم يشكلون "خطراً إرهابياً".

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)