 ألمانيا ـ معلومات بشأن احتمال ترحيل العراقيين الثلاثة المعتقلين | أخبار | DW | 01.02.2019

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أخبار

ألمانيا ـ معلومات بشأن احتمال ترحيل العراقيين الثلاثة المعتقلين

قال مسؤولون ألمان أن السلطات تدرس ترحيل اللاجئين العراقيين الثلاثة الذين تم اعتقالهم بعد اكتشاف تخطيطهم لشن هجوم إرهابي، وهو السابع الذي يتم إفشاله منذ هجوم برلين.

Hessen, Terrorverdächtiger vor Gericht (picture-alliance/dpa/B.Roessler)

صورة من الأرشيف

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية لواسعة الانتشار اليوم الجمعة (الأول من فبراير/ شباط 2019) أن قوات محاربة الإرهاب في ألمانيا كانت تراقب اللاجئين العراقيين الثلاثة الذين تم اعتقالهم الأربعاء الماضي بشبهة الإرهاب، وأنهم قد يرحلون إلى بلدهم.

وسبق لمكتب المدعي الاتحادي الألماني أن قال إن الشرطة ألقت القبض على العراقيين الثلاثة للاشتباه في تخطيطهم لهجوم ذي دوافع إسلامية متشددة. وأضاف المكتب في بيان أن اثنين، من المشتبه بهم، قررا في أواخر 2018 التخطيط لشن هجوم في ألمانيا. وعرّف البيان الثلاثة بأنهم شاهين ف. وهيرش ف. ورؤوف ف. دون نشر كامل الأسماء.

وقال البيان "وفقاً للنتائج حتى الآن، فإن المشتبه بهم لم يكونوا قد اختاروا بعد هدفاً محدداً لهجومهم". وأُلقي القبض على الثلاثة في ولاية شليسفيش-هولشتاين بشمال البلاد.

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وذكر مكتب المدعي الاتحادي أن شاهين حمل تعليمات من الإنترنت حول كيفية صنع قنبلة وطلب جهاز تفجير من أحد معارفه في بريطانيا. ومنعت السلطات البريطانية وصول هذا الجهاز إلى ألمانيا.

من جهته أكد وزير الداخلية هورست زيهوفر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه بهم لهم صلات بأي منظمة إرهابية لكنه قال إن حقيقة أنهم كانوا يحاولون إعداد قنبلة تكفي لاعتبارهم يشكلون "خطراً إرهابياً".

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


 

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