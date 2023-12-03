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ألمانيا ـ معدل انضباط القطارات يسجل أدنى مستوى له منذ أعوام

٣ ديسمبر ٢٠٢٣

سجل معدل انضباط قطارات الرحلات البعيدة لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أدنى مستوى له منذ ثمانية أعوام، فيما دعت "دويتشه بان" المسافرين لتأجيل رحلاتهم غير الضرورية يوم غد الاثنين.

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قطاران وركاب في محطة هامبورغ وتأخر بسبب خلل فني (8/10/2022)
نحو 75% من قطارات الرحلات البعيدة اضطرت للتوقف أثناء رحلاتها بسبب المرور بموقع بناء صورة من: Bodo Marks/dpa/picture alliance


سجل معدل  انضباط قطارات الرحلات البعيدة لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أدنى مستوى له منذ ثمانية أعوام، فيما دعت "دويتشه بان" المسافرين لتأجيل رحلاتهم غير الضرورية يوم غد الاثنين.

في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2023) قال متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إن نسبة القطارات فائقة السرعة "آي سي إي"، (إنتر سيتي إكسبريس) و"آي سي" (إنتر سيتي) التي وصلت إلى أهدافها في الموعد المحدد لم تزد عن 52% فقط في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعزا المتحدث التأخير في رحلات هذه القطارات  بالدرجة الأولى إلى "أنشطة البناء والتشييد على المدى القصير" التي زادت بشكل ملحوظ من عام إلى آخر.

وأوضح المتحدث أن نحو 75% من قطارات الرحلات البعيدة اضطرت للتوقف أثناء رحلاتها بسبب المرور بموقع بناء واحد على الأقل مشيرا إلى أن شركة دويتشه بان اضطرت إلى توسيع نطاق حجم البناء بشكل كبير في العام الحالي نظرا للتراكم الكبير في أعمال الإصلاحات.

وقالت الشركة إنها أنفقت في هذا العام مرة أخرى 2 مليار يورو إضافية. وأضافت أنه اعتبارا من العام المقبل سيتم تجميع "العديد من إجراءات البناء الصغيرة في عمليات إصلاح كثيفة للممرات".

من جانبه، عزا وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ معدل الانضباط غير المرضي إلى إهمال البنية التحتية للسكك الحديدية والذي استمر على مدار عقود، وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية: " لكن لا مفر من الإصلاح العام للسكك الحديدية إذا أردنا العودة مرة أخرى إلى انضباط القطارات".

تجدر الإشارة إلى أن القطار يعتبر منضبطا  في موعده في حال وصل إلى وجهته بتأخير يقل عن ست دقائق. ولا تتضمن الإحصائية رحلات القطارات الملغاة كما لا تتضمن الرحلات التكميلية التي لم يتم اللحاق بها.

ومن المعروف منذ سنوات أن شركة السكك الحديدية دويتشه بان لديها مشكلة فيما يتعلق بمعدل الانضباط عند المقارنة على المستوى الدولي، وكانت هذه المشكلة تفاقمت في الفترة الأخيرة حيث كان معدل الانضباط انخفض من 75,2% في عام 2021 إلى 65,2% في عام 2022.

يشار هنا إلى أن "دويتشه بان"  دعت المسافرين لتأجيل أي رحلات غير ضرورية  غدا الاثنين في ظل بداية فصل الشتاء القاسية في جنوب ألمانيا.

وصرحت متحدثة باسم الهيئة اليوم الأحد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه لن يتم توفير أية رحلات مسافات بعيدة غدا أيضا.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)

 

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