ألمانيا ـ معدل العدوى بكورونا بارتفاع مع بداية "الموجة الرابعة"

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت (21 أغسطس/ آب 2021) أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 8092 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 5644 إصابات.

وسجل المعهد 17 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 11حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت البلاد أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام ارتفاعه ، ليسجل اليوم 51.6 لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع، ويتخطى لأول مرة حاجز الخمسين منذ أيار/مايو الماضي. وبلغ معدل الإصابة أمس الجمعة 48.8 إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع.

وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة هو حتى الآن الأساس الذي تفرض بناء عليه السلطات العديد من القيود لمواجهة الجائحة، وتأخذ السلطات أيضا معايير أخرى في الاعتبار، مثل نسب الدخول للمستشفيات.

وبحسب المعهد، بدأت "الموجة الرابعة" من جائحة كورونا في ألمانيا. ويتأثر الشباب على وجه الخصوص بالعدوى، وفقا للتقرير الأسبوعي للمعهد أول أمس الخميس. وفي بداية الشهر الجاري قرر وزراء صحة الولايات الألمانية ووزير الصحة الاتحادي توفير تطعيمات للأطفال والمراهقين بين سن 12 و17 عاما.

وأوضح الخبراء مؤخرا أنه على الرغم من التطعيمات، فإن معدل الإصابة بفيروس كورونا سيبقى قيمة مهمة لتقييم الإشغال المقبل لأسرّة العناية المركزة في الخريف والشتاء.

ووفقا لتقديرات الخبراء، فإذا تخطى معدل الإصابة مئتين لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع، يمكن توقع "عبء كبير على وحدات العناية المركزة"، حيث قد يزيد عددهم لأكثر من 3000 مريض في وقت متزامن، وذلك في حال عدم زيادة معدل التطعيم بشكل كبير، وفقا للتحليل المقدم الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و861 ألفا و147 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 91 ألفا و973 وفاة، فيما وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و696 ألفا و300 شخص.

إلى ذلك أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم أنه تم إعطاء 99 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 355 ألفا و717 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 34 أسبوعا.

والأسبوع المنصرم كشف وزير الصحة الألماني أن وزارته تدرس تقديم عرض بإعطاء جرعة معززة من لقاحات كورونا على جميع المواطنين، مشيرا إلى أن "التطعيم المعزز مسموح به، فهو يقوي ويوسع الحماية التي يوفرها التطعيم".

ع.ج.م/ع.أ.ج (د ب أ)