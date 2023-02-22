ألمانيا ـ مطالب بترحيل مزيد من المهاجرين غير النظاميين

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر وزعيم الحزب الديموقراطي الحر في تصريحات لموقع "تي-أونلاين" الإخباري نشرت اليوم (الأربعاء 22 فبراير/ شباط 2023) أنه بالإضافة إلى ذلك ، يجب ترحيل المزيد من الأشخاص الذين تم بالفعل رفض طلباتهم للجوء.

واعتبر ليندر، الذي يقود أحد الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي في برلين، أن ألمانيا لا تبذل حاليا ما يكفي للسيطرة على تدفق اللاجئين إلى البلاد "لأننا لا نمنع الهجرة غير النظامية بشكل كاف". وأضاف "ما لا نحتاجه هو الهجرة غير النظامية التي تعد غير قانونية ولكنها لا تزال تؤدي إلى الإقامة الدائمة وتوفر المزايا الاجتماعية". وشدد ليندنر على أنه من المهم أن نكون أكثر "حزما" عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين غير الشرعيين.

ووفقا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، تقدم 217 ألفا و774 شخصا بطلب لجوء في البلاد العام الماضي، بزيادة قدرها 47% مقارنة بعام 2021. وجاء معظم المتقدمين من سوريا (70 ألفا و976)، تليها أفغانستان (36 ألفا و358) وتركيا (23 ألفا و938). وفي الوقت نفسه، تم قبول حوالي مليون لاجئ حرب من أوكرانيا في البلاد العام الماضي دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء. واشتكت العديد من البلديات الألمانية من عدم قدرتها بشكل متزايد على توفير السكن للمهاجرين.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)