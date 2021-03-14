ألمانيا ـ مطالب باتخاذ إجراءات ضد عنف "مظاهرات كورونا"

قال ألبرشت بالاس، المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان المحلي لولاية ساكسونيا التي تقع بها المدينة، في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد (14 مارس/آذار 2021): "أتى كثير من منكري وجود فيروس كورونا المستجد ممن يطلق عليهم أتباع حركة التفكير خارج الصندوق، وكذلك يمينيون متطرفون منظمون إلى دريسدن، على الرغم من تأكيد حظر التجمعات من جانب المحكمة الإدارية العليا".

وأضاف أنه مع ذلك تجاهل نحو ألف شخص ذلك، وساروا عبر المدينة واقتحموا سلاسل الشرطة أكثر من مرة خلال المظاهرة أمس السبت، وقال: "تمت مهاجمة أفراد شرطة وصحفيين مجددا بوحشية من داخل صفوف أتباع حركة التفكير خارج الصندوق"، لافتا إلى أن الشرطة لم تكن قادرة على تنفيذ حظر التجمعات.

لذا دعم السياسي المحلي البارز مطلب حزب اليسار بعقد جلسة خاصة للجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان المحلي، وقال: "يجب معالجة الأحداث سياسيا وبرلمانيا"، وشدد على أنه يتعين على اللجنة فحص إذا ما كان نهج القوات مناسبا وإذا كان يجب التدخل أم لا.

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ومن جانبه أيد حزب الخضر في البرلمان المحلي لولاية ساكسونيا أيضا عقد جلسة خاصة للجنة الشؤون الداخلية. وقال النائب المحلي عن الحزب فالنتين ليبمان إنه يبدو أن عدم استخلاص نتائج صائبة لمبادئ الاستعانة بالشرطة في مظاهرات حركة "التفكير خارج الصندوق" من الأخطاء التي حدثت في الماضي، وقال: "مرة أخرى تنشأ الصورة المروعة بأن الدولة تراجعت جزئيا أمام أعداء الديمقراطية الذين ينشرون العنف".

وكان حزب اليسار في البرلمان المحلي من قبل طلب اجتماع مثل هذه اللجنة غدا الاثنين، وقال: "أرغب أن أعرف لماذا لم يتم تنفيذ حظر تجمع مناهضي الوقاية من العدوى (بفيروس كورونا)"، ودعا أيضا لاتخاذ إجراءات بعد الأحداث الأخيرة.

وسجلت قوات الأمن 32 مخالفة جنائية ارتكبت أثناء الاحتجاجات في مدينة دريسدن، بما في ذلك الاعتداء على رجال الشرطة وإهانتهم. وقالت الشرطة إنه تم تقديم ما يقرب من 400 شكوى رسمية بشأن انتهاك تشريع بشأن فيروس كورونا في ولاية ساكسونيا.

وشهدت عدة مدن ألمانية أخرى السبت مظاهرات مناوئة للتدابير الحكومية لمكافحة كورونا في مخالفة لقانون التجمعات وقانون الحماية من العدوى.

وسجلت السلطات الألمانية المختصة اليوم الأحد 10 آلاف و790 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في خلال يوم واحد، فضلا عن 70 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس، بزيادة 2687 حالة إصابة، و96 حالة وفاة مقارنة بيوم الأحد الماضي.



ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)