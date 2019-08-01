ألمانيا ـ مسودة تعديل قانوني يسمح بفحص لون البشرة والسن

أكد تقرير صحفي اليوم الخميس (الأول من آب/أغسطس 2019) أن وزارة العدل في ألمانيا أعدت مسودة قانون يسمح بتوسيع تحليل البصمة الجينية، الحمض النووي، ليشمل أيضا تحديد لون البشرة وعمر من يشتبه في أنهم فروا بعد ارتكاب جريمة.

وحسب تقرير صحف مجموعة فونكه الإعلامية فإن الوزارة أرسلت مسودة القانون للوزارات الأخرى المعنية لإبداء الرأي. وجاء في التقرير أن "اقتراح التعديل سيسمح لخبراء تقفي الأثر باستخدام الإمكانيات العلمية المتاحة لتحليل البصمة الجينية لتشمل تحديد لون الشعر والعين والبشرة، وكذلك إضافة إلى سن المشتبه بهم".

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ويسمح القانون الحالي بمعرفة الجنس من خلال اختبار الحمض النووي. وسيتيح القانون الجديد، في حالة اعتماده، مقارنة عينات الحمض النووي للمشتبه بهم مع عينات أخرى معروفة.

وأشار التقرير إلى أنه سيظل محظورا على المحققين تحليل ما يعرف بالأصل الحيوي الجغرافي لصاحب عينة الحمض النووي.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)