 ألمانيا ـ مسودة تعديل قانوني يسمح بفحص لون البشرة والسن | أخبار | DW | 01.08.2019

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أخبار

ألمانيا ـ مسودة تعديل قانوني يسمح بفحص لون البشرة والسن

قالت مصادر إعلامية إن وزارة العدل في برلين أعدت مسودة قانون يسمح بتوسيع تحليل البصمة الجينية، أو الحمض النووي، ليشمل ايضا تحديد لون البشرة وعمر من يشتبه به في ارتكاب جريمة ما.

Testing crop DNA in Tanzania (DW)

أكد تقرير صحفي اليوم الخميس (الأول من آب/أغسطس 2019) أن وزارة العدل في ألمانيا أعدت مسودة قانون يسمح بتوسيع تحليل البصمة الجينية، الحمض النووي، ليشمل أيضا تحديد لون البشرة وعمر من يشتبه في أنهم فروا بعد ارتكاب جريمة.

وحسب تقرير صحف مجموعة فونكه الإعلامية فإن الوزارة أرسلت مسودة القانون للوزارات الأخرى المعنية لإبداء الرأي. وجاء في التقرير أن "اقتراح التعديل سيسمح لخبراء تقفي الأثر باستخدام الإمكانيات العلمية المتاحة لتحليل البصمة الجينية لتشمل تحديد لون الشعر والعين والبشرة، وكذلك إضافة إلى سن المشتبه بهم".

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أثر الحمض النووي في كشف جرائم القتل

ويسمح القانون الحالي بمعرفة الجنس من خلال اختبار الحمض النووي. وسيتيح القانون الجديد، في حالة اعتماده، مقارنة عينات الحمض النووي للمشتبه بهم مع عينات أخرى معروفة.

وأشار التقرير إلى أنه سيظل محظورا على المحققين تحليل ما يعرف بالأصل الحيوي الجغرافي لصاحب عينة الحمض النووي.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)

  • Symbolbild Wohnungseinbruch

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    في عام 1891، قام خوان فوكيتش، وهو باحث بعلم الجريمة أرجنتيني من أصول كرواتية، بإنشاء أول أرشيف بصمات حديث الطراز. ومنذ ذلك الحين، أصبحت بصمات الأصابع إحدى أهم الأدلة التي استخدمت لتحديد هوية المجرمين. في الصورة يظهر شرطي يقوم بنشر الغبار على قفل شقة تعرضت للسطو وهو ما يجعل بصمات الأصابع تصبح مرئية.

  • Symbolbild Wohnungseinbruch

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    يقوم الشرطي بإستخدام شريط لاصق لإلتقاط بصمات الأصابع ومن ثم يلصقها على قطعة ورقية. في السابق، كانت مقارنة بصمات الأصابع أمراً كثير العناء، إذ كان يتوجب على الشرطة مقارنة بصمات الأصابع ،التي يعثرون عليها في مسرح الجريمة، واحدة تلو الأخرى مع بصمات المشتبه بهم المحتملين. أما حالياً، إختصر الكمبيوتر تلك المشقة.

  • Deutschland Fingerabdruck Flüchtlinge

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    كان إجراء أخذ البصمات في السابق عملاً فوضوياً لما يسببه الحبر من آثار قذرة على الأيدي. وبفضل أجهزة المسح الضوئي أصبحت عملية سهلة وبسيطة وتقوم مباشرة بإرسال البيانات وتحويلها إلى بيانات بيومترية.

  • Scanner Fingerabdruck

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    يحدد الكمبيوتر النقاط النموذجية بين الخطوط الكثيرة في بصمات الأصابع، من ضمنها التفرعات في الخطوط و موقع مركز البصمة بدقة. لا يمكن أن تتطابق بصمات الأصابع بين شخصين إطلاقاً ويستحيل تطابقها حتى بين التوائم.

  • Muhammadu Buhari lässt sich für die Stimmabgabe akkreditieren

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    لا مجال للمراوغة! في نيجيريا يتم استخدام بصمة الماسحات الضوئية في الإنتخابات ليتم التأكد من التصويت لمرة واحدة فقط.

  • Bundespolizei überprüft Flüchtlinge

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    هذا هو السؤال الأهم بالنسبة للمسؤولين في أوروبا فيما يخص اللاجئين. إذ يجب أخذ بصمات المهاجرين عند أول عبور بدول الإتحاد الأوروبي. وقد تم تزويد كل مراكز الشرطة بالماسحات الضوئية.

  • iPhone 5s Fingerabdruck Touch ID

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    العديد من الأجهزة الذكية الآن مزودة ببرنامج الحماية بالتعرف على البصمة، مثل جهاز آي فون تاتش-ID، حيث يتمكن صاحب الهااتف المحمول فقط من فتح الجهاز باستخدام بصمته. وبهذه التقنية الجديدة تبقى بيانات صاحب الجهاز محمية في حال ضياع الجهاز أو سرقته.

  • Fingerabdrücke bargeldloses Bezahlen

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    في بلدة دوندي الاسكتلندية، يقوم الناس باستخدام القياس الحيوي كالبصمة لسحب المال من آلة الصراف الآلي. خبر"سيء" للصوص!

  • Neue Reisepässe mit Chip

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    منذ عام 2005، تحتوي جوازات السفر الألمانية على بصمة رقمية كجزء من المعلومات البيومترية المحفوظة على رقاقة لتحديد الهوية بموجات الراديو. المعلومات الأخرى على الرقاقة، تشمل صورة وجه بيومترية أيضاً. وشأنها شأن بصمات الأصابع، لا يستحيل تطابقها أيضاً مع بيانات أخرى.

  • FaceCheck Gesichtserkennung

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    برنامج يتعرف على الوجوه خلال مقارنة ملامح الوجه وقاعدة البيانات، إذ يتمكن من التعرف على وجه المشتبه به، من ضمن حشد كبير من خلال كاميرا المراقبة. خدمات الإنترنت توفر هذه الميزة ايضا على سبيل التسلية للتعرف على وجوه الأصدقاء والعائلة.

  • Alec Jeffreys Genetischer Fingerabdruck

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    في عام 1984 قام أليك جيفري باكتشاف بصمة الحمض النووي بمحض الصدفة أثناء بحث كان يقوم به بجامعة لستر البريطانية. إذ توصل في بحثه لوجود أجزاء في الحمض النووي تختلف من إنسان لآخر.

  • Deutschland Kriminalität Handschellen Täterüberführung duch DNA-Profil

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    قام مكتب التحقيقات الجنائية الألماني بحل أكثر من 18 ألف جريمة باستخدام البصمات الوراثية.

  • Kirk Bloodsworth Ex-Häftling USA Archiv 2003

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    أنقذت هذه التقنية حياة الكثيرين. إذ لا يتم استخدامها لتحديد هوية المجرمين فقط، بل تم تبرئة العديد ممن أدينوا بجرائم لم يرتكبوها.

  • Bosnien-Herzegowina Gedenkstätte und Friedhof bei Srebrenica

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    تم أول إختبار للحمض النووي في الإبادة الجماعية في سربرنيتسا في البوسنة والهرسك. إذ تم تحديد هويات الجثث التي استخرجت من المقابر الجماعية بشكل ممنهج، ليتم بعد ذلك دفنهم من قبل ذويهم. أكثر من 6 آلاف جثة تم تحديدها باستخدام بصمة الحمض النووي.

  • Frau und Stalker

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    قد تتفاجأ عندما تعلم بوجود بيانات بيومترية في الأصوات والبيانات الرقمية الأخرى. برمجيات تحديد الأصوات بإمكانها على سبيل المثال تحديد صوت الأشخاص الذين يقومون بإجراءات مكالمات تهديد. فالصوت البشري لكل شخص مميز. وعلينا أن لا ننسى أن البيانات التي نتركها على الإنترنت قد تكون بمثابة أثر يسهل تعقبه ويحدد هويتنا.

    الكاتب: فابيان شميت/ ريم ضوا


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