ألمانيا ـ مسؤولو الصحة يحذرون من خطر موجة ثانية من كورونا

حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا، داعيا بشدة إلى الالتزام بقواعد الحماية.

وقال شبان اليوم الاثنين (13 يوليو/تموز 2020) في برلين خلال فعالية مشتركة مع رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر: "خطر حدوث موجة ثانية حقيقي"، داعياً المواطنين إلى البقاء حذرين خلال فترات العطلات وعدم التعامل بتعالٍ مع الأمر.

كما ناشد شبان المواطنين الالتزام بالمسافة الآمنة وإجراءات النظافة وارتداء الكمامات.

وفي إشارة إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، حيث أثار مئات السائحين الألمان استياءً مؤخراً بسبب مشاركتهم في احتفالات دون مراعاة لإجراءات الوقاية، أعرب شبان عن قلقه، مؤكداً ضرورة الحذر من أن يتفشى الوباء في منطقة (باليرمان) هناك مجدداً مثلما حدث في منتجع إشغل النمساوي، موضحاً أن الخطر يرتفع في الأماكن التي يتم تنظيم احتفالات جماعية بها، كما يزيد الخطورة نقل العدوى خلال العودة على متن طائرات أو إلى العائلة في المنزل.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفالات في منتجع إشجل النمساوي أصبحت إحدى بؤر انتشار لفيروس كورونا المستجد، أيضاً في ألمانيا.

بدوره، دعا لوتار فيلير رئيس معهد روبرت كوخ، السكان إلى مواصلة الاهتمام بتدابير الحماية من الإصابة بالفيروس على الرغم من انخفاض معدلات الإصابة.

وقال فيلير في مؤتمر مع وزير الصحة الألماني: "يجب أن نظل يقظين"، مضيفاً أن "الفيروس لا يريد إلا أن يستنسخ نفسه ويتكاثر ويجب علينا الاستمرار في منع هذا الأمر".

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والإصابات مستمرة في ألمانيا

وبحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، فقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 199 ألفا و896 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأثنين بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 9071 حالة. وتعافى 184 ألفاً و386 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 23 أسبوعاً حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

من ناحية أخرى، سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين 159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 198 ألفاً و963 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9064 حالة، بزيادة حالة واحدة عن أمس الأحد. ووفقا للمعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 185 ألفا و100 حالة.

وبلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 04ر1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى 10 أفراد أو أكثر قليلاً في المتوسط.

وكان المعهد أكد في وقت سابق أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريباً.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب ا، ك ن ا)