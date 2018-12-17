 ألمانيا ـ مراجعة السوريين لسفارة بلادهم.. قصة خوف وتكاليف باهظة | سياسة واقتصاد | DW | 17.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

ألمانيا ـ مراجعة السوريين لسفارة بلادهم.. قصة خوف وتكاليف باهظة

قوبل تمسك برلين بشرط جواز السفر لتصريح الإقامة للاجئين السوريين، وللحاصلين على "الحماية الجزئية" منهم أيضاً، بمعارضة حزب الخضر. وتباينت تجارب وآراء عدد من اللاجئين حول مراجعة السفارة بين التخوف والرفض والسخرية أحياناً.

Syrischer Reisepass (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

تمسك وزارة الداخلية الألمانية، على ضرورة وجود جواز سفر ساري المفعول، كشرط لحصول اللاجئين السوريين على تمديد الإقامة، قوبل بالنقد من قبل الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بالبرلمان الألماني (بوندستاغ)، والتي تقدمت باستفسارللحكومة مطالبة فيه بعدم إجبار اللاجئين السوريين على الذهاب إلى سفارة البلد، التي قد يكون لدى سلطاتها رغبة في قتل هؤلاء.

ويحصل أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا على ما يعرف بـ"الحماية الثانوية". من جهتها ردت وزارة الداخلية على استفسار كتلة الخضر متمسكة بشرط جواز السفر لهؤلاء اللاجئين وقالت بأن "الحديث مع سلطات وطنهم الأم من أجل الحصول على جواز سفر هو مسألة تبقى مطلوبة من حيث المبدأ" في المستقبل أيضا، وفق ما نقلت "شبكة التحرير الصحفي بألمانيا" (RND) اليوم الإثنين (17 ديسمبر/ كانون الأول 2018). 

لويزا أمتسبرغ، المسؤولة عن شؤون اللاجئين في حزب الخضر في البوندستاغ، قالت لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا (RND): "من غير المقبول أن تعرض السلطات الألمانية سلامة الباحث عن الحماية للخطر بدون داع، وأن تقبل زيادة في المدخول المادي لنظام إرهابي". وفي محاولة منها للتواصل مع السفارة السورية في برلين،  تعذر على  DW الحصول على تصريح بسب عدم استقبال المكالمات من قبل العاملين في السفارة.

الأمر نفسه الذي اشتكى منه عدد من اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا، والذين ذكروا أن السفارة لا تجيب على اتصالاتهم في أغلب الأحيان. لكن على الموقع الرسمي للسفارة السورية في برلين، وفي الخانة المخصصة لجوازات السفر، يمكن الاطلاع على مجموعة من التعليمات الخاصة بالحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر. ومن ضمن التعليمات على الصفحة الرسمية للسفارة هو أن "الطلب يُقدم من صاحب العلاقة بالذات أو الولي الشرعي للقاصرين وناقصي الأهلية على أن يكون القاصر أو ناقص الأهلية مقيماً في ألمانيا". ما يعني أن الحضور الشخصي للاجئين السوريين في السفارة السورية في برلين من أجل الحصول على جواز سفر جديد أو تمديد جواز السفر القديم، شرط أساسي، بحسب التعليمات الموجود على صفحة السفارة.

مختارات

رغم الدمار؛ بإمكان نحو ربع مليون لاجئ العودة إلى ديارهم، غير أنهم يواجهون مشاكل ويتعين على دمشق المساهمة في حلها، بحسب الأمم المتحدة، التي أعلنت عن خطة بقيمة 5.5 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين وخمس دول تستضيفهم. (11.12.2018)

قامت قوات خاصة من الشرطة الألمانية بإلقاء القبض على لاجئ سوري في ولاية زارلاند بعد أن قام بتهديد عائلته لإجبارها على العودة معه إلى سوريا، فيما ترفض العائلة فكرة العودة إلى الوطن. (26.10.2018)

أموال الضرائب الألمانية في خزينة الأسد؟

بالإضافة إلى موقف حزب الخضر، طال قرار تمسك وزارة الداخلية الألمانية بشرط جواز السفر حتى بالنسبة للاجئين السوريين، خاصة الحاصلين على الحماية الجزئية منهم، رفض وانتقادات واسعة في ألمانيا، أهمها صدرت من المؤيدين للثورة السورية في ألمانيا. مجموعة Syrebellion4 ، كما يُطلق عليها أو شبكة ناشطين سوريا الحرة، وهي عبارة عن مجموعة من  الناشطين الألمان والسوريين، أسسوا صفحة خاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع بداية الثورة السورية للتضامن مع الشعب السوري من خلال الدعم الإعلامي. المجموعة قامت بتوجيه رسالة مفتوحة إلى وزير داخلية برلين عبروا من خلالها عن رفضهم لقرار تسمك الحكومة الألمانية بإلزامية جواز السفر كشرط لحصول اللاجئين السوريين على تصريح الإقامة، وقدموا من خلال هذه الرسالة مجموعة من الأسباب، التي تبرر رفضهم لهذا القرار. وعن أهم ما جاء في الرسالة، قال ينس مارتن، المتحدث باسم المجموعة في حواره مع DW: "إن السبب الأول هو كون السفارة السورية في برلين تعد جهاز يعمل بشكل وثيق مع المخابرات السورية، وكل ما يحدث هناك هو عبارة عن فحص أمني في دمشق".

ويرى ينس مارتن أن المشكلة الأساسية" تكمن في كون الدولة السورية تطلب رسوم عالية جداً، إذ تبلغ رسوم الجواز الواحد الساري المفعول لمدة عامين، مبلغ 245 يورو. وقد تصل الرسوم النهائية إلى مبلغ 800 يورو. كما أنه قد يتم دفع مبالغ  إضافية أخرى على شكل رشاوى أو بقشيش من أجل تسهيل المعاملة". ويضيف "هذه المبالغ تذهب بالطبع مباشرة إلى الدولة السورية. ولو دفع  400 ألف لاجئ سوري في ألمانيا، من الحاصلين على الحماية الجزئية، من أصل 700 ألف سوري المتواجدين في ألمانيا،  245 يورو كل عامين، فنحن نتحدث عن آلاف الملايين على مدار السنوات" .

Berlin Protest Verband Deutsch.Syrischer Hilfsvereine e.V. (Verband Deutsch.Syrischer Hilfsvereine e.V./Foto: Klaus Ihlau)

مظاهرة لاتحاد الجمعيات الألمانية والسورية للإغاثة أمام دائرة الأجانب في برلين

المتحدث باسم المجموعة، يرى أيضاً أن هناك عدد من اللاجئين يحصلون على المساعدات الاجتماعية، وأنه مع استمرار الوضع الحالي في سوريا، فإن أموال الضرائب الألمانية ستنقل في النهاية مباشرة إلى سفارة الأسد - رغم أن هذه الدولة على قوائم عقوبات دولية بسبب جرائمها العديدة ضد الإنسانية.

مراجعة السفارة: بين التخوف والجرأة والسخرية

وفي ظل استمرار تمسك برلين بإلزامية حصول اللاجئين على جواز سفر ساري المفعول من أجل تمديد الإقامة لهم، ما يتطلب توجههم بشكل شخصي  للسفارة السورية في برلين، الأمر الذي يستنكره بعض اللاجئين، في حين يراه البعض الآخر غير ممكن بالنسبة لهم، بسبب الخوف والقلق،كما حدث مع اللاجئة السورية رودي علي، وهي طالبة جامعية بالفصل الرابع مقيمة في ألمانيا منذ ثلاث سنوات. تجربتها مع السفارة السورية في برلين تقتصر على الهاتف ولم تجرأ على اتخاذ خطوة الذهاب بشكل شخصي إلى هناك، بسبب خوفها من متابعة النظام لها، كما قالت خلال حديثها مع DW عربية: "عندي تخوف من تجربة الذهاب إلى القنصلية السورية في برلين، لأني كردية ولأني كنت من النشطاء في المظاهرات والاعتصامات منذ اندلاع الثورة السورية وتم توقيفي لأكثر من مرة وأصبحت شبه متابعة من النظام". حصلت رودي علي على حماية جزئية ولا تملك جواز سفر، ولأنها تحتاج إلى تمديد إقامتها، فهي بحاجة إلى التوجه إلى السفارة السورية في برلين، لكنها متخوفة، وعن تجربتها عبر الهاتف تقول: "اتصلت بالسفارة، حتى أنني لم أجري الاتصال بشكل شخصي، وإنما طلبت من شخص آخر القيام بذلك بدلاً مني وطلبت منهم تجديد جواز سفري عن طريق المراسلة أو أي طريقة أخرى لكنهم رفضوا وأجابوا بأن الحضور الشخصي شرط ضروري من أجل إتمام هذه المعاملة".

Screenshot aus Facebook, Post zu Flüchtlingserfahrungen (www.facebook.com/groups/SyrianHomeBerlin/permalink/1719250384853460)

الخطوة التي لم تجرأ رودي علي على القيام بها، قامت بها نجبير درباس، اللاجئة السورية المقيمة في ألمانيا منذ أربع سنوات وتعمل مترجمة بأحد مراكز إيواء اللاجئين وكانت لها تجربة مع تجديد جواز سفرها منذ شهرين فقط.

وعن تجربتها قالت نجبير درباس في حوارها مع DWعربية أنه لم يكن لها تخوفات بشأن التوجه إلى السفارة السورية في برلين من أجل تجديد جواز سفرها، طالما أن دائرة الهجرة والأجانب من طلب منها ذلك وتقول: "طالما أنا موجودة هنا أكيد لن يقطعوا رأسي، وهكذا توجهت إلى السفارة السورية في برلين". وتضيف اللاجئة السورية: "تخوفي في البداية كان حول التعقيدات، التي ممكن أن تقابلني هناك بشأن إجراءات التمديد، وتقول: "كنت متخوفة أن يكون جوابهم رفض تجديد جواز سفري أو شيء من هذا القبيل". قبل شهرين فقط توجهت إلى السفارة من أجل تمديد جواز سفري للمرة الثانية بعد انقضاء العامين على تجربتي الأولى، ولكن عملية التجديد هذه المرة استغرقت وقت أطول، لكنها مرت من دون تخوفات من أي نوع. وعن رفض بعض اللاجئين السوريين في ألمانيا دفع الرسوم الخاصة بإخراج وتجديد جواز السفر للقنصلية السورية، التي تمثل النظام السوري، تقول  نجبير درباس "أن الرسوم ليست تبرع منها، وإنما هي من أجل ضرورة وهي تجديد جواز سفرها، وأنها تدفع هذه الرسوم كما تدفع الرسوم الأخرى من أجل اتمام أي وثيقة أو معاملة أخرى لدى الدوائر الألمانية".

لاجئون آخرون عبروا عن رفضهم التام التعامل بأي شكل من الأشكال مع السفارة السورية في ألمانيا، حتى لو تطلب الأمر عدم تمديد إقامتهم، في حين وجد آخرون أن "ذلك يعتبر نوعاً من أنواع الدعم المالي للنظام السوري الذي يرتكب جرائم بحق المدنيين السوريين، كما يرى زياد ابراهم، أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في تعليقه على إلزامية الحضور إلى السفارة السورية في برلين من أجل استخراج أو تمديد صلاحية جواز السفر للاجئين السوريين في ألمانيا.

ولم يسلم هذا الموضوع أيضاً من السخرية، إذ علق أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويُدعى مصطفى سليمان، على منشور أحد النشطاء، الراغبين في مراجعة السفارة السورية في برلين، والذي يسأل فيه عن مواعيد فتح السفارة، وكتب مصطفى سليمان رداً علي المنشور بتاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 لـ  Fathi Faht:" أرجوأ أن لا تخلط بين السفارة السورية والسعودية، لأن هناك اختلاف في حرفين، وكلا السفارتين لا يُنصح بهما".

الكاتب: إيمان ملوك، كيرستن كنيب، جيفرسون تشيز

  • Galerie 50 Jahre Amnesty International AI In mehr als 70 Staaten der Welt wird gefoltert

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    السعودية: أوضاع صعبة لحقوق الإنسان

    يسجل التقرير الدولي اعتقالات تعسفية دون محاكمة بحق منتقدي الحكومة وناشطين سياسيين، بعضهم يخضع لمحاكمة سريعة ليس فيها أي احترام لحقوق المدَّعى عليه. كما يسجل تمييز ضد الأقلية الشيعية في المناطق الشرقية. الحريات العامة تعاني كثيرا. أوضاع المرأة في السعودية استمرت على حالها. كذلك أوضاع العمال الأجانب سيئة في ظل عدم توفر حماية لهم من السلطات. مئات حكم عليهم بالإعدام. وجرى تنفيذ العقوبة بحق 79 شخصا.

  • default

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    البحرين: بعض الإصلاحات ولكن..

    شهد العام الماضي استمرار التعدي على المتظاهرين. ورغم أن الحكومة قامت ببعض الإصلاحات بناء على توصيات لجنة التحقيق المستقلة بانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها أهملت أهم توصية قدمتها اللجنة وهي: تقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاكمة. هناك العديد من المعتقلين القابعين في السجون، والسجناء السياسيين. كما سجل التقرير حالات تعذيب من قبل الشرطة لمعتقلين.

  • default

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    مصر في ظل حكم الإخوان

    في مصر، التي تولى فيها محمد مرسي الرئاسة في يونيو/ حزيران 2012 خلفا للمجلس العسكري، قتل 28 متظاهرا على الأقل على يد قوات الأمن في القاهرة والسويس. كما لوحظ تسجيل عنف وتعذيب للمعتقلين، وكذلك ملاحقات قضائية ضد صحفيين وناشطين بتهمة إهانة الرئيس. التمييز ضد المرأة مستمر، وكذلك التمييز ضد الأقليات الدينية. 91 شخصا حكم عليهم بالإعدام. لا توجد معلومات حول ما إذا نفذت تلك الأحكام.

  • default

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    العراق: انتهاكات مستمرة

    اعتقال آلاف الأشخاص وإعدام المئات بتهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمات غير نزيهة. التعذيب وصور أخرى للانتهاكات ضد المعتقلين كانت أمرا يوميا. فيما تم إطلاق سراح المسؤولين عن قضايا التعذيب. 129 شخصا على الأقل أعدموا، بينهم 3 نساء. جماعات مسلحة تقاتل ضد الحكومة مسؤولة عن انتهكات لحقوق الإنسان أيضا، فقد قامت بهجمات انتحارية أسفرت عن مصرع مئات المدنيين. وسُجلت الكثير من الانتهاكات ضد الصحافيين.

  • default

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    اليمن: تحسن في حالة حقوق الإنسان

    أشار تقرير منظمة العفو إلى تحسن الحالة العامة لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن، ورغم ذلك بقي مصير الأشخاص الذين اعتقلوا أو فقدوا خلال عام 2011 غير معروف. وأعطى قانون خاص الحصانة للمسؤلين عن انتهاكات خطيرة خلال فترة حكم الرئيس صالح. معظم حالات القتل التي تعرض لها متظاهرون خلال عامي 2011 و 2012 بقيت دون ملاحقة قضائية. وأشار التقرير إلى استمرار التمييز ضد النساء والبنات بموجب القانون وفي الحياة اليومية.

  • default

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    سوريا: جرائم ضد الإنسانية...

    النزاع المسلح في سوريا، رافقته جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية من طرفي النزاع. ويؤكد التقرير أن القسم الأكبر من هذه الجرائم نفذته القوات الحكومية، كالهجمات العشوائية على المناطق السكنية باستخدام الطيران والمدفعية والقنابل العنقودية. التعذيب والانتهاكات الجسيمة أمر يومي. ووفقا لتقارير المنظمة فإن 550 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في المعتقلات بسبب التعذيب. كما جرى استهداف الطواقم الطبية التي تسعف الجرحى.

  • default

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    ... ومأساة لاجئين

    الوضع الإنساني في سوريا مأساوي. مئات الآلاف فروا من بيوتهم. وقدرت الأمم المتحدة عدد الفارين خلال عام 2012 فقط بحوالي مليوني شخص. أوضاع النازحين داخل سوريا صعبة للغاية مع صعوبات في إغاثتهم. وكذلك أرقام اللاجئين إلى دول الجوار تتصاعد، مع تحذيرات من حصول كارثة إنسانية.

  • default

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    الأردن: تضييق على الإعلام وحرية الرأي

    تصدت قوات الأمن بعنف لاحتجاجات اندلعت في البلاد وجرى اعتقال المئات. مع تواصل التضييق الشديد على حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات والأحزاب، إضافة للتضييق على الإعلام الإلكتروني. وهناك تقارير عن التعذيب وأشكال أخرى من قمع المعتقلين. واعتقالات تعسفية لمئات وربما لآلاف الأشخاص. 10 نساء على الأقل جرى قتلهن تحت ما يسمى "جرائم الشرف". وجرى إعادة عدد من اللاجئين السوريين إلى بلدهم رغما عنهم.

  • default

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    ليبيا: مرحلة انتقالية مليئة بالانتهاكات

    ارتكبت ميليشيات مسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل، وبقيت تلك الجماعات دون محاكمة. استمرار الاعتقال التعسفي دون محاكمة لآلاف من أنصار نظام معمر القذافي الذي أطيح به في عام 2011. عشرات الآلاف ممن يعتبرون مناصرين للقذافي والذين غادروا ديارهم عام 2011، مازالوا حتى الآن ملاحقين وتتهددهم إجراءات انتقامية. كما سجلت انتهاكات بحق أجانب بدون إقامة شرعية.

  • default

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    لبنان: تمييز بحق اللاجئين

    تقارير عن تعذيب وانتهاكات أخرى بحق سجناء. وتواصل التمييز بحق اللاجئين الفلسطينيين سواء في سوق العمل أو في المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية، وحتى الحصول على مسكن ملائم. سوء معاملات العمال الأجانب من أرباب العمل وأحيانا من قوات الأمن. الكثير من اللاجئين وطالبي اللجوء - جزء كبير منهم فر من الجارة سوريا - وجدوا أنفسهم رهن الاعتقال التعسفي. 170 ألف شخص على الأقل فروا من سوريا إلى لبنان.

  • default

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    تونس: قوانين قديمة تلاحق النشطاء

    لوحق العديد من الأشخاص بتهم جنائية وفقا لقوانين أصدرها النظام السابق ولم يتم تعديل تلك القوانين. هناك تقارير عن استخدام قوات الأمن للعنف بحق متظاهرين وتعذيبهم . ذوو ضحايا مظاهرات 2011 التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي، استمروا في عام 2012 بالمطالبة بالعدالة ومحاكمة الجناة. كما سجلت منظمة العفو الدولية تضييقا على حرية التعبير.

  • default

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    ألمانيا: بعض المعاناة لدى طالبي اللجوء

    لم تشكل السلطات جهة مستقلة لتلقي الشكاوى. كما أن الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب مازالت لا تتلقى الدعم المالي الكافي من الحكومة. العديد من طالبي اللجوء أعادتهم السلطات الألمانية إلى بلدانهم الأصلية، رغم التهديدات التي تنتظرهم هناك. كما صدر حكم قضائي في ولاية راينلاند- بفالتس، أدان موظفي الشرطة الاتحادية بخرق المبدأ الدستوري الذي يحرم التمييز.

  • default

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    إيران: معاناة الناشطين ومنعهم من السفر

    تواصل التضييق الشديد على حرية التعبير وحرية التجمع في إيران. مع وجود تمييز ضد الأقليات الدينية. وأشار التقرير إلى اعتقال وتعذيب المئات من المعارضين وناشطي حقوق الإنسان والمناضلين من أجل حقوق الأقليات والنساء المدافعات عن حقوق المرأة، وبعدها حوكموا في ظل إجراءات قضائية سريعة وغير عادلة لتصدر بحقهم أحكام تعسفية بالسجن والمنع من السفر إلى الخارج.

  • default

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    إسرائيل: حصار واعتقالات مستمرة

    في عام 2012 كان عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يزيد على 4500. حصار قطاع غزة المستمر منذ سنوات لازال يؤثر بشكل بالغ على حياة 1.6 مليون إنسان يسكنون القطاع. في نوفمبر/ تشرين الثاني ضربت إسرائيل جماعات فلسطينية مسلحة في غزة أطلقت صواريخ على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 150 فلسطينيا و6 إسرائيليين. معظم الضحايا من المدنيين. وفي الصورة حالة حزن على موت المعتقل عرفات جرادات.

  • default

    بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

    الولايات المتحدة: إجراءات مكافحة الإرهاب تثير القلق

    في عام 2012 جرى إعدام 43 رجلا. هناك ظروف سجن سيئة تدعو للقلق. في معتقل غوانتانامو مازال هناك عدد من المعتقلين. وكذلك التقارير المستمرة عن استخدام الشرطة العنف داخل أمريكا. وتشير المنظمة إلى أن إجراءات مكافحة الإرهاب خارج الولايات المتحدة مقلقة.

    الكاتب: فلاح آل ياس


مختارات

بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم

تقرير منظمة العفو الدولية 2013 يعطي معلومات شاملة عن الأوضاع الحالية لحقوق الإنسان في 159 دولة. وقد شهدت الشهور الماضية في بعض الدول العربية العديد من التغييرات في ظل ما يعرف بالفترة الانتقالية، نستعرضها في هذه الصور. (23.05.2013)  

مواضيع ذات صلة

Syrische Pässe Visum Visa Pass

برلين تتمسك بإلزامية جواز السفر كشرط لحصول اللاجئين السوريين على تصريح الإقامة 17.12.2018

يتمتع أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا بـ"الحماية الثانوية". وتشترط ألمانيا جواز سفر ساري المفعول من أجل تمديد الإقامة لهم، ما يتطلب توجههم للسفارة السورية. ويرى حزب الخضر أن ذلك يشكل خطرا على هؤلاء اللاجئين.

Deutschland Flüchtlinge Familiennachzug

هل تراجعت حظوظ اللاجئين السوريين بالبقاء طويلا في ألمانيا؟ 02.08.2018

عاد موضوع لم شمل أسر اللاجئين السوريين في ألمانيا ليطرح من جديد مسألة آفاق بقاء دائم لهؤلاء في ظل عدد من المتغيرات يتعلق جزء منها بالسياسة الداخلية الألمانية والآخر بالتطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن السوري.

Syrische Pässe Visum Visa Pass

مزاعم بأن السفارة السورية في برلين "تبيع" جوازات سفر 28.01.2017

قالت مصادر إعلامية ألمانية إن هناك مزاعم بأن السفارة السورية في برلين قد أصدرت جوازات سفر لأشخاص دون التحقق من أنهم يحملون الجنسية السورية. وذكرت المصادر أن الادعاء العام الألماني في ولاية برلين فتح تحقيقاً بهذا الخصوص.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  