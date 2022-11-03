 ألمانيا ـ قلب من متبرع مجهول يمنح رجلا ″32 عاما إضافية من الحياة″ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 09.11.2022

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صحة

ألمانيا ـ قلب من متبرع مجهول يمنح رجلا "32 عاما إضافية من الحياة"

قلب من متبرع مجهول ينقذ حياة أب لثلاث بنات ويمنحه 32 عاماً إضافية من الحياة حتى الآن، بعد أن كان يرقد في المستشفى بمدينة هانوفر بحالة صحية حرجة لأشهر بانتظار متبرع. المزيد من التفاصيل:

صورة رمزية لقلب

قلب من متبرع مجهول ينقذ حياة أب لثلاث بنات ويمنحه 32 عاماً إضافية (صورة رمزية)

تلقى بيتر فريكه، قبل 30 عاما، وتحديداً في يوم 27 من كانون الأول/ ديسمبر 1990، قلبه الجديد من  متبرع مجهول . وكان فريكه، وهو أب لثلاث بنات، يبلغ من العمر 35 عاماً، عندما أخبره الأطباء بأنه يحتاج إلى تغيير قلبه، وظل عدة أشهر ينتظر الحصول عليه من متبرع.

مختارات

نجح فريق بحث ألماني في زراعة قلوب خنازير معدلة وراثياً في أجساد قردة البابون، ومن شأن هذه الخطوة الجديدة أن تفتح الباب أمام زرع قلوب الخنازير في أجساد البشر، بسبب نقص عمليات التبرع بالأعضاء.

وبينما كان فريكه يرقد في مستشفى فينزنز بمدينة هانوفر الألمانية، أخبرته ممرضة إنه يتعين عليه التوجه إلى غرفة العمليات لأنه تم العثور على  قلب جديد  له. وتعافى فريكه من الجراحة سريعاً، بنفس سرعة إصابته بمرض التهاب عضلة القلب.

ويبلغ فريكه من العمر الآن 67 عاما، ويحتفل على الدوام بذكرى 27 من كانون الأول/ديسمبر، باعتباره يوم ميلاده الثاني.

وعن المتبرع بقلبه، الذي تلقاه منذ أكثر من 30 عاما، يقول فريكه: "لم أهتم أبدا بمعرفة شخصيته، وما إذا كان رجلا أو امرأة، ولكن ما يعنيني هو أن المتبرع وأسرته قاموا بعمل عظيم، وأنا مدين لهم على الدوام لأنهم منحوني 32 عاما إضافية من الحياة".

ومن الناحية القانونية، لا يمكن التبرع بالأعضاء البشرية لأشخاص آخرين، إلا بعد وفاة المتبرع، مع إقراره بشكل صريح قبل الوفاة، بأن هذه هي رغبته، أو إذا سمح أقاربه بذلك.

وهناك دول أخرى تتجاوز قوانينها شرط الإقرار الصريح بالتبرع، وتفترض موافقته، إلا إذا اعترضت أسرته على ذلك بعد وفاته.

وبالنسبة للمرضى الذين يجرون عملية لزراعة القلب، يعد العام الأول بعد الجراحة هو الأصعب.

ر.ض (د ب أ)

  • Kunstherzimplantation

    احذر النوبة القلبية!

    تعتبر العملية الجراحية آخر أمل لكثير ممن يصابون بنوبات قلبية. ففي ألمانيا يموت كل 7 دقائق شخص نتيجة الإصابة بنوبة قلبية، ما يساوي 200 كل يوم و80 ألف كل عام.

  • Symbolbild Rettungswagen

    احذر النوبة القلبية!

    يجب اإسعاف ومعالجة أعراض النوبة القلبية فورا. لأنه يمكن فتح انسداد الشرايين خلال 3 ساعات فقط من بدء النوبة. وإلا سيتأثر تدفق الدم عبرالشرايين وبالتالي إضعاف القلب.

  • Kunstherz

    احذر النوبة القلبية!

    تحدث النوبة القلبية نتيجة ضيق الشريان التاجي بتجمد نقطة دم تسد الشريان. وهناك عوامل تؤدي إلى ذلك لا يمكن التأثير فيها وهي مرتبطة بالتقدم في السن والجنس والجينات.

  • Nordic walking

    احذر النوبة القلبية!

    يمكن تجنب النوبة القلبية والتقليل من مخاطرها بتجنب البدانة والدهون وارتفاع ضغط الدم والسكري. وممارسة الرياضة بانتظام تبقي الشرايين مرنة وتخفض نسبة الدهون في الدم.

  • Deutschland Symbolbild Medizin Herzinfarkt

    احذر النوبة القلبية!

    تختلف أعراض النوبة حسب الجنس، فأبرزها عند الرجال: ضيق التنفس وآلام في الصدر والذراع والتعرق وفقدان الوعي، أما لدى النساء فهي: آلام في أعلى البطن والتقيؤ وضيق في التنفس.

  • Symbolbild Mann mit Maßband am Bauch

    احذر النوبة القلبية!

    الفحص الدوري لضغط الدم ونسبة الكولسترول وتجنب العوامل التي تؤدي إلى النوبة وممارسة الرياضة والتغذية الصحية، تعتبر من أفضل الوسائل للوقاية من النوبة القلبية. الكاتب: عارف جابو


 

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