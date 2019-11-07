ألمانيا ـ قبول دعوى ضد سوري بتهمة ارتكاب "جريمة حرب"

قبلت المحكمة الولائية العليا بمدينة كوبلنز لألمانية اليوم الخميس (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) الدعوى المرفوعة من المدعي العام ضد السوري قاسم أ. بشبهة ارتكاب جريمة حرب في بلاده خلال الحرب الأهلية بسوريا. وستبدأ جلسات المحاكمة في يناير/ كانون الثاني 2020.

وكان المدعي العام الألماني قد حرك دعوى قضائية ضد قاسم أ.(33 عاما)، حيث تعني تلك التهمة ازدراء وإهانة للموتى والحط من قدرهم.

وبحسب التحقيقات، نشر المتهم صورة في وقت ما بين مطلع عام 2012 والخامس من أيلول/ سبتمبر عام 2014 مع رأس يُرجح أنها لمقاتل معاد بغرض الحط من القتيل. وحسب المدعي العام فإن اللاجئ السوري انضم عام 2012 إلى المقاومة المسلحة في درعا ضد قوات النظام السوري. وبحسب البيانات عاش المتهم في مدينة زاربروكن الألمانية عقب فراره من سوريا.

وذكر المدعي العام في شهر أغسطس / آب الماضي أنه لا توجد أدلة على قيام المتهم بقطع الرأس أو المشاركة في ذلك، وقال "مكتب الشرطة الجنائية المحلي لولاية زارلاند علم بالجريمة عبر إفادات لاجئين سوريين آخرين". وعثرت السلطات على هذه الصورة في الهاتف المحمول للمشتبه به.

واعترف المتهم بأنه تم التقاط الصورة له في سوريا، إلا أنه لم يكرر الرواية التي أخبر بها لاجئون آخرون، وهي أن الرأس المقطوعة لمقاتل عدو، بل تحدث عن أن هذه الرأس تم العثور عليها أسفل أنقاض، وتخص على الأرجح مدنيا.

ويقبع المتهم في السجن في قضايا أخرى. وفي حال إدانته، فإن المتهم مهدد بحبس جديد لمدة تتراوح بين عام وعشرة أعوام.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)