 ألمانيا ـ فتح تحقيق بشبهة تسميم صحافية وناشطة روسيتين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.05.2023

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ألمانيا ـ فتح تحقيق بشبهة تسميم صحافية وناشطة روسيتين

فُتح الشرطة الألمانية تحقيقاً بشبهة حدوث تسمّم بعدما تحدثت صحافية وناشطة روسيتان في المنفى عن مشاكل صحية بعد مشاركتهما في اجتماع للمعارضين الروس في برلين. وجرت في السنوات الأخيرة عدة هجمات بالسم ضد معارضين روس في الخارج.

Deutschland Razzia in Leipziger Eisenbahnstraße

قالت الشرطة الألمانية اليوم الأحد (21 مايو/ أيار 2023) إنه "تم فتح تحقيق" على  خلفية شبهة التسمم  ضد روسيتين في المنفى، مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة "دي فيلت" اليومية بهذا الشأن. ولم ترغب بتقديم مزيد من التفاصيل حول الإجراءات الجارية.

وكانت النشرة الاستقصائية الروسية "أغينتستفو" قد نشرت خلال الأسبوع الحالي تحقيقًا حول مشاكل صحية واجهتها مشاركتان في اجتماع للمعارضين الروس في 29 و30 نيسان / أبريل حول رجل الأعمال الذي أصبح معارضًا ميخائيل خودوركوفسكي.

وشعرت مشاركة وصفت بأنها صحافية غادرت روسيا مؤخرا، بعوارض غير محددة أثناء الاجتماع وقالت إنها بدأت ربما في وقت سابق. وأضاف المصدر نفسه أن الصحافية توجهت إلى مستشفى "شاريتيه" في برلين حيث خضع المعارض الروسي  أليكسي نافالني  لمعالجة بعد تسممه في آب / أغسطس 2020.

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أما المشاركة الثانية فهي ناتاليا أرنو مديرة المؤسسة غير الحكومية "روسيا الحرة" في الولايات المتحدة حيث تعيش منذ عشر سنوات بعد اضطرارها لمغادرة روسيا.

وكانت أرنو في برلين في نهاية نيسان / أبريل ثم سافرت منها إلى براغ. وقالت النشرة نفسها إنها عانت من أعراض واكتشفت أن غرفتها في الفندق قد تم فتحها.  وقد توجهت في اليوم التالي إلى الولايات المتحدة واتصلت بمستشفى هناك وكذلك بالسلطات.

ونشرت أرنو رسالة على فيسبوك هذا الأسبوع تتحدث فيها عن مشاكلها من "آلام حادة" إلى "تنميل"، مؤكدة أن "الأعراض الغريبة" ظهرت قبل وصولها إلى براغ.  وأضافت أنها ما زالت تعاني من الأعراض لكنها تشعر بتحسن.

وفي السنوات الأخيرة جرت هجمات بالسم داخل روسيا وخارجها ضد معارضي السلطة الروسية. وتنفي موسكو أي مسؤولية لأجهزتها السرية. وفي قضية أليكسي نافالني أكدت مختبرات أوروبية استخدام سم من نوع نوفيتشوك طوره الاتحاد السوفياتي لأغراض عسكرية.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب)

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