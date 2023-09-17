 ألمانيا ـ فتح تحقيقات قانونية واسعة ضد نشطاء بيئة متطرفين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.09.2023

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أخبار

ألمانيا ـ فتح تحقيقات قانونية واسعة ضد نشطاء بيئة متطرفين

فتحت السلطات الألمانية في برلين ما لا يقل عن 2.860 قضية قانونية ضد متظاهري المناخ ينتمون لـ"الجيل الأخير" و"تمرد ضد الانقراض" المعنيين بالمناخ. وتعرف الحركتان باحتجاجاتهما المتشددة على شكل العصيان المدني كإغلاق الشوارع.

أرشسف: نشطاء الجيل الأخير وهم يقطعون حركة السير في أحد شوارع برلين (14 أبريل 2023)

أرشسف: نشطاء "الجيل الأخير" وهم يقطعون حركة السير في أحد شوارع برلين (14 أبريل 2023)

فتحت السلطات الألمانية 2.860 قضية قانونية ضد متظاهرين معنيين بشؤون المناخ في برلين، بحسب ما ذكره مكتب المدعي العام لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بناء على طلبها. ويشكل النشطاء الأعضاء في حركة"الجيل الأخير" المعنية بقضايا المناخ، 2.458 حالة من القضايا، بينما هناك 402 ناشط ينتمون لحركة "تمرد ضد الانقراض".

وتُعرف الحركتان، بعصيانهما المدني، الذي يشمل ممارسة أعمال مثل غلق الشوارع، حيث يقوم المتظاهرون بلصق أنفسهم بالأسفلت. ودعا أعضاء حركة الجيل الأخير إلى استئناف أعمال غلق الشوارع في العاصمة الألمانية بدءا من يوم غد الاثنين، وذلك لفترة غير محددة، حيث يطالبون بإنهاء استخدام الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

نشطاء المناخ يبدأون حملة في برلين لدفع الحكومة الألمانية إلى بذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

وبحسب مكتب المدعي العام، يوجد حاليا 74 حكما ملزما من الناحية القانونية لأعضاء الجماعة. وكانت محكمة مقاطعة تيرغارتن أصدرت في المجمل 143 حكما حتى الآن، وتمت تبرئة المتهمين في قضيتين.

وصدر حكم بالسجن في قضيتين. وقضت المحكمة على عدد كبير من النشطاء بدفع غرامات، كان معظمها بسبب الإكراه ومقاومة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

 

  • Auf der Bundesgartenschau 2023 laufen Besucher an einem Blumenbeet entlang

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    الاخضرار والزهور

    في الماضي كان معرض حدائق ألمانيا بوندسغارتن شاو (Bundesgartenschau) مناسبة لعرض أحدث اتجاهات تصميم الحدائق. ومع ذلك بدأت هذه المعارض في تلقي مزيد من الانتقادات، بسبب التغييرات الكبيرة التي طرأت على الحدائق والمتنزهات القائمة وضرورة إزالة الأشجار لإفساح المجال لمواقف سيارات الزوار.

  • Blick über das Gelände der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    معرض حدائق مستدام

    يرغب معرض حدائق ألمانيا في مانهايم اتباع طرق مختلفة، فقد تم اختيار موقع المعرض في بناء سابق لثكنة عسكرية. وتحت شعار "أفضل الآفاق" لن يتم عرض الزهور فحسب حتى يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول، بل وسيتم التفاعل أيضًا مع قضايا مثل حماية المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والتخطيط العمراني وضمان الأمن الغذائي.

  • Eine Zierlauch-Blüte auf der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    العين تعشق "كل جميل"!

    يتم تمرير مثل هذه المواضيع الجادة بشكل أفضل عندما يتم تقديم شيء جميل أحيانًا للاستمتاع به، مثل هذه الزهرة الرائعة لإحدى النباتات اليصلية. في بعض الأحيان، تكمن الروعة في الحجم الكبير.

  • Eine Wasserhahn-Skulptur auf der Bundesgartenschau 2023, davor trockene Erde

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    لا حديقة بدون ماء

    حدائق الزينة تعتبر رفاهية في أجزاء كثيرة من العلم حيث يكون الماء نادرا. ولهذا السبب يسلط معرض عام 2023 الضوء على مشكلة نقص المياه في العديد من الأماكن. إذ أن أحد أهداف الاستدامة للأمم المتحدة هو توفير المياه لجميع الناس وتأمين حاجتهم من مياه الشرب النظيفة وبنكلفة معقولة.

  • Eine Reihe von Duschen auf der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    هل ترغب في حمام بارد؟

    تتجلى أهمية المياه النظيفة في معرض حدائق ألمانيا أيضا. ليس فقط الآلاف من النباتات في المعرض الزراعي بحاجة إليها، بل الزوار أيضًا يمكنهم التبريد عند درجات حرارة تصل إلى حوالي 35 درجة مئوية. لذا: اجلس وتمتع بالماء! ولكن انتبه: لا يتم تقديم المناشف.

  • Ein Schild Prämierter Naturgarten auf einem abgestorbenen Baum vor einem Garten

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    حماية البيئة والتنوع البيولوجي

    مساحات عشب كبيرة وأسمدة صناعية وكميات كبيرة من الماء ليست ضرورية. يقرر مزيد من الناس اليوم الاستثمار في حدائق طبيعية. في هذه الحدائق، تنمو النباتات البرية المحلية، مما يوفر ملاذًا قيمًا ومصدرًا للغذاء للكثير من الحيوانات والنباتات المحلية.

  • Ein begrüntes Dach auf der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    مساحة كافية على أصغر سطح!

    لا يمكن زراعة مساحات الحدائق وجعلها خضراء، ولكن أسطح الأبنية والواجهات أيضا. التأثير مذهل: وخاصة في المدن يمكن أن تقلل النباتات الموجودة على الأسطح والجدران من درجة الحرارة بشكل ملحوظ. وهذا يبدو جميلاً أيضًا!

  • Ein Auto dient auf der Bundesgartenschau 2023 als Springbrunnen

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    الحديقة هي آخر مخرج

    في تصميم الحدائق لا حدود للخيال. على سبيل المثال يتم استخدام سيارة كبركة صغيرة. على الأقل لم يعد ينبعث غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارة المهجورة.

  • Ein Spiegel zeigt eine Skulptur auf der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    أنيق لكن حار

    من يرغب في شيء أكثر تميزا، قد يجد تصميم هذه الحديقة مفيدًا. ألواح معدنية ومقاعد من الخرسانة ومرآة دوارة تسلط الضوء على التماثيل المدمجة. لا حاجة لتنظيف الأوراق المتساقطة. لكن مع ارتفاع درجات الحرارة قد يصبح المكان غير مريح.

  • Auf der Bundesgartenschau 2023 fliegt ein Taubenschwänzchen auf eine Blüte

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    فسحة للفراشة

    هذا النوع من الفراش يفضل الأزهار الحقيقية، ونظرًا لطيرانه المشابه لطائر الكوليبري، يُطلق على هذه الفراشة اسم فراشة الكوليبري. لاحظ: كلما زاد عدد النباتات المحلية في الحدائق، كلما زادت فرص الحشرات والطيور للعثور على طعام وملاذ.

  • Ein Reiher sitzt auf dem gelben Dach eines Bootes

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    على متن قارب وسط البحيرة

    وجد طائر البجع هذا مكانت له ليستريح، فقد حطّ على أحد القوارب التي تقل عادة الزوار في جولة حول البحيرة في حديقة لويزن. ومع وجود شيء من التفاهم المتبادل، يمكن التعايش بين الإنسان والحيوان بشكل جيد.

  • Seerosen auf der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    عندما تتفتح الأزهار وسط الماء

    إنه الزنبق المائي، منذ أن خدلها الرسام مونيه في لوحاته، تُعتبر رمزًا للرومانسية والشاعرية. والماء البارد والألوان الخلابة تبعث الراحة في نفس الإنسان - خاصة في الأيام الحارة.

  • Skulpturen von Bilderrahmen auf der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

    مكان خالٍ؟

    رغم أن المكان يبدو هنا خاليًا من البشر، فإن معرض حدائق ألمانيا 23 يجذب الناس. ويتوقع المنظمون أن يصل عدد الزوار إلى ما يقرب من مليوني زائر. ويمكن للزوار أن يكتشفوا هنا صحة المثل البنغالي القائل: الأغبياء يستعجلون والأذكياء ينتظرون والحكماء يذهبون إلى الحديقة. إعداد: مارتين مونو/ م.م


 

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بعد ملاحقات.. "الجيل الأخير" تلجأ إلى المظاهرات بدل إغلاق الطرق

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