ألمانيا ـ فتح تحقيقات قانونية واسعة ضد نشطاء بيئة متطرفين

فتحت السلطات الألمانية 2.860 قضية قانونية ضد متظاهرين معنيين بشؤون المناخ في برلين، بحسب ما ذكره مكتب المدعي العام لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بناء على طلبها. ويشكل النشطاء الأعضاء في حركة"الجيل الأخير" المعنية بقضايا المناخ، 2.458 حالة من القضايا، بينما هناك 402 ناشط ينتمون لحركة "تمرد ضد الانقراض".

وتُعرف الحركتان، بعصيانهما المدني، الذي يشمل ممارسة أعمال مثل غلق الشوارع، حيث يقوم المتظاهرون بلصق أنفسهم بالأسفلت. ودعا أعضاء حركة الجيل الأخير إلى استئناف أعمال غلق الشوارع في العاصمة الألمانية بدءا من يوم غد الاثنين، وذلك لفترة غير محددة، حيث يطالبون بإنهاء استخدام الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

نشطاء المناخ يبدأون حملة في برلين لدفع الحكومة الألمانية إلى بذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

وبحسب مكتب المدعي العام، يوجد حاليا 74 حكما ملزما من الناحية القانونية لأعضاء الجماعة. وكانت محكمة مقاطعة تيرغارتن أصدرت في المجمل 143 حكما حتى الآن، وتمت تبرئة المتهمين في قضيتين.

وصدر حكم بالسجن في قضيتين. وقضت المحكمة على عدد كبير من النشطاء بدفع غرامات، كان معظمها بسبب الإكراه ومقاومة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)