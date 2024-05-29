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ألمانيا ـ عودة مستوى التضخم للارتفاع تزامنا مع ارتفاع الأجور

٢٩ مايو ٢٠٢٤

أظهرت آخر البيانات لاقتصادية في ألمانيا عودة مستوى التضخم إلى الارتفاع بشكل طفيف خلال الشهر الجاري. ويتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر أجور العمال الألمان خلال الربع الأول من عام 2024.

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Einkauf im Supermarkt
صورة من: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الأربعاء (29 مايو/ أيار 2024) ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.8 بالمئة في شهر مايو/ أيار الجاري بأكثر قليلا من المتوقع. وتوقع محللون في استطلاع أن يبلغ معدل التضخم 2.7 بالمئة بعد زيادة أسعار المستهلكين 2.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل/ نيسان، وذلك بناء على بيانات مُعدّة للمقارنة مع بيانات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ويترقب الاقتصاديون بيانات  أكبر اقتصاد في أوروبا قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة. ويتجه البنك المركزي الأوروبي على ما يبدو لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد أن أدت أكبر سلسلة من الزيادات على الإطلاق إلى تباطؤ وتيرة التضخم إلى مستوى يزيد قليلا عن النسبة المستهدفة البالغة اثنين بالمئة، إلا أنها حدت أيضا من القدرة على الائتمان.

وذكر مكتب الإحصاءات أن التضخم الأساسي الذي يستبعد البنود الأكثر تقلبا مثل أسعار الغذاء والطاقة، بلغ ثلاثة بالمئة في مايو/ أيار، دون تغيير عن الشهر السابق.

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في سياق متصل، ارتفع دخل العمال في ألمانيا، في الربع الأول من العام الجاري، حتى بعد التعديل الخاص بالتضخم، مدفوعا بنمو قوي في الأجور والحوافز التي يدفعها العديد من أصحاب الأعمال. ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت "الأجور الاسمية"، بواقع 6.4%، طبقا لأرقام صادرة أمس الأول الاثنين عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

وبعد التعديل الخاص بالتضخم، زادت الأجور الحقيقية بواقع 3.8% . وكانت هذه أعلى زيادة، منذ أن بدأ المكتب في تتبع تلك الأرقام الخاصة في عام 2008 . وارتفعت "الأجور الاسمية" فقط، بشكل أسرع، خلال فترة سابقة واحدة، وهي الربع الثاني من عام .2023 لكن في ذلك الوقت، أدى التضخم المرتفع إلى تقويض مكاسب العمال بالقيمة الحقيقية. وتباطأ التضخم بشكل كبير في ألمانيا، في الأشهر الأخيرة. وزادت الأجور الحقيقية، مرة أخرى، منذ منتصف عام 2023، بعد حوالي عامين من التضخم المرتفع ، الذي أدى إلى تراجع الإيرادات الحقيقية.

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ د.ب.أ)

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