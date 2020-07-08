 ألمانيا ـ عشرات الآلاف في مأزق وقد يخسرون مساكنهم بسبب كورونا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.07.2020

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منوعات

ألمانيا ـ عشرات الآلاف في مأزق وقد يخسرون مساكنهم بسبب كورونا

كانت الحكومة الألمانية أقرت فترة حماية للمستأجرين تمنع الملاك من انهاء عقودهم في حالة عدم القدرة على الدفع بسبب كورونا، غير أن انتهاء هذه المدة يضع الآلاف في مأزق مالي، ويهدد بفسخ عقودهم من قبل المؤجرين.

صورة رمزية

ألمانيا ـ عشرات الآلاف قد يخسرون مساكنهم بسبب كورونا (صورة رمزية)

مع نهاية شهر يونيو/حزيران المنقضي تنتهي فترة تأجيل دفع الايجارات التي كان البرلمان الالماني قد أقرها حماية للمستأجرين غير القادرين على الدفع بسبب التبعات الإقتصادية لأزمة كورونا، مما يضع عشرات الآلاف منهم أمام خطر أزمة مالية ونزاعات مع المؤجرين.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية واشعة الانتشار، فإن هذه المشكلة تواجه المستأجرين في عدة مدن ألمانية منها برلين وميونيخ وكولونيا، حيث تخشى اتحادات المستأجرين من موجة انهاء عقود إيجار في الخريف القادم تطول عشرات الآلاف، وخاصة من يدفعون أكثر من 30 بالمئة من دخلهم الشهري للإيجار.

مختارات

تؤكد دراسة حديثة أنه السهل على شخص لديه اسم ألماني استئجار شقة في ألمانيا مقارنة بآخر من أصول مهاجرة. وبينت أن ثلث المستأجرين من أصول مهاجرة، يواجهون تمييزا بهذا الخصوص. (16.02.2020)

يحلو لليمين الشعبوي ومن يقول قوله تحميل المهاجرين واللاجئين مسؤولية أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات في ألمانيا. غير أن آراء غالبية الخبراء ونتائج الدراسات تظهر غير ذلك وتكشف أوجه التقصير من جانب الحكومة والولايات. (01.09.2019)

يعاني الطلبة الأجانب في ألمانيا مادياً من تبعات أزمة كورونا. فما هي بعض سبل الدعم المتاحة لهم؟ (12.07.2020)

وافق مجلس الوزراء الألماني على تخصيص مساعدات بقيمة 25 مليار يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة للحيلولة دون إفلاسها، ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير يقول إن بلاده لابد أن تكون تكون "قاطرة النهوض الاقتصادي". (12.06.2020)

وجاء على الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية أن انتهاء هذه المدة يعني أن جميع ديون الإيجار المترتبة على أزمة كورونا لشهور أبريل/نيسان، مايو/آيار ويونيو/حزيران من العام الجاري يجب دفعها بحد أقصى بحلول 30 يونيو/حزيران من عام 2022. كما يجب على المستأجرين بداية من شهر يوليو/تموز الجاري دفع الإيجار بالشكل المعهود حتى لا تطالهم إجراءات قد تصل إلى انهاء عقد الإيجار.

وينتقد ممثلو اتحادات المستأجرين ترك الحكومة المستأجرين تحت رحمة الملاك، بينما عملت على تمديد مدة إعلان الإفلاس للشركات المتضررة من تبعات كورونا حتى نهاية شهر سبتمبر/آيلول من هذا العام لتسمح لأصحاب الشركات بطلب المساعدات الحكومية أو إيجاد حلول لأزمتهم المالية، كما صرح ممثلو هذه الإتحادات لجريدة بيلد.

وبحسب موقع قناة  WDR الألمانية فإن أكثر المتضررين من انتهاء مدة تأجيل دفع الإيجار هم من يمارسون الأعمال الحرة والعمالة المؤقتة.

وينقل الموقع عن بعض الملاك تضررهم من قرار تأجيل الدفع وسعادتهم بانتهاء المدة، حيث أنهم كانوا مجبرين على الاستمرار في تحمل مصاريف الصيانة وغيرها رغم عدم حصولهم على مبالغ الإيجار الشهرية.

وينقل موقع قناة WDR أن فترة تأجبل دفع الإيجار لا يبدو أنه سيتم تمديدها مرة أخرى، فالحزب الديمقراطي المسيحي وشريكه الإتحاد الإجتماعي المسيحي في بافاريا يرفضان تمديد فترة الحماية حتى عودة الأوضاع التي خلقتها أزمة كورونا إلى طبيعتها مرة أخرى، بينما أراد الشريك في الإئتلاف الحاكم، الحزب الإشتراكي الديمقراطي، تمديد المدة حتى نهاية شهر سبتمبر/آيلول من العام الحالي.

وبالرغم من تأثير انتهاء المدة على فئات كثيرة منبينها الطلبة، غير أن الطلاب يمكنهم التقديم على قرض حكومي  من بنك الإئتمان لإعادة الإعمار KfW لتغطية مصاريفهم الشهرية.

س.ح/ع.ج.م

  • Ein Balkon mit Blumen und einer deutschen Bundesflagge (picture alliance/dpa/A. Warnecke )

    أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد

    ألمانيا: بلد المستأجرين

    في سوق الإسكان في ألمانيا، لا يزال استئجار منزل أو شقة هو الأمر السائد، أما التملك فليس هو القاعدة هنا. ووفقا لإحصائية أجريت عام 2018 بلغ عدد ملاك المساكن 42 في المائة فقط ، بينما كانت نسبة المستأجرين للمساكن 58 في المئة. وهذا هو أدنى معدل للملكية في الاتحاد الأوروبي بأكمله. وتحتل رومانيا مركز الصدارة، حيث يمتلك 96 في المائة من الناس مساكن خاصة.

  • Drei Stapel mit Münzen, im Hintergrund ein Haus (picture-alliance /K. Ohlenschläger)

    أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد

    من أين جاء تفضيل الإيجار بألمانيا؟

    بعد الحرب العالمية الثانية لحق الدمار بقسم كبير من المنازل بألمانيا، وكان هناك نقص حاد في المساكن، رؤوس الأموال الخاصة كانت شحيحة، لذلك دعمت حكومات "ألمانيا الغربية" بناء "المساكن الاجتماعية" لغير القادرين على أسعار سوق العقارات. أماَّ في "ألمانيا الشرقية"، فكانت الملكية الخاصة تعتبر من الرأسمالية، ولذلك مستهجنة. ورغم أن معظم الألمان ما زالوا مستأجرين، إلا أن الاتجاه لتملك الوحدات السكنية يتزايد.

  • Altbau-Fassaden in der Kölner Südstadt (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

    أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد

    نصيحة: تحقق من أسعار الإيجارات!

    ينبغي على يرغب في استئجار مسكن جديد التحقق من سعر الإيجار المتبع في المنطقة. ويوجد في ألمانيا "فهرس إيجار" رسمي لكل مدينة، يوفر معلومات حول متوسط سعر الإيجار في المكان. ومع ذلك، ونظرًا للنقص في المساكن، يطلب الملاك غالبا مبالغ أكبر بكثير. في نهاية عام 2018، كان على المستأجرين في ميونيخ، مثلا، دفع نحو 17,56 يورو شهريا لكل متر مربع.

  • Mann bei einer Wohnungsbesichtigung (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد

    مسابقة الفوز بشقة

    إذا كنت ترغب في استئجار شقة أو منزل، فاستعد لما يشبه مسابقة المواهب وعليك أن تقدم نفسك كمستأجر مثالي. سيتم طرح أسئلة شخصية عليك من أجل التعرف على عاداتك في السكن. وستسأل أيضا عن ظروفك وقدراتك المالية. وفي الواقع فإن الأسئلة المتعلقة بجنسية المستأجر أو خططه العائلية مسألة ممنوعة إلا أنه رغم ذلك يتم طرح أسئلة بخصوصها.

  • Wasser fließt aus einem Wasserhahn (Imago/Panthermedia/jirkaejc)

    أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد

    خاصية الإيجار "الدافئ" و"البارد"

    يمكن أن يكون الإيجار "دافئًا" أو "باردًا". الإيجار البارد هو دفع الإيجار الشهري فقط، في حين أن الإيجار الدافئ يشمل عادة التدفئة والكهرباء والمياه. إما هل سيدفع المستأجر هذه التكاليف مباشرة للجهات المعنية أم أنه سيعطيها للمالك، فهذا أمر يعتمد على عقد الإيجار. والتكاليف الإدارية هي أيضًا جزء من الإيجار الدافئ.

  • Ein Mann hält vier Fünfzig-Euro-Scheine in den Händen (picture-alliance/dpa Themendienst/C. Klose)

    أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد

    التأمين المالي

    كجزء من عقد الإيجار يتعين على المستأجر إيداع تأمين مالي لصالح صاحب المسكن. وبعد نهاية فترة الإيجار، يحصل المستأجر على مبلغ التأمين، وفي بعض الحالات تضاف له فوائد رمزية. ويخصم من هذا التأمين تكاليف أي ضرر أو مستحقات أخرى لم يسددها المستأجر. وأحيانا يكون على المستأجر دفع تأمين للسكن المقبل، قبل أن يحصل على مبلغ التأمين، الذي دفعه لسكنه القديم.

  • Ein Mann montiert eine Einbauküche (picture-alliance/dpa/K. Remmers)

    أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد

    مساكن غير مؤثثة

    ربما يكون الأمر محيرا للوافدين الجدد إلى سوق العقارات الألماني، لكن المنازل والشقق المعروضة للإيجار في ألمانيا عادة ما تكون غير مفروشة بالموبيليا، بل وحتى بدون موقد أو ثلاجة أو حتى مصابيح. وفي بعض الأحيان يمكنك شراء مطبخ المستأجر السابق بسعر مخفض. وخلاف ذلك عليك أن تكون مستعدا لشراء قطع الأثاث الخاصة بك.

  • Männer befördern Möbel von einem LKW in ein Haus. (picture-alliance/dpa/K. Remmers)

    أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد

    انتبه عندما تنتقل إلى المسكن الجديد

    ليس من الطبيعي في ألمانيا أن تقوم في يوم انتقالك للمسكن الجديد بوضع علامات رسمتها بنفسك لكي تحتفظ بمكان لتركن فيه شاحنة نقل أغراضك أمام المنزل مباشرة، في ظل ندرة أماكن ركن السيارات أصلا. فهنا تحتاج إلى إذن من السلطة المحلية. علاوة على ذلك يجب عليك بعد النقل مباشرة أن تسجل عنوانك الجديد في مكتب تسجيل المواطنين.

  • Salz und Brot auf einem weißen Tuch (Banauke/Fotolia)

    أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد

    مرحبا بك في بيتك

    بعد العثور على المسكن وتوقيع عقد الإيجار ثم الانتقال إليه وتثبيت مستلزمات المطبخ، يحين موعد حفلة تدشين المسكن الجديد. من خلال تلك الحفلة يوجه الألمان الشكر لجميع من ساعدوهم في هذه الخطوة، كما يتعرفون على الجيران الجدد ويعرفوهم على مسكنهم. ومن التقاليد أن يحضر الضيوف الخبز والملح عند الانتقال للشقة، اعتقادا بأن ذلك يجلب الحظ السعيد والبركات. اعداد: كريستينا بوراك/ ص.ش


 

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