ألمانيا ـ عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز عتبة الألف

كشف معهد روبرت كوخ للوقاية من الأمراض اليوم الاثنين (التاسع من مارس / آذار 2020) عن ارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا إلى 1112 حالة مؤكدة، ووصلت عدد الإصابات في ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا 484 إصابة، وهي الأعلى من بين 16 ولاية في البلاد.

ولم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا داخل ألمانيا، لكن الفيروس قتل أمس الأحد مواطنا ألمانيا كان في رحلة سياحية في مصر، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وفي مسعى لاحتواء انتشار الوباء طلب وزير الصحية ينس سباهن إلغاء التجمعات لأكثر من ألف شخص في كافة أنحاء ألمانيا، والذي من شأنه أن يؤثر على العديد من الفعاليات ومنها الدوري الألماني لكرة القدم.

ومع اتخاذ تدابير لمنع الفيروس من تسديد ضربة لأكبر اقتصادات أوروبا، وافق الائتلاف الحكومي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل على حزمة مساعدات.

وكتب ماركوس سودر، رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي، حليف الاتحاد المسيحي الديموقراطي في بافاريا، أن الائتلاف "بصدد اتخاذ إجراءات في أزمة كورونا. إضافة إلى تدابير الوقاية الطبية، وافقنا على حزمة مساعدة كبيرة للاقتصاد الألماني" واصفا تلك الحزمة ب"الشاملة".

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واتخذت هذه القرارات في ختام اجتماع استمر عدة ساعات للأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي مساء الأحد.

وأبرز الإجراءات الاقتصادية تتناول تسهيل لجوء الشركات التي تواجه صعوبات للبطالة الجزئية لموظفيها ومنح قروض والإفراج عن مساعدة إضافية بقيمة 12.8 مليار يورو على أربع سنوات للاستثمارات في البنى التحتية.

في سياق متصل، دعت الحكومة الألمانية المواطنين إلى الثقة في إدارتها لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ومكافحة تداعياتها. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين: "المواطنون بإمكانهم الثقة في أن الحكومة الألمانية بأكملها، وعلى رأسها المستشارة أنغيلا ميركل، تبذل كافة الجهود للحد من تفشي هذا الفيروس". وأكد المتحدث أن الحكومة الألمانية تبذل كافة الجهود لإدارة البلاد خلال هذا الوضع بالغ الصعوبة وجعلها قادرة على مواجهة هذا التحدي. وأشار زايبرت إلى القرارات التي اتخذتها لجنة الائتلاف الحاكم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، موضحا أن هذه القرارات من شأنها حماية الشركات من الإفلاس أو فقدان فرص عمل بسبب أزمة كورونا، مؤكدا أن الحكومة "ستتصرف على نحو سريع ومناسب للغاية".

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)