ألمانيا ـ صافي الهجرة يصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1950

ارتفع عدد المهاجرين إلى ألمانيا العام الماضي عن الذين هاجروا منها، وفقاً لما أعلن عنه مكتب الإحصاء الاتحادي بمدينة فيسبادن اليوم الثلاثاء (27 يونيو/ حزيران 2023)، والذي حدد مستوى فائض الهجرة للعام الماضي عند 1,46 مليون شخص، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أن بدأ الإحصاء عام 1950. وعزا المكتب ذلك بشكل رئيسي إلى اللاجئين القادمين من أوكرانيا.

وسجل المكتب هجرة وافدة إلى ألمانيا العام الماضي بلغت حوالي 2,67 مليون شخص (نحو 1,32 مليون شخص عام 2021)، في المقابل غادر في ذات الفترة 1,2 مليون شخص البلاد (نحو 994 ألف شخص عام 2021). وجاء حوالي 1,1 مليون شخص إلى ألمانيا من أوكرانيا العام الماضي، وغادر منها 138 ألف أوكراني.

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وبحسب الإحصائيات، كانت هناك أيضا زيادات كبيرة في صافي الهجرة من سوريا، حيث جاء منها 68 ألف شخص، وكذلك من أفغانستان (55 ألف شخص) وتركيا (49 ألف شخص). وزادت الهجرة من الاتحاد الأوروبي بشكل معتدل، وانحدر أغلب الوافدين منها من رومانيا وبولندا وبلغاريا.

وهاجر الألمان في المقام الأول إلى سويسرا (20 ألف مهاجر) والنمسا (12 ألف مهاجر) والولايات المتحدة (10 آلاف مهاجر ). وبحسب بيانات المكتب، فإن غالبيتهم من الرجال بمتوسط أعمار يبلغ 35 عاما.

و.ب/ح.ز ( ك ن أ، د ب أ)