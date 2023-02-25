ألمانيا ـ شكوك في قدرة "صندوق خاص" على تجهيز الجيش بالكامل

قال قائد الجيش الألماني، اللفتنانت جنرال ألفونس مايس، إن الصندوق الألماني الخاص الجديد البالغ 100 مليار يورو للجيش الألماني، في ضوء حرب أوكرانيا، لا يكفي لتجهيز القوات المسلحة في البلاد بشكل كامل. وتابع مايس، الذي تسبب في ضجة العام الماضي عندما انتقد ما وصفه بسنوات من الإهمال في الاستعداد العملياتي للجيش الألماني، لقد تم إحراز تقدم عندما يتعلق الأمر بعملية شراء معدات جديدة.

وفي إشارة إلى عمليات التسليم المعتزمة لدبابات القتال الرئيسة الألمانية من طراز ليوبارد 2- إلى أوكرانيا، قال مايس "أرى قدرا كبيرا من الضغط للمضي قدما في عمليات التجديد بأقصى سرعة ممكنة. لم نقم بعد بتسليم دبابات ليوبارد ونفكر بالفعل في كيفية تعويضها في أسرع وقت ممكن، وهذا هو الصواب".

المستشار الألماني أولاف شولتس وإلى جانبه ألفونس مايس قائد الجيش الألماني (معرض الطيران والفضاء، براندنبورغ)

وشدد مايس على أنه بالإضافة إلى تعويض المعدات التي تم منحها لأوكرانيا، كان من المهم "زيادة فعلية نحو التجهيز بمعدات كاملة". وأضاف قائد الجيش أن "الصندوق الخاص وحده لن يكون كافيا لتحقيق ذلك". وكانتالحكومة الألمانية قد تبنت ما يسمى بصندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو العام الماضي لتجهيز الجيش الألماني بشكل أفضل في الأيام التي أعقبت الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)