ألمانيا ـ سياسيان بارزان يعلنان ترشهما لرئاسة حزب ميركل

شخصيتان متناقضتان تعلنان ترشحهما لزعامة الحزب المسيحي الديمقراطي، بعد أن تخلت خليفة ميركل، أنغريت كرامب-كارنباور عن رئاسة الحزب على وقع تداعيات أزمة ولاية تورينغن.

السياسي الأول هو فريدريش ميرتس، رئيس الكتلة البرلمانية السابق للتحالف المسيحي، الذي أعلن في مؤتمر صحفي في العاصمة برلين صباح الثلاثاء (25 فبراير/ شباط)، اتخاذه هذا القرار عقب دراسة متأنية، مضيفا: "أنا أمثل الثورة والتجديد للحزب".

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وتقدم ميرتس بهذا الإعلان كردٍّ مباشر على إعلان منافسه، رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، أرمين لاشيت، عزمه الترشح لرئاسة حزب المحافظين. وكان ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق أرمين لاشيت إلى جانب وزير الصحة يانس شبان، لكن شبان انسحب من السباق معلنا أنه سوف يدعم أرمين لاشيت في حملته الانتخابية القادمة.

وبذلك بلغ عدد المرشحين لهذا المنصب ثلاثة مرشحين إلى غاية اللحظة. فقد كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتغن، السبّاق لذلك، حين أعلن نيته الترشح الأسبوع الماضي.

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يذكر أن أوجه الاختلاف القوية بين فريدريش ميرتس وأرمين لاشيت، تكمن في أن كل منهما يمثل قطبا رئيسيا داخل حزب المحافظين. فأرمين لاشيت معروف بمواقفه المحافظة الاجتماعية وبذلك يعتبر الأٌقرب إلى سياسية ميركل، بينما يدعم فريدريش ميريتس الاقتصاد نيو-ليبرالي ونظاما أكثر صرامة اتجاه المهاجرين، وهو ما يراه منتقدوه خطوة نحو أقصى اليمين في سبيل استقطاب أصوات ناخبي حزب "البديل" الشعبوي المعادي لأوروبا والأجانب.

ويعتزم الحزب المسيحي الديمقراطي انتخاب قيادة جديدة له خلال مؤتمر عام طارئ مزمع في الـ25 نيسان/أبريل المقبل. ومن المنتظر أن يصبح الرئيس القادم للحزب هو أيضا مرشحه في الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول/ سبتمبر 2021.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، أ ب د)