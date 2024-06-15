ألمانيا ـ رجل يهاجم حفلا لـ"يورو 2024" ويصيب ثلاثة أشخاص

أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة بعد هجوم طعن بسكين بولاية ساكسونيا-انهالت الألمانية خلال حفلة لمشاهدة مباراة "يورو 2024" بين ألمانيا واسكتلندا، وفق ما أعلنت السلطات الألمانية. تقارير إعلامية تفيد بمقتل المهاجم على يد الشرطة.

ذكرت تقارير إعلامية أن رجلا هاجم بسكين عددا من الأفراد خلال حفل خاص لمشاهدة مباراة بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) في مدينة فولميرشتيت بولاية سكسونيا-أنهالت. وأسفر الهجوم الذي وقع مساء أمس الجمعة (15 حزيران/يونيو 2024) عن إصابة ثلاثة أفراد بجروح خطيرة.

وذكرت التقارير مقتل المهاجم برصاص الشرطة التي أستدعيت إلى مكان الحادث.

وبحسب بيانات الادعاء العام في مدينة ماغدبورغ، سدد الرجل قبل هذه الواقعة طعنات قاتلة لآخر قرب موقع الجريمة.

وقال مكتب المدعي العام في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الشخص ضحية الطعن كان شابا.

وبعد وقوع الهجوم في عقار سكني، مر المهاجم بحفلة خاصة في منزل لأسرة واحدة وهاجم فجأة عدة أشخاص هناك. وكانت المجموعة تشاهد المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم بين ألمانيا واسكتلندا.

وعندما هاجم الرجل أيضاً أفراد الشرطة الذين تم استدعاؤهم، أطلقوا النار عليه، وقد توفى بالمستشفى في وقت لاحق متأثراً بجراحه، حسب تقارير إعلامية.

وبناء على طلب موقع صحيفة "كورير"، قال متحدث باسم الشرطة في مركز شرطة ماغديبورغ: "كانت هناك عملية للشرطة بالقرب من فولميرشتيت، منطقة ماغدبورغ الكبرى" و"قيل أيضًا إن شخصًا مات". ولا يمكن تقديم المزيد من المعلومات في الوقت الحالي.

ولم تعرف بعد خلفيات الهجوم أو هوية المهاجم، لكن وزارة الداخلية تعتزم التعليق عن ذلك في وقت لاحق اليوم.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)