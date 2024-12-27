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ألمانيا ـ دعوات لتكثيف المراقبة لمكافحة جرائم السكاكين

٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤

بعد تفشي جرائم السكاكين في ألمانيا، دعت نقابة الشرطة لتعزيز المراقبة بالفيديو واستخدام الذكاء الاصطناعي وتشديد قوانين حيازة الأسلحة في الفعاليات العامة لمكافحة هذه الظاهرة التي تجعل الألمان يشعرون بعدم الأمان.

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نقابة الشرطة الألمانية تطالب بزيادة المراقبة في الأماكن العامة
نقابة الشرطة الألمانية تطالب بزيادة المراقبة في الأماكن العامةصورة من: imagrbroker/imago

في إطار مكافحة جرائم الطعن بالسكاكين، طالبت نقابة الشرطة الألمانية بزيادة المراقبة عبر الفيديو في الأماكن العامة. وقال رئيس النقابة، يوخن كوبلكه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه بالإضافة إلى ذلك ينبغي استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر. وأضاف: "ألمانيا تواجه مشكلة مع جرائم السكاكين". وتابع كوبلكه: "الساسة يفتقرون بشكل متزايد إلى الأفكار لمكافحة هذه الظاهرة"، مشيرًا إلى أن مكافحتها تتطلب المزيد من الأموال. وأوضح أنه من أجل تعزيز الوقاية وتجنب المخاطر، تحتاج الشرطة إلى مزيد من الموظفين والمعدات الأفضل.

وفي عام 2023، سجلت الشرطة في ألمانيا 8951 حالة إصابة جسدية خطيرة باستخدام السكين في جرائم عنف أو تهديد. ولا تتوفر حاليًا أرقام لعام 2024 الذي أوشك على الانتهاء. وأشار كوبلكه إلى أن "السكاكين رخيصة للغاية ويسهل شراؤها. هذا يسبب لنا في الشرطة قلقًا كبيرًا"، مضيفًا أن المواطنين في ألمانيا لا يشعرون بالأمان بسبب جرائم السكاكين.

عقب الهجوم الدموي بالسكاكين الذي وقع في مدينة زولينجن بولاية شمال الراين-ويستفاليا في أغسطس/آب الماضي، قررت الحكومة الألمانية اتخاذ ما يسمى "بالحزمة الأمنية"، والتي وافق عليها البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، في حين أوقف مجلس الولايات (بوندسرات) جزءًا منها. ومع ذلك، تم إقرار تشديد قانون حيازة الأسلحة، الذي ينص الآن على أن الحظر المفروض على حيازة أسلحة في المهرجانات الشعبية أو الفعاليات الرياضية يشمل أيضًا السكاكين.

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(د ب أ)

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