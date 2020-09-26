ألمانيا ـ دعوات لتطعيم الجميع مجانيا ضد الأنفلونزا في زمن كورونا

أكد خبير شؤون الصحة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا كارل لاوترباخ لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم (الأحد 27 سبتمبر/ أيلول 2020) أن توفير لقاح مجاني للجميع ضد الأنفلونزا في زمن كورزنا سيكون "إجراء مجدياً للغاية بتكاليف قليلة". يُشار إلى أن أطباء يوصون في هذا العام بتلقي لقاح ضد الإصابة بالأنفلونزا بسبب الوباء. ولكن كثيراً من شركات التأمين لا تتحمل تكاليف لقاح الأنفلونزا إلا بالنسبة للمرضى الذين يندرجون ضمن ما يزداد لديهم خطر الإصابة.

وأكد لاوترباخ أن خبراء الصحة في البرلمان "بوندستاغ" لا يتخوفون من إمكانية أن تصير اللقاحات المتاحة محدودة بسبب العدد الكبير من التطعيمات. واستطرد موضحاً: "حتى هذا العام سوف يكون اللقاح كافياً، يمكننا توفير هذا اللقاح لجميع المؤمن عليهم مجاناً".

ومن جانبها ذهبت المتحدثة باسم شؤون الصحة بحزب الخضر الألماني كوردولا شولتس-أشه في نفس الاتجاه وقالت: "يتعين علينا السير باستراتيجية خاصة إلى فصل الشتاء البارد من أجل الحيلولة دون الإصابات المتزايدة بالأنفلونزا وكوفيد 19 (كورونا)".

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في سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 1411 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال يوم واحد. جدير بالذكر أنه وفقاً لتجارب سابقة، يقل غالباً تسجيل أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أيام الأحد وكذلك الاثنين من كل أسبوع؛ لأنه ليس جميع مكاتب الصحة تنقل بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية. يذكر أنه تم تسجيل 2507 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس السبت، ليبلغ عدد الإصابات أعلى نسبه منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وكانت ذروة أعداد الإصابة في ألمانيا في نهاية آذار/ مارس ومطلع نيسان/ أبريل الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة إصابة يومياً.

وتراجعت الأعداد بشكل كبير في أيار/ مايو الماضي، ثم أخذت في الزيادة مجدداً منذ نهاية تموز/ يوليو الماضي. تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي يتم تحديدها يرتبط أيضاً بعدد الأشخاص الذين يخضعون للتحليل. وأوضح المعهد اليوم الأحد أن إجمالي عدد المرضى المصابين بالفيروس في ألمانيا وصل بذلك حتى الآن إلى 284140 شخصاً على الأقل، كما تم تسجيل خمس حالات وفاة منذ أمس السبت، لتصل الوفيات إلى 9457 حالة وفاة.

وبحسب تقديرات معهد "ربورت كوخ"، تعافى نحو 250800 شخص حتى صباح اليوم الأحد. وتقول تقديرات المعهد أيضاً إن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ أمس السبت 1.8، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 0.91، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى إلى أكثر من شخص آخر في المتوسط.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)