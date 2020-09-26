 ألمانيا ـ دعوات لتطعيم الجميع مجانيا ضد الأنفلونزا في زمن كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا ـ دعوات لتطعيم الجميع مجانيا ضد الأنفلونزا في زمن كورونا

على منوال ساسة آخرين دعا خبير شؤون الصحة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لمنح لقاحات أنفلونزا مجانية للجميع على مستوى الولايات الألمانية في ظل انتشار وباء كورونا في فصلي الخريف والشتاء.

Deutschland | Coronavirus | Impfstoff Schott (Schott)

أكد خبير شؤون الصحة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا كارل لاوترباخ لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم (الأحد 27 سبتمبر/ أيلول 2020) أن توفير لقاح مجاني للجميع ضد الأنفلونزا في زمن كورزنا سيكون "إجراء مجدياً للغاية بتكاليف قليلة". يُشار إلى أن أطباء يوصون في هذا العام بتلقي لقاح ضد الإصابة بالأنفلونزا بسبب الوباء. ولكن كثيراً من شركات التأمين لا تتحمل تكاليف لقاح الأنفلونزا إلا بالنسبة للمرضى الذين يندرجون ضمن ما يزداد لديهم خطر الإصابة.

وأكد لاوترباخ أن خبراء الصحة في البرلمان "بوندستاغ" لا يتخوفون من إمكانية أن تصير اللقاحات المتاحة محدودة بسبب العدد الكبير من التطعيمات. واستطرد موضحاً: "حتى هذا العام سوف يكون اللقاح كافياً، يمكننا توفير هذا اللقاح لجميع المؤمن عليهم مجاناً".

ومن جانبها ذهبت المتحدثة باسم شؤون الصحة بحزب الخضر الألماني كوردولا شولتس-أشه في نفس الاتجاه وقالت: "يتعين علينا السير باستراتيجية خاصة إلى فصل الشتاء البارد من أجل الحيلولة دون الإصابات المتزايدة بالأنفلونزا وكوفيد 19 (كورونا)". 

مشاهدة الفيديو 02:32

فيديو: سباق عالمي للتوصل إلى لقاح ضد كورونا

في سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 1411 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال يوم واحد. جدير بالذكر أنه وفقاً لتجارب سابقة، يقل غالباً تسجيل أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أيام الأحد وكذلك الاثنين من كل أسبوع؛ لأنه ليس جميع مكاتب الصحة تنقل بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية. يذكر أنه تم تسجيل 2507 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس السبت، ليبلغ عدد الإصابات أعلى نسبه منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وكانت ذروة أعداد الإصابة في ألمانيا في نهاية آذار/ مارس ومطلع نيسان/ أبريل الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة إصابة يومياً.

وتراجعت الأعداد بشكل كبير في أيار/ مايو الماضي، ثم أخذت في الزيادة مجدداً منذ نهاية تموز/ يوليو الماضي. تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي يتم تحديدها يرتبط أيضاً بعدد الأشخاص الذين يخضعون للتحليل. وأوضح المعهد اليوم الأحد أن إجمالي عدد المرضى المصابين بالفيروس في ألمانيا وصل بذلك حتى الآن إلى 284140 شخصاً على الأقل، كما تم تسجيل خمس حالات وفاة منذ أمس السبت، لتصل الوفيات إلى 9457 حالة وفاة.

وبحسب تقديرات معهد "ربورت كوخ"، تعافى نحو 250800 شخص حتى صباح اليوم الأحد. وتقول تقديرات المعهد أيضاً إن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ أمس السبت 1.8، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 0.91، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى إلى أكثر من شخص آخر في المتوسط.  

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


مختارات

تحليل: ما سر التفوق الألماني في مواجهة أزمة كورونا؟  

دراسة: الاقتصاد الألماني قد يتعافى من تداعيات كورونا في 2021

تتوقع دراسة ألمانية أن يستغرق تعافي اقتصاد البلاد من تداعيات أزمة كورونا وقتاً أطول، مشيرة إلى إمكانية التعافي في 2021 إذا لم يتم فرض إغلاق ثان. ورغم الأزمة، ارتفعت توقعات التصدير لأعلى مستوى منذ عامين.  

هل باتت أوروبا على عتبة إغلاقات جديدة بسبب كورونا؟

يثير الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا القلق في أوروبا، وهو الأمر الذي دفع بعض الدول لإعادة فرض بعض التدابير لتفادي موجة ثانية من العدوى به، هل تشهد أوروبا إجراءات إغلاق ثانية بسبب الفيروس؟  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Grippewelle

الأعداء الثلاثة ـ ما خطورة تزامن كورنا مع الزكام والإنفلونزا؟ 26.09.2020

وكأن كوفيد 19 وحده لا يكفي! فموجة الزكام والإنفلونزا السنوية ستبدأ قريبا مع حلول فصلي الخريف والشتاء. فما الذي سيحدث عندما يجتمع الأعداء االثلاثة في آن واحد؟ وكيف ينبغي مواجهتهم؟

Indien Greater Noida | Sharda Hospital

كورونا يعاود الانتشار عالميا و"الصحة العالمية" تتوقع مليوني وفاة 25.09.2020

قيود وإجراءات جيدة لمواجهة عودة التفشي المضطرد لوباء كورنا في أوروبا والعالم، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حالات الوفاة بالفيروس قد تصل إلى مليونين، متحدثة عن "زيادة مقلقة" في معدلات المرض في أوروبا.

Tschechien Lockdown Coronavirus

هل باتت أوروبا على عتبة إغلاقات جديدة بسبب كورونا؟ 24.09.2020

يثير الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا القلق في أوروبا، وهو الأمر الذي دفع بعض الدول لإعادة فرض بعض التدابير لتفادي موجة ثانية من العدوى به، هل تشهد أوروبا إجراءات إغلاق ثانية بسبب الفيروس؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  