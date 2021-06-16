 ألمانيا ـ دعوات لتشديد العقوبات والحرمان من التجنيس لمعاديي السامية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.06.2021

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أخبار

ألمانيا ـ دعوات لتشديد العقوبات والحرمان من التجنيس لمعاديي السامية

بعد ترديد شعارات كراهية اليهود وحرق أعلام إسرائيل أثناء مظاهرات خلال النزاع الأخير بين إسرائيل وحماس، يعتزم وزراء داخلية الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية تشديد "حربهم" على معاداة السامية. ما الجديد؟

وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر: سنحمي مجتمعنا المفتوح من المتطرفين ومعاداة السامية.

وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر: "سنحمي مجتمعنا المفتوح من المتطرفين ومعاداة السامية".

أعلن وزراء داخلية الولايات الألمانية ووزيرد الداخلية الاتحادي عن تكثيف مكافحة معاداة السامية في عموم البلاد. وقال وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، في ختام مؤتمر وزراء الداخلية الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية يوم الجمعة (18 حزيران/يونيو 2021): "سنحمي مجتمعنا المفتوح من المتطرفين ومعاداة السامية"، مؤكداً على ضرورة أن يكون اليهود قادرين على العيش بأمان في ألمانيا.

وقرر المؤتمر العمل على وضع إجراءات وطنية موحدة تسمح باتخاذ إجراءات قانونية ضد التجمعات والمظاهرات المعادية لإسرائيل والمعادية للسامية في محيط الكنس وغيرها من المؤسسات اليهودية.

قال وزراء الولايات الـ 16 بالإضافة إلى الوزير الاتحادي، هورست زيهوفر، في بيان صادر عن المؤتمر الذي عقد في مدينة روست بولاية بادن-فورتمبرغ  جنوب غرب البلاد، إنه سيتم وضع معايير وقواعد موحدة لتقييد المظاهرات المناهضة لإسرائيل أمام المعابد اليهودية أو حظرها. 
 

وقال وزير داخلية بادن فورتمبيرغ، توماس شتروبل، إنه لن يتم التسامح مع معاداة السامية "تحت غطاء حرية التعبير والتجمع"، مشدداً على أنه من المشروع التظاهر ضد السياسة الإسرائيلية في ألمانيا، لكن هذا لا يجب أن يحدث أمام المعابد اليهودية، على حد تعبيره.

مختارات

هتافات معادية للسامية، حرق أعلام إسرائيلية، اعتداء على معابد يهودية، مشاهد رافقت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين هزت ألمانيا وأدت إلى موجة من ردود فعل منددة بدأت من المستشارة وشملت كامل الأطياف السياسية والإعلامية.

شعارات كراهية اليهود وحرق أعلام إسرائيل التي رافقت مظاهرات مساندة للفلسطينيين، جددت الجدل في ألمانيا بشأن تجنيس المعادين للسامية، إذ طالب سياسي في حزب المستشارة أنغيلا ميركل بإجراء تعديل في قانون التجنيس.

تكريما لجهودها في الدفاع عن حقوق الأقلية الغجرية، حصلت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على جائزة الحقوق المدنية الأوروبية من أقليات السينتي والروما. فكيف ستنفق المستشارة قيمة الجائزة البالغة 15 ألف يورو؟

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير من يستوفي شروط الحصول على الجنسية الألمانية إلى التقديم عليها لكي ينالوا حقوقهم ويمكنهم أيضا المشاركة في الحياة السياسية في البلد، مذكرا أن ألمانيا أصبحت بلد هجرة.

بالإضافة إلى ذلك، دعا المؤتمرون السلطة التسريعية إلى تشديد العقوبات على الأعمال المعادية للسامية كسن قوانين تفرض عقوبات أشد على جرائم الكراهية التي تستهدف الشعب وانتهاك حرمة مؤسسات الطوائف الدينية.

وأعلن شتروبل أنه سيدعو رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، إلى الاجتماع النصف سنوي القادم في الخريف، مشيراً إلى وجوب أن تكون الإحصائيات الخاصة بتسجيل جرائم معاداة السامية أكثر دقة وتفصيلاً.

التجنيس ومعاداة السامية

وفي سياق ذي صلة، أفاد تقرير أن الائتلاف الحكومي وافق على شروط جديدة للحصول على الجنسية الألمانية. وذكرت صحيفة "بيلد" اليوم الجمعة أن كل إدانة بجريمة معادية للسامية، أو بالعنصرية يجب أن تؤدي إلى استبعاد المدان من الحصول على الجنسية الألمانية. كما ستؤخذ في الاعتبار الأحكام المتعلقة بالجنايات الصغيرة.

ومن جانبه قال خبير الشؤون الداخلية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ماتياس ميدلبرغ، للصحيفة: "إن تشديد قانون الجنسية مهم من أجل منع معاداة السامية أو العنصريين من الحصول على الجنسية في المستقبل". وأضاف أن الائتلاف يستخلص العبر "من أعمال الشغب المعادية للسامية التي لا يمكن التساهل معها في أيار/مايو" الماضي. وهو يشير إلى حوادث معادية للسامية جرت أثناء النزاع الأخير بين إسرائيل وحماس.

وكان خبير الشؤون الداخلية في "حزب ميركل"، ماتياس ميدلبرغ، في قد دعا قبل أقل من أسبوعين إلى إجراء تعديل في قانون التجنيس. وقال ميدلبرغ، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية: "يجب أن ينظم قانون الجنسية صراحة استبعاد تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا نشاطات معادية للسامية. كل من يحرض علانية ضد اليهود أو يشكك في وجود دولة إسرائيل أو يحرق العلم الإسرائيلي يجب ألا يصبح مواطنا ألمانيا".

وبحسب ميدلبرغ، يجب تضمين قانون الجنسية العبارة التالية "يُستبعد من التجنس إذا قام الأجنبي بعمل معاد للسامية"، مضيفا أنه إلى جانب إعلان الولاء المطلوب، يجب أن يتضمن القانون إشارة صريحة إلى أن الأعمال المعادية للسامية لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية المكفولة في الدستور.

خ.س/ع.ج.م (ك ن أ، أ ف ب، د ب أ)

  • Symbolbild deutscher Reisepass EU Europa Reisefreiheit Deutschland (Fotolia/m.schuckart)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    المركز الأول للمرة الخامسة

    للمرة الخامسة على التوالي، احتل جواز السفر الألماني المرتبة الأولى في قائمة جوازات السفر الأفضل عالميا، إذ يسمح الجواز الألمانية بدخول 176 دولة بدون تأشيرة.

  • Schweden Hafen in Smogen (picture alliance/Bildagentur-online/Algol/AGF-F)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    عدة دول تتقاسم المركز الثاني

    السويد احتلت المركز الثاني في القائمة، إذ يستطيع حامل جواز السفر السويدي، دخول 175 دولة دون تأشيرة. فيما تقاسمت الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة المركز الثالث، إذ تسمح جوازات سفر تلك الدول بدخول 174 دولة بدون تأشيرة، وفقا للتقييم الذي قامت به شركة "هينلي آند بارتنرس" السويسرية.

  • London Palace of Westminster Parlament (picture-alliance/prismaonline)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    بريطانيا قبل البريكسيت

    حذر القائمون على التقييم، من التراجع الحاد المحتمل للجنسية البريطانية بسبب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار التقييم إلى أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن مواطنيها سيفقدوا حقهم الراهن، في التنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي. يسمح جواز السفر البريطاني حاليا بدخول 173 دولة.

  • Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    الإمارات الأولى عربيا

    عربيا جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الثامن والثلاثين في القائمة العالمية، إذ يسمح لحامله بدخول 121 دولة دون تأشيرة، متقدمة على تركيا التي جاءت في المركز الثاني والخمسين إذ يمكن دخول 105 دول بدون تأشيرة، بجواز السفر التركي.

  • Kuwait Hafen Souk Shark Mall and Kuwait harbour, illuminated at dusk (picture-alliance/robertharding/G. Hellier)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    جوازت سفر خليجية

    الكويت جاءت في المركز الستين، إذ يمكن لحامل جواز السفر الكويتي دخول 80 دولة دون تأشيرة، أما جواز السفر القطري فيسمح بدخول 78 دولة. حامل جواز السفر السعودي يمكنه دخول 68 دولة دون تأشيرة.

  • Flagge von Ägypten (Imago/Xinhua)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    تونس، الجزائر ومصر

    جواز السفر التونسي جاء بعد السعودي على المستوى العربي، إذ يسمح لحامله بدخول 63 دولة. الجزائر ومصر جاءتا سويا مع دول أخرى، في المركز الثامن والثمانين، برصيد 48 دولة تفتح لهما أبوابها دون تأشيرة.

  • Afghanistan Reisepass (Getty Images/AFP/A. Majeed)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    ذيل القائمة

    آخر مراتب القائمة العالمية كانت من نصيب سوريا وباكستان والعراق وفي ذيل القائمة أفغانستان التي احتلت المركز الأخير. الكاتبة: ابتسام فوزي


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ألمانيا: متحولون جنسيا في الجيش الألماني  

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