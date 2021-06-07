 ألمانيا ـ دعوات لاستبعاد المعادين للسامية من التجنيس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.06.2021

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أخبار

ألمانيا ـ دعوات لاستبعاد المعادين للسامية من التجنيس

شعارات كراهية اليهود وحرق أعلام إسرائيل التي رافقت مظاهرات مساندة للفلسطينيين، جددت الجدل في ألمانيا بشأن تجنيس المعادين للسامية، إذ طالب سياسي في حزب المستشارة أنغيلا ميركل بإجراء تعديل في قانون التجنيس.

صورة للكوفية اليهودية الكيبا

يقترح ماتياس ميدلبرغ أن "يُستبعد من التجنس إذا قام الأجنبي بعمل معاد للسامية"

عقب سلسلة من الحوادث المعادية للسامية في ألمانيا، طالب سياسي في الحزب الديمقراطي المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل اليوم بإجراء تعديل في قانون التجنيس.

وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب، ماتياس ميدلبرغ، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم (الاثنين السابع من يونيو/ تموز 2021) "يجب أن ينظم قانون الجنسية صراحة استبعاد تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا معادية للسامية". وشدد ميدلبرغ على أن "كل من يحرض علانية ضد اليهود أو يشكك في وجود دولة إسرائيل أو يحرق العلم الإسرائيلي يجب ألا يصبح مواطنا ألمانيا".

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وبحسب ميدلبرغ، يجب تضمين قانون الجنسيةالعبارة التالية "يُستبعد من التجنس إذا قام الأجنبي بعمل معاد للسامية"، مضيفا أنه إلى جانب إعلان الولاء المطلوب، يجب أن يتضمن القانون إشارة صريحة إلى أن الأعمال المعادية للسامية لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية المكفولة في الدستور.

وطالب ميدلبرغ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، الموافقة على اقتراحه في البرلمان الألماني (بوندستاغ) هذا الأسبوع.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

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  • Paris nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Sicherheitsmaßnahmen Moschee

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  • Jüdische Gräber im Elsass geschändet

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • NSU Prozess Zschäpe

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    اليمينيون المتطرفون استغلوا مخاوف البعض في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية من عدم معرفتهم للإسلام والمسلمين وخلطهم بالتطرف الإسلامي، خاصة بعد الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" في المناطق التي سيطر عليها في العراق وسوريا، للدعوة إلى مظاهرات مناهضة للإسلام. الصورة مظاهرة مناهضة للإسلام في مدينة هانوفر، شمالي ألمانيا.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Deutschland Brand in künftiger Asylbewerberunterkunft in Remchingen bei Karlsruhe

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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    الكاتب: ش.ع


مختارات

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