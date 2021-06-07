ألمانيا ـ دعوات لاستبعاد المعادين للسامية من التجنيس

عقب سلسلة من الحوادث المعادية للسامية في ألمانيا، طالب سياسي في الحزب الديمقراطي المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل اليوم بإجراء تعديل في قانون التجنيس.

وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب، ماتياس ميدلبرغ، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم (الاثنين السابع من يونيو/ تموز 2021) "يجب أن ينظم قانون الجنسية صراحة استبعاد تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا معادية للسامية". وشدد ميدلبرغ على أن "كل من يحرض علانية ضد اليهود أو يشكك في وجود دولة إسرائيل أو يحرق العلم الإسرائيلي يجب ألا يصبح مواطنا ألمانيا".

مشاهدة الفيديو 12:54 شارك بعد 76 عاما على الهولوكوست.. كيف هي حياة اليهود بألمانيا؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3oVE9 مسائية DW: بعد 76 عاما على الهولوكوست.. كيف هي حياة اليهود بألمانيا؟

وبحسب ميدلبرغ، يجب تضمين قانون الجنسيةالعبارة التالية "يُستبعد من التجنس إذا قام الأجنبي بعمل معاد للسامية"، مضيفا أنه إلى جانب إعلان الولاء المطلوب، يجب أن يتضمن القانون إشارة صريحة إلى أن الأعمال المعادية للسامية لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية المكفولة في الدستور.

وطالب ميدلبرغ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، الموافقة على اقتراحه في البرلمان الألماني (بوندستاغ) هذا الأسبوع.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)