 ألمانيا ـ حظر الحجاب في قاعات المحاكم يتماشى مع الدستور | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا ـ حظر الحجاب في قاعات المحاكم يتماشى مع الدستور

حسمت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قضية الجدل بشأن حجاب المتدربات داخل قاعات المحاكم، وذلك بالحكم بأن الحظر يتماشى مع الدستور ويجب احترام قرار الالتزام بالتصرف بحيادية من الناحية الأيديولوجية-الدينية.

الحجاب في ألمانيا مثار جدل كبير منذ سنوات

الحجاب في ألمانيا مثار جدل كبير منذ سنوات

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الخميس (27 فبراير/شباط) بأن حظر ارتداء الحجاب بالنسبة للمتدربات داخل قاعات المحاكم أمر يتماشى مع الدستور.

وبموجب هذا الحكم، يتم السماح للمشرعين بمنع أي متدربات مسلمات في مجال القضاء والقانون من ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة أثناء تدريبهن العملي، لكن تنفيذ الحظر ليس إجباريا بالنسبة لقضاة المحاكم.

مختارات

منذ مايو/ أيار الماضي والحجاب في النمسا محظور في المدارس الابتدائية. إجراء تابعه الجيران باهتمام، ومنذ ذلك الحين تفكر بعض الدول في تطبيقه. وفي ألمانيا ظهر أول تقرير خبرة لا يرى أي مانع قانوني لذلك. (29.08.2019)

بدأ نقاش حول الحجاب بمسكن للطلاب في ألمانيا في جو هادئ، ليتحول بعد ذلك إلى شجار عنيف استدعى تدخل الشرطة في الأخير لتهدئته. (17.01.2020)

وجاء في قرار المحكمة اليوم في مقرها بمدينة كارلسروهه الألمانية على خلفية قضية من ولاية هسن غربي ألمانيا، أنه يجب احترام قرار الالتزام بالتصرف بحيادية من الناحية الأيديولوجية-الدينية.

وجاء حكم المحكمة الدستورية عقب قضية رفعتها متدربة ألمانية مغربية في ولاية هيسن أمام المحكمة الإدارية، قبل أن تصل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.

ويسمح في ولاية هيسن للمحجبات العمل كمتدربات في مجال القضاء، لكن الحكم الحالي يخص تمثيل القضاء أمام المحاكم والوقوف في قاعات المرافعات وأخذ الأدلة. ويختلف الأمر من ولاية ألمانية لأخرى فيما يتعلق بحظر الحجاب في المحاكم.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ)

  • Deutschland Islamisten-Demo in Frankfurt Salafisten Verschleierte Frauen

    الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!

    إلى جانب الحجاب العادي، ظهر في السنوات الأخيرة النقاب والحجاب الذي يحمل أبعاداً سياسياً ودينية متشددة خصوصاً في صفوف أتباع التيار السلفي أو المتعاطفات معه.

  • Symbolbild Was ist deutsch

    الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!

    بالنسبة للعديد من المسلمات يبقى الحجاب رمزاً لأصولهن وجزءا من هويتهن. غير أن العديد منهن مندمجات في المجتمع الألماني ولا يحمّلن الحجاب أي رسالة سياسية.

  • Deutschkurs für Asylbewerber

    الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!

    تمارس المحجبات في ألمانيا مهناً مختلفة منها التدريس. وفي الماضي منعت عدة ولايات ارتداء الحجاب في إطار ما يسمى ب"قوانين الحياد" والتي تحظر إظهار الرموز الدينية في المدارس العمومية.

  • Bundestagswahl Deutschland 22.09.2013 Wahllokal Wahlurne

    الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!

    هذه المحجبة تدلي بصوتها في الإنتخابات البرلمانية الألمانية عام 2013. فكثير من المحجبات يصوتن في الانتخابات البرلمانية والبلدية.

  • Schülerinnen und Schüler im Bundestag

    الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!

    في المدارس الألمانية تدرس المحجبات جنباً إلى جنب مع غير المحجبات، ويشاركن في مختلف النشاطات التي تنظمها المدارس كما هو حالهن في هذه الزيارة لمقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) .

  • Vollverschleierte Frau in Köln

    الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!

    رغم احترام غالبية الألمان للحجاب المعتدل إلا أنهم في الغالب يجدون في النقاب استفزازاً لهم، وهذه المنقبة التي تتجول في مركز مدينة كولونيا ولاية نورد راين وستفاليا ربما استفزّ شكلها بعض الالمان.

  • Musliminnen in einem Schwimmbad Burkini Deutschland

    الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!

    بعض المحجبات يمارسن الأنشطة الرياضية كالسباحة بملابس سباحة خاصة بالمحجبات. وتتفاوت نظرة الألمان لذلك بين الرفض والقبول، لكن القانون لا يمنع ذلك.

  • Bildergalerie Mode für Musliminnen

    الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!

    تخصصت بعض مصممات الأزياء في ألمانيا في تصاميم خاصة بالمحجبات، تلائم الموضة. وتمزج هذه التصاميم بين الأصالة والمعاصرة، كما هو حال هذا التصميم للمصممة بلقيس بهار سيفا.

  • Claudia Roth Reise in den Iran

    الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!

    السياسيات الألمانيات يدركن أهمية ودلالة الحجاب في بعض الدول الإسلامية ويحرصن على احترامه . في الصورة تظهر السياسية الناشطة كلاوديا روث الزعيمة السابقة لحزب الخضر خلال إحدى زياراتها لإيران.

  • Tutku Güleryüz Bildung für Frauen mit Kopftuch

    الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!

    تقوم مؤسسة DW بحملة دعائية لتشجيع انخراط النساء المحجبات في المدارس والجامعات . هذه الحملة التي تقودها الناشطة الألمانية من أصول تركية توتكو غوليروز تحمل شعار: شابة، مسلمة وألمانية.

  • Gauck Schloss Bellevue Bürgerfest des Bundespräsidenten

    الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!

    الرئيس الألماني يواخيم غاوك يستقبل شباباً من أصول مهاجرة ومن بينهم محجبة. فالحجاب العادي وغير المسيس لا يلقى الرفض لدى أصحاب القرار. إعداد: عبد الرحمان عمار. تحرير: ملهم الملائكة


مختارات

الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!

أصدرت المحكمة الدستورية العليا الألمانية قراراً يعتبر الحظر العام لحجاب المُدرسات في المدارس مخالفا للدستور لأن المنع يتعارض مع الحرية الدينية. أنواع الحجاب في ألمانيا تتفاوت بين المعتدل والمتشدد. الحجاب في البوم صور. (13.03.2015)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild | Sterbehilfe

المحكمة الدستورية: حظر الموت الرحيم مخالف للدستور الألماني 26.02.2020

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بعدم دستورية المادة 217 من قانون العقوبات الألماني، التي تحظر على العاملين في المؤسسات المتخصصة مساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض لا أمل في الشفاء منها، على الموت رحيم.

Deutschland Salafismus Frauen

النقاب في المدارس الألمانية ـ تغيير القانون لفرض الحظر؟ 04.02.2020

على غرار وزير التعليم في ولاية هامبورغ، تسعى وزيرة التعليم بولاية بادن فورتمبرغ الألمانية إلى وضع سند قانوني يسمح بفرض حظر النقاب في المدارس. يأتي ذلك بعدما أكدت محكمة بهامبورغ إلغاء حظر ارتداء النقاب ضد تلميذة مسلمة.

China und die Uiguren

وثائق جديدة تكشف الملاحقة التعسفية لأقلية الإيغور المسلمة في الصين 18.02.2020

أسباب تعسفية جديدة تقف وراء اعتقال أفراد ينتمون لطائفة الإيغور المسلمة في معسكرات إعادة التأهيل في الصين، حسبما كشفت وثائق سرية تعود للسلطات الصينية نشرتها وسائل إعلام دولية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  