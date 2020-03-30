ألمانيا ـ حصيلة الوفيات بفيروس كورونا تتجاوز حاجز الألف شخص

أظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم (الجمعة الثالث من نيسان/ إبريل 2020) ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 79696 حالة والوفيات إلى 1017. وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6174 عن اليوم السابق بينما قفز عدد الوفيات بواقع 145 حالة.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و16الف و604 حتى الساعة السابعة بتوقيت جرينتش صباح اليوم. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين بلغ 213151. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 53الف و214 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.

وتعافي 10453شخصا، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 115242 ألف حالة إصابة و13910 حالة وفاة وتعافي 18278، فيما بلغت حصيلة الصين 81620 حالة إصابة

و3322 حالة وفاة وتعافي .76571 وبلغت حصيلة اسبانيا 112065حالة اصابة و10348 حالة وفاة وتعافي .26743



وكانت الأرقام التي وضعتها وضعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الخميس قد أشارت إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم بلغ مليون و 36 شخصا توفي منهم 51 ألفا و718، في 188 بلدا ومنطقة.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

من جهة أخرى، أعلنت شركة باير الألمانية لصناعة الكيماويات والدوائيات اعتزامها توسيع نطاق إنتاج مادة الكلوروكين التي يُحْتَمَل أن تكون مادة فعالة ضد فيروس كورونا المستجد، في أوروبا أيضاً. وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة أمس الخميس قال رئيس الشركة فيرنر باومان إنه من المنتظر تعديل مرافق الإنتاج في أوروبا لإنتاج عقار ريزوشين الذي يحتوي على المادة الفعالة الكلوروكين.

وفي سياق متصل كشف استطلاع للرأي أن غالبية المواطنين في أوروبا والولايات المتحدة يؤيدون تدخلات دولهم في مكافحة جائحة كورونا المستجد. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة في ثماني دول أوروبية والولايات المتحدة، أن 85% من المستطلع آرائهم يرون هذه التدخلات كافية، أو يرغبون في تشديد القيود المفروضة على الحياة العامة من أجل القضاء على الوباء.

وفي ألمانيا، ذكر 44% من الذين شملهم الاستطلاع أن الإجراءات المتخذة حتى الآن كافية، بينما يرغب 41% آخرين في تشديدها، في حين طالب 7% من الألمان بتخفيف الإجراءات.

وبلغت نسبة تأييد الإجراءات الحكومية في الدول الأكثر تضررا بالفيروس أعلى من ألمانيا، حيث أيدها في إسبانيا 92% من الذين شملهم الاستطلاع، و90% في إيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الحكومات فرضت قيودا موسعة على الحياة العامة في إطار مكافحة الوباء.

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 24 حتى 30 آذار/مارس الماضي، 11 ألف شخص في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا وبلجيكا وسويسرا والولايات المتحدة.

م.م/ ع.ج.م (رويترز، د ب أ، أ ف ب)