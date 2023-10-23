 ألمانيا ـ حزمة تشريعات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.10.2023

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ألمانيا ـ حزمة تشريعات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية عن حزمة إجراءات تنوي تقديمها هذا الأسبوع لمجلس الوزراء تخص إجراءات الترحيل. الهدف هو تسريع هذه الإجراءات حتى يتسنى ترحيل اللاجئين المرفوضة طلاباتهم للجوء.

Deutschland Bundesministerin für Inneres und Heimat Nancy Faeser

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اتخاذ إجراءات من شأنهاتعزيز فعّالية عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى موطنهم.

وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، "سأقدم لمجلس الوزراء

بعد غد الأربعاء حزمتنا التشريعية الشاملةمن أجل إسراع وزيادة عمليات الإعادة"، مضيفة أنه يجب على أيّ شخص لا يحق له البقاء مغادرة ألمانيا.

وقالت فيزر إنّ "هذا ضروري حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم رعاية جيدة للأشخاص الذين وجدوا الحماية من الحرب والإرهاب لدينا"، مشيرة إلى أنّ ألمانيا توفر الحماية لمليون ومائة ألف لاجئ جراء حرب أوكرانيا وحدها.

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وأكدت فيزر أن عدد عمليات الترحيل هذا العام ارتفعت بنسبة 27% عمّا كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وقالت: "ومع ذلك، يجب علينا سنِّ قواعد تمكننا من تطبيق قانوننا بشكل أكثر حزما وسرعة". وأضافت الوزيرة أن "حزمة الإعادة إلى الوطن الخاصة بنا تتضمن مجموعة من الإجراءات التقييدية"، من بينها طرد وترحيل المجرمين والأفراد المصنّفين على أنهم خطيرين أمنيا بشكل أكثر حزما وسرعة.

وذكرت فيزر أنها طرحت هذه الخطط بالفعل الأسبوع قبل الماضي، وقالت: "بالتأكيد أننا في الوقت نفسه سنواصل التفاوض بصورة مكثفة للغاية على اتفاقيات مع بلدان المنشأ حتى تستعيد مواطنيها فعليّاً".

و.ب/ح.ز (د ب أ، ك ن أ)

 

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